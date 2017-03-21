Фильм «Демон внутри» объясняет, как напугать патологоанатома

Хорошо работать дома. Спустился в подвал, включил магнитофон, надел фартук. Все под рукой: стол, холодильники, скальпель, кусачки, пила. Если работа срочная, можно и ночью, главное – в удовольствие, с музыкой. Ну-ка, ну-ка, кого к нам сегодня привезли? Очень интересный случай. Прекрасная незнакомка, неопознанное тело, на полицейском жаргоне – Джейн Доу.

Отец и сын Тилдены (Брайан Кокс и Эмиль Хирш) – потомственные патологоанатомы, семейное дело начал еще дед. Практически весь фильм они проводят вдвоем в подвале, и им не скучно. Точнее, втроем – есть еще тело (модель Олвин Келли). Нежно-пепельного цвета, без единой царапины, без трупных пятен, без окоченения. Хотя ее откопали в подвале дома, где произошло кровавое убийство семьи – и дело не похоже на ограбление. Как заметил один из полицейских, словно бы сами жертвы пытались выбраться. В любом случае российские прокатчики, переименовавшие «Вскрытие Джейн Доу» в «Демона внутри», сразу выдают финал, заявляя фильм как мистический хоррор. В то время как авторы скорее не хотят это акцентировать. Ведь кому, как не Томми и Остину Тилденам, знать, что никаких демонов внутри нет. Вот сердце, легкие, печень, кишечник, мозг – пожалуйста, сейчас все достанем и взвесим.

Похвала классика Норвежский режиссер Андре Овредал удостоился увесистой похвалы от самого Стивена Кинга, который, посмотрев «Вскрытие Джейн Доу», заявил, что это нутряной хоррор, который может поспорить с «Чужим» и ранними фильмами Дэвида Кроненберга.

Независимый хоррор Андре Овредала – тихий гимн профессионализму работников морга. С каким азартом, неподдельным интересом и в то же время почтением отец и сын режут и пилят изысканный труп в своем прекрасно оборудованном подвале! Где не столько страшно, сколько уютно: деревянные стены, семейные фотографии, грифельная доска, на которой патологоанатомы фиксируют результаты вскрытия. Эту картину надо показывать студентам медицинских институтов, а не любителям слэшеров и мистики. Хотя режиссер и говорит, что вдохновлялся «Заклятием», его фильм выгодно отличается от однотипных сюжетов, где демоны скрипят половицами, ходят у героев за спиной, выскакивают из шкафа и рисуют на потолке пентаграммы, а экзорцисты едут в ближайший дурдом изучать историю болезни особенно зловредных привидений. Нельзя сказать, что во «Вскрытии Джейн Доу» ничего подобного нет, но по меркам жанра паранормальная активность тут очень умеренная – первый звоночек (колокольчик на ноге у трупа) звучит рано, но деликатно, и мистическая сила начинает настоящие безобразия лишь в последней трети фильма. А до этого отец и сын просто работают, обсуждая семейные и профессиональные дела. И только когда рациональные объяснения заходят в тупик, скальпель упирается в ритуальные знаки, а гистология показывает нечто совсем антинаучное, Тилден-старший тянется к книжной полке за Библией с апокрифами.

Но первую половину фильма Брайан Кокс и Эмиль Хирш играют скорее не хоррор, а добротную производственную драму, и эта часть, несомненно, лучше второй, где из темных углов на зрителя начинают выпрыгивать жанровые клише. Зато заглавная героиня невозмутима от начала до конца, что в мистическом фильме ужасов удается далеко не каждому трупу. Да что там, это редчайшее исключение. И, кроме шуток, большое актерское достижение Олвин Келли. Лежит она, красивая, никого не трогает, но одним своим присутствием наводит больше жути, чем дюжина прытких мертвецов.

В прокате с 23 марта