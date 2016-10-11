Выступая на церемонии закрытия первого международного кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте, Никита Михалков, автор этого фестивального проекта, поблагодарил иностранных конкурсантов за проявленное мужество и почти что героизм: они-де не побоялись, что их согласие участвовать в фестивале может вызвать непонимание и создать им трудности на родине. Причину вероятных трудностей Михалков не огласил, но было ясно, что имеется в виду крымская прописка нового фестиваля.

Эти благодарственные слова, скорее, адресовались тем, кто согласился показать свои фильмы, а не тем, кто в тот момент находился в зале. Кинематографисты из Казахстана и Беларуси, приехавшие на «Евразийский мост», едва ли рисковали спокойной жизнью по возвращении домой, а итальянский, сербский и южнокорейский фильмы состязались в Ялте в отсутствие их авторов.

Список звездных гостей также не содержал иностранных имен, и это, замечу, было уже несколько удивительно для фестиваля, рожденного не только озарением Михалкова, но наверняка и государственной волей (хотя ни президент, ни премьер своими приветственными телеграммами «Евразийский мост» не обрадовали – вершиной поздравительной пирамиды стала председатель Совета Федерации), а также заявленного в международном статусе.

Допустим, создатели и владельцы фильмов гипотетически могли оказаться людьми, с осторожностью относящимися к идее посетить Крым в его нынешнем статусе. Однако среди международных звезд и экс-звезд, не причастных к конкурсу, есть проверенные люди, ставящие дружбу выше американских политических горок, – и почему им было не прогуляться по черноморскому побережью в бархатный сезон? Тем не менее ялтинцы и курортники не увидели ни Жерара Депардье, ни Эмира Кустурицу, ни Стивена Сигала, который двумя неделями раньше с удовольствием тусовался в Южно-Сахалинске. При том что тамошний «Край света» едва ли располагал большими, чем у «Евразийского моста», финансовыми ресурсами.

Попутно фестиваль позволил себе курьезное упущение, которое в былые времена, не исключено, назвали бы опасным проявлением политической близорукости. В неигровую секцию новорожденного фестиваля, жемчужины культурной жизни российского Крыма, тихой сапой проник российско-украинский фильм «Последняя поэма». Он всем хорош, только вот снят известным документалистом Валерием Балаяном, автором фильма-расследования «Хуизмистерпутин», скандально гуляющего в сети. Мало того что проник – еще и был награжден. Мне с трудом верится, что Никита Михалков, в свое время посвятивший тому же герою поздравительный фильм «50», мог сознательно санкционировать приглашение Балаяна и не воспротивиться его награждению, знай он о подрывной деятельности указанного автора. То есть теоретически я, конечно, допускаю такой великодушный расклад в пользу широты взглядов и плюрализма мнений, но что-то мне подсказывает, что здесь обошлось без того и другого. А просто недоглядели, не заметили, что творится под носом, вдохновенно всматриваясь в международные дали.

С кем не бывает.