Emilio Pucci выпустила коллекцию специально для Москвы

Emilio Pucci создала специально для Москвы капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. Она стала продолжением международного проекта марки «Города мира» - коллекции платков, посвященной самым известным международным городам. Например, Emilio Pucci выпускала аксессуары с изображением достопримечательностей - символов Флоренции, Рима, Нью-Йорка, Парижа, Гонконга, Лондона: Испанской лестницы, небоскребов, панорамы авеню Монтень или вида на Центральный парк. Платки сшиты из шелкового твила, принты нанесены вручную.

На платке, посвященном Москве, изображены матрешки и купола собора Василия Блаженного. Помимо платка в капсульную коллекцию вошли шелковая пижама, бомбер и футболка. В Москве капсульная коллекция представлена в ЦУМе и в бутиках бренда в «Барвихе Luxury Village».