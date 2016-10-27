«Когда я покупаю произведения искусства, то никогда не думаю об инвестиционной составляющей»
В здании Fondation Louis Vuitton, ставшем за два года одной из достопримечательностей Парижа, проходит грандиозная выставка «Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина». Ее главные участники – Государственный Эрмитаж и ГМИИ им. А. С. Пушкина. Бернар Арно открывал выставку радостно и с энтузиазмом, он известный меценат и коллекционер, регулярно попадающий в первые строки рейтинга самых влиятельных людей в современном искусстве. В беседе с «Ведомостями» господин Арно ответил на вопросы о своих личных художественных пристрастиях и интересах фонда Louis Vuitton.
– Вы известный коллекционер и меценат, откуда у вас любовь к искусству – с детства?
– Моя мать очень любила искусство, и с детства я ходил в музеи. И первый музей, который произвел на меня сильнейшее впечатление, был Музей Ван Гога в Амстердаме.
– В вашей коллекции находятся лучшие образцы именно современного искусства. Вы учились бизнесу в Америке в 80-е гг., может быть, там открыли его для себя?
Коллекция Бернара Арно включает, кажется, работы всех важных для искусства ХХ в. художников. Таких классиков, как Пикассо, Генри Мур, Марк Ротко, Энди Уорхол. Его собрание Жан-Мишеля Баския – одно из лучших. Присутствуют и все сегодняшние мировые звезды современного искусства – от Джеффа Кунса до Дэмиена Херста. Два года назад открытое здание Fondation Louis Vuitton построено по проекту первого из ныне живущих архитекторов – Фрэнка Гери.
– Для меня главное в коллекционировании – видеть эволюцию искусства. Как в начале века эволюционировали вкусы – от модернизма к XX в., так сегодня происходит конфронтация между классическим искусством и искусством современным. Вот и Щукин в своем особняке показывал новое искусство русским художникам, и оно на них влияло. Именно такая конфронтация меня и заинтересовала, когда в 80-е гг. я был в Америке, узнал современное искусство и начал его собирать. Первым художником, который меня поразил, был Баския, тогда еще живой и его можно было покупать. С него началась моя коллекция современного искусства.
– Баския теперь классик, и его работы выросли, можно сказать, взлетели в цене. Как я прочла, первой вашей покупкой коллекционера стала картина Клода Моне, и она с тех пор очень прибавила в цене. Когда вы покупаете вещи для коллекции, вы думаете, что инвестируете в искусство?
– Когда я покупаю произведения искусства, то никогда не думаю об инвестиционной составляющей, они для меня только источник эмоций. Да, эти работы выросли в цене, но поскольку я ничего не перепродаю и не собираюсь продавать, то мне совершенно все равно, сколько они стоят сегодня.
– Щукину не всегда нравилось то, что делал Матисс, он даже просил его что-то изменить в заказанных работах, однако в конце концов смирялся и принимал решение художника. Вы покупаете то, что вам нравится, или то, что имеет значение для развития искусства или может иметь успех в будущем? Прислушиваетесь ли к советам профессионалов ?
– Когда я покупаю для своей личной коллекции, выбираю только то, что нравится, что пробуждает у меня эмоции. Когда делаю приобретения для фонда, то следую советом Сюзанны Паже, арт-директора нашего фонда. Бывает, что ее предложения не вызывают у меня никаких чувств, но тем не менее я верю ее опыту и прислушиваюсь к ее особому мнению, что эти произведения важны для понимания движения художественной жизни.
– И вы говорите ей: Сюзанна, зачем ты купила такое уродство?
– Да, такое периодически происходит...
– Так что же вы покупаете для себя? Что вызывает у вас эмоции?
– Я покупаю художников, которые, на мой взгляд, играют в сегодняшней художественной жизни важную роль, которые, как я уже сказал, вызывают у меня эмоции и провоцируют движения души и у которых достаточно невысокая рыночная цена. Таким образом я приобрел американского художника Джо Блека, и я так же любил французского художника Пьера Юига.
– Но ведь это не живопись?
– Это видео, потрясающее видео!
– Ваша семья – жена, дети – разделяет вашу любовь к искусству?
– Да, моя жена пианистка. И – вам это должно понравиться, потому что вы русская, – у нас на выставке будет играть Спиваков. Он взял с меня слово, что мы с женой приедем в Москву в марте, чтобы исполнить там концерт Моцарта. (В афише Национального филармонического оркестра на 17 марта 2017 г. объявлено: Моцарт. Концерт № 7 для трех фортепиано с оркестром фа мажор, исполнители: Элен Мерсье, Фредерик Арно, Бернар Арно, фортепиано (Франция). Дирижер – Владимир Спиваков. – «Ведомости».)
– И что, вы счастливы выступить?
– Мне надо будет сконцентрироваться, дисциплинировать себя на несколько недель.
– Вы работаете со знаменитыми художниками и дизайнерами, они участники вашего бизнеса. Творческие люди капризны, как вы с ними справляетесь?
– Вы абсолютно правы, спросив об этой части моей жизни, – я каждый божий день имею дело с художественными натурами, но в том и заключается успех наших фирм, что мы умеем общаться с людьми творческими. В то же время у нас очень сильная менеджерская команда, которая справляется со всеми задачами, и эта повседневная конфронтация рациональной жизни с творческой и дает тот результат, что мы все видим.
– И последний вопрос: вы часто пьете шампанское?
– Конечно!
ПАРИЖ