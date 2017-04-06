Петербургский Музей Фаберже показывает почти 150 произведений Сальвадора Дали

В Петербурге, в отличие от Москвы, масштабной выставки прославленного Сальвадора Дали не было ни разу, хотя совсем недавно знаменитое имя привлекло публику в Эрмитаж на «Каталонский сюрреализм», где было показано семь его работ. Экспозиция «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» в Музее Фаберже включает почти 150 живописных и графических произведений художника более чем за полвека. Петербург, на три месяца получивший такие серьезные – и в художественном, и в материальном смысле – ценности, обязан этим Виктору Вексельбергу и созданному им фонду «Связь времен». Основным партнером фонда в организации выставки стал фонд «Гала – Сальвадор Дали» в Фигерасе, директор музеев которого Монсе Агер выступила куратором выставочного проекта. Дали разместился в трех залах Шуваловского дворца на Фонтанке, включая часть основной экспозиции Музея Фаберже, так что эта выставка превосходит прошедший здесь год назад показ работ Фриды Кало.

Идея куратора – показать художника, который никогда не расставался с классическим художественным наследием и благодаря этому сам занял место в истории искусства. Все начинается с нескольких знаменитых сюрреалистических работ. Среди них почти миниатюрный «Забытый горизонт» 1936 г., прибывший из лондонской галереи Тейт, и написанный в 1934 г. «Пейзаж с загадочными элементами», ставший недавним крупным приобретением фонда «Гала – Сальвадор Дали». Фигурка художника на переднем плане взята с картины Вермеера «Искусство живописи», но буквальное цитирование – не главное в искусстве Дали. Сюрреалисты воскресили и сделали работающим в своей живописи принцип анаморфозы, так любимый в эпоху барокко: одно и то же изображение оборачивалось разными сторонами в зависимости от угла зрения. Дали стал одним из творцов художественного словаря сюрреализма, и в 1979 году в картине «В поисках четвертого измерения» он продолжает перебирать его приемы и образы: фантастические ландшафты, вытянутые человеческие фигуры и на заднем фоне – распластанный жидкий циферблат. Превратившись к концу 1930-х гг. в памятник самому себе, сюрреализм как художественное движение – а вместе с ним и Сальвадор Дали – утрачивает прежнюю авангардную силу, зато занимает место среди общепринятых художественных языков.

Любимый Директор Музея Фаберже Владимир Воронченко сообщил журналистам на пресс-конференции перед открытием выставки: «Сальвадор Дали – любимый художник Виктора Вексельберга».

Вернувшись из Америки после Второй мировой войны, Дали иллюстрирует «Жизнь Бенвенуто Челлини». Еще один классический памятник Ренессанса – «Божественная комедия» целиком показана на выставке. Помещенные в формат книжной страницы карнавальные образы изобретательны и не успевают надоесть. 100 графических листов – кажется, что Дали проиллюстрировал каждую терцину Данте, – заняли у него четыре года с 1959-го по 1963-й. В «Дневнике одного гения», законченном еще год спустя, Дали выводит фразу: «С помощью кисти можно изобразить самую удивительную мечту, на которую только способен ваш мозг, но для этого надо обладать талантом к ремеслу Леонардо или Вермеера». Наконец, на выставке показаны сделанные рукой стареющего художника холсты на тему «Капеллы Медичи» Микеланджело.

Искусство Дали из художественного явления давно превратилось в явление культуры. Судя по интересу, проявленному зрителями к выставке в Музее Фаберже сразу же после ее открытия, в российской культуре 90-е совершили полный оборот: если тогда открывались новые имена, заполнялись белые пятна и работы многих художников люди видели впервые, то 25 лет спустя зрители с тем же энтузиазмом идут посмотреть на то, что им знакомо, и подтвердить свои впечатления. Дали давно не запретен и вряд ли окутан для кого-то ореолом тайны, что дает возможность глубже сосредоточиться на деталях его творчества.

До 2 июля