Люкс

Emilio Pucci выпустила коллекцию специально для Москвы

Она стала частью международного проекта марки «Города мира»
Emilio Pucci впервые создала коллекцию специально для Москвы
Emilio Pucci впервые создала коллекцию специально для Москвы
Emilio Pucci

Emilio Pucci создала специально для Москвы капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. Она стала продолжением международного проекта марки «Города мира» - коллекции платков, посвященной самым известным международным городам. Например, Emilio Pucci выпускала аксессуары с изображением достопримечательностей - символов Флоренции, Рима, Нью-Йорка, Парижа, Гонконга, Лондона: Испанской лестницы, небоскребов, панорамы авеню Монтень или вида на Центральный парк. Платки сшиты из шелкового твила, принты нанесены вручную.

На платке, посвященном Москве, изображены матрешки и купола собора Василия Блаженного. Помимо платка в капсульную коллекцию вошли шелковая пижама, бомбер и футболка. В Москве капсульная коллекция представлена в ЦУМе и в бутиках бренда в «Барвихе Luxury Village».

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Платок из серии «Города мира» с рисунком, посвященным Москве
Emilio Pucci
Платок из серии «Города мира» с рисунком, посвященным Москве
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Модели из коллекции, созданной для Москвы
Emilio Pucci
Модели из коллекции, созданной для Москвы
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Модели из коллекции, созданной для Москвы
Emilio Pucci
Модели из коллекции, созданной для Москвы
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