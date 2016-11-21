«Chronometrie Ferdinand Berthoud будет стремиться производить такие часы, какие мог создать сам Фердинанд Берту»

Марка Ferdinand Berthoud названа по имени одного из крупнейших конструкторов часов и теоретиков часовой механики Фердинанда Берту. Родившийся в кантоне Невшатель в 1727 году Берту по достижении совершеннолетия перебрался в Париж и имя сделал себе уже во Франции. В 1753 году он получил официальное звание «мастера-часовщика» (Берту заслужил его в более молодом возрасте, чем Абрам-Луи Бреге, подчеркивают современные биографы), а на следующий год представил свой первый морской хронометр.

В 1770 году Берту получил титул «королевского часовщика». Результаты своих исследований он изложил в нескольких трудах, в том числе в «Трактате о морских часах», «Эссе о часах» и «Истории измерения времени с помощью часов».

По словам Карла-Фридриха Шойфеле, сопрезидента Chopard, новый бренд будет стремиться производить такие модели часов, какие мог создать сам Фердинанд Берту, если бы он был нашим современником. Проект от задумки до реализации растянулся почти на 15 лет, первые серийные образцы часов Chronometrie Ferdinand Berthoud представила лишь в этом году. Главным часовщиком марки стал Жан-Марк Бейер, дизайн часов сделал главный дизайнер Chopard Ги Бов.

Первая модель под маркой Ferdinand Berthoud — хронометр FB 1. Конструкция механизма отсылает к эпохе Берту: платина и мосты соединены с помощью титановых колонн, дизайн вдохновлен морскими хронографами, размещавшимися в деревянных коробках с иллюминаторами по бокам. Завод — естественно, не автоматический, а ручной, передачу энергии обеспечивает механизм постоянной силы — фузея. Часы также оснащены турбийоном и — впервые в часах с турбийоном — центральной секундной стрелкой.

Но на интервью Шойфеле приходит не в Ferdinand Berthoud. У него на запястье — первые часы L.U.C, которые появились 20 лет назад: «Я был очень глубоко вовлечен в процесс создания дизайна тех часов, — говорит Шойфеле. — Тогда у меня было гораздо больше времени, чтобы заниматься дизайном». Шойфеле носит часы № 40, поскольку в 1996 г. отмечал свое 40-летие. В этом году по случаю юбилея Chopard переиздала ту модель, чуть увеличив размеры корпуса. Но говорим мы в этот раз только о Ferdinand Berthoud.

— Расскажите, почему вдруг вы решили создать новый бренд, Chronometrie Ferdinand Berthoud?

— Когда я начал комплектовать наш музей во Флерье, я узнал о Фердинанде Берту. Потому что в музее планировалась секция, посвященная морским хронометрам, и я осознал значимость Фердинанда Берту для этого раздела. К тому же он родился всего в 10 минутах от Флерье. Я решил по возможности сконцентрироваться на работах Берту, расширить его коллекцию. Это был, кажется, 2002 год. Потом я услышал, что у одного человека уже есть права на Ferdinand Berthoud. Я нашел его, чтобы поинтересоваться, что он собирается делать с этим именем. Он сказал, что хочет выпускать часы под этим именем, но к производству до сих пор не приступил. Так что, если я интересуюсь, он готов мне продать. У него уже были какие-то наработки, но гораздо более простых часов по сравнению с теми, что собирался делать я. Предыдущий владелец хотел делать часы с механизмом ЕТА, а это совсем не то, чего заслуживал Фердинанд Берту.

В 2006 году я купил имя Ferdinand Berthoud. Но тогда у меня еще тоже не было четкого плана, что я хочу выпускать под брендом Ferdinand Berthoud. Я отложил эту идею и всерьез занялся ею уже в 2009 году. Постепенно начало вырисовываться, какие именно часы я хочу видеть — технически и эстетически. Поначалу мы работали над ними в обстановке строгой секретности, вне компании.

Chopard Первая модель под маркой Chronometrie Ferdinand Berthoud – хронометр FB 1 1/6 Chopard Механизм с ручным подзаводом состоит из более чем 1120 компонентов 2/6 Chopard Эскиз часов 3/6 Chopard Механизм FB 1 4/6 Chopard Процесс создания часов 5/6 Chopard Фузея часов 6/6

— Позвольте уточнить, кто владеет брендом Ferdinand Berthoud — вы лично или ваша семейная компания?

— Владелец имени — группа Chopard, но по степени вовлеченности можно уверенно сказать, что это мой собственный персональный проект. Работа над ним шла с 2009 по 2015 год. Мы вдохновлялись работами прошлого, но Берту никогда не делал наручных часов, так что нам надо было быть креативными, чтобы представить, какие бы наручные часы Фердинанд Берту мог создать сегодня. И в механизме часов Ferdinand Berthoud нет ни единого винта, который был бы идентичен, например, механизму часов Chopard L. U.C. Это абсолютно новый, оригинальный механизм.

Лучшие в 2016 году В ноябре первая модель под маркой Ferdinand Berthoud — хронометр FB 1, первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой — была признана лучшими часами 2016 г. на премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Часы выпущены ограниченным тиражом в нескольких вариантах корпуса: из титана и белого золота, из белого или розового золота. Цена модели из титана и белого золота составляет 212 000 швейцарских франков, указано на сайте премии

— Насколько первый дизайн часов отличался от того, что у вас получилось в итоге?

— Какие-то уточнения и технические изменения приходится вносить всегда. Но, по правде говоря, финальная версия часов очень близка к первоначальной. Фузею и сертификацию хронометра мы планировали изначально — ведь речь идет о Фердинанде Берту! Но следом нужно было все это реализовать. (Смеется.)

— Прототип часов вы показали еще в прошлом году. Какова была первая реакция? Производство часов уже началось?

— [По состоянию на конец марта] мы поставили двое часов — в Париж и в Дубай. Восемь ритейлеров уже с нами — в Париже, Лондоне, Дубае, Токио, Швейцарии, Гонконге, России. Теперь дело за нами — когда мы сможем поставить им часы. (Смеется.) В этом году мы сделаем восемь, максимум десять часов.

Лучшие часы 2016 года

Grand Prix d'Horlogerie de Geneve В Женеве состоялось вручение призов Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Гран-при - Aguille d'Or - профессиональное жюри присудило модели Chronométrie Ferdinand Berthoud FB01. Это первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой. Часы в корпусе из титана и белого золота выпущены ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Стоимость – 212 000 швейцарских франков. Здесь и далее приведены цены, указанные на сайте премии 1/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Кроме Гран-при жюри выбрало лучших в 12 номинациях. Призов удостоились часы всех ценовых сегментов: стоимостью от 2640 до 759 000 швейцарских франков. Лучшими мужскими часами признали Grönefeld 1941 Remontoire. 8-секундный ремонтуар, частота баланса - 3 Гц. В мире 188 таких часов. Цена модели 54 880 швейцарских франков 2/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Приз зрительских симпатий завоевала модель 33 Bis из коллекции Quai des Bergues (часовая мануфактура Czapek Genève). Часы созданы в 2015 г. и выпущены лимитированной серией из 188 экземпляров, цена – 23 980 франков 3/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшие дамские часы - модель Limelight Gala Milanese Bracelet из коллекции Limelight Piaget, 37 300 франков 4/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучший хронограф - стальные часы 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition, Montblanc. Изготовлены тиражом в 100 экземпляров, 25 500 франков 5/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшими спортивными часами признали самые недорогие часы из представленных на премии - Scafograf 300 Eberhard & Co. Сталь, 2640 франков 6/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Самыми инновационными признали самые дорогие (исключая ювелирные) часы из представленных на премии. Это Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie. Титан, керамика, 561 600 франков 7/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшие часы с турбийоном - модель La Esmeralda Tourbillon из коллекции Bridges, Girard-Perregaux. Часы входят в серию, созданную в честь 225-летнего юбилея марки. Розовое золото, 194 000 франков 8/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшие ювелирные часы 2016 года - уникальные Signature Grenat из коллекции Les éternelles de Chanel, созданные в единственном экземпляре. Браслет часов выполнен из белого золота и почти полутора тысяч бриллиантов. Циферблат «закрывается» гранатом весом 52,61 карат. Их стоимость 759 000 франков. Это самые дорогие часы, представленные на премии 9/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшие часы для путешествий - Fabergé Visionnaire DTZ: периферические часовая и минутная стрелки, индикация второй часовой зоны под увеличительным стеклом в центре циферблата. 29 500 франков 10/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Премию Petite Aiguille - лучшие «бюджетные часы» - заслужили Tudor Heritage Black Bay Bronze: модель в корпусе из высокотехнологичного сплава за 3800 франков 11/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшие декоративные часы - Piaget Protocole XXL «Secrets & Lights» Venice Micro-Mosaic. На их циферблате часов вид на базилику Санта-Мария-делла-Салюте и панорама устья Гранд-канала. Рисунок выполнен в технике микромозаики. Часы созданы в трех экземплярах. 249 000 франков 12/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшие часы с календарем - Legacy Machine Perpetual MB&F. Часы состоят из 581 детали. Корпус из платины, 181 500 франков 13/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лучшие дамские сложные часы - модель Tourbillon with Gold Bridge из коллекции Cat's Eye, Girard-Perregaux. Часы из серого золота декорированы 64 бриллиантами. 132 000 франков 14/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve В шорт-лист премии вошли 72 модели часов. Номинанты в категории «Лучшие мужские часы» – модель с индикатором даты L.U.C XPS 1860, Chopard выпущена ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Стоимость – 20 250 швейцарских франков 15/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы Hermès Slim d'Hermès Email с индикатором секунд, расположенным на отметке «шесть часов». Лимитированная серия из 100 экземпляров, 21 000 франков. В прошлом году другая модель из коллекции Slim d'Hermès - Slim d'Hermes QP - была признана лучшими часами с календарем 16/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Reference 2340 Urban Jurgensen оснащены индикаторами даты и фазы Луны. Корпус из белого золота, 43 100 франков





17/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Стальные часы Heritage Black Bay, Tudor. 3250 франков. Это самые недорогие часы, номинированные как лучшие мужские

18/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие дамские часы». Audemars Piguet Millenary в корпусе из серго золота, 72 400 франков 19/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Модель Bovet 1822 Blue Thistles, 99 500 швейцарских франков 20/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Керамические часы Bulgari Serpenti Spiga, 9950 швейцарских франков 21/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Fabergé Lady Levity с указателями времени в форме луны и солнца, 21 000 франков 22/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы Chopard L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony из розового золота выпущены лимитированным тиражом в восемь экземпляров. Цена каждого - 98 000 франков 23/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучший хронограф» – стальной хронограф Chopard Mille Miglia 2016 XL Race Edition – выпущен тиражом в 1000 экземпляров, цена 9800 франков 24/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Хронограф Louis Moinet Memoris Red Eclipse («Красное затмение») был представлен 16 сентября 2016 г. в обсерватории города Невшатель, в день, когда можно было наблюдать это астрономическое явление. Часы созданы в 12 экземплярах, цена 96 000 франков 25/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Лицевая панель, корпус и задняя крышка Hublot Big Bang Unico Sapphire изготовлены из сапфира. Тираж 500 экземпляров, 55 000 франков 26/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar. Синий циферблат с римскими цифрами, стальной корпус диаметром 43 мм, 11 900 франков 27/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Самый недорогой из номинированных хронографов - стальной Zenith El Primero 36'000 VpH стоимостью 6 900 франков 28/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие дамские часы с усложениями» – Bulgari Serpenti Incantati Tourbillon Lumière с турбийоном и 64-часовым запасом хода. Корпус из розового золота, украшены бриллиантами и рубинами, 180 000 франков 29/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы Marguerite, Christophe Claret с «волшебным» циферблатом: при нажатии на кнопку вместо часовых меток появляется надпись. Красное золото, 69 000 франков 30/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Модель Ulysse Nardin Skeleton Tourbillon Pearl также выпущена ограниченным тиражом - всего восемь экземпляров по 88 000 франков 31/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Золотые часы с бриллиантами Tambour Color Blossom Spin Time. В центре циферблата - цветок-монограмма Louis Vuitton, выполненный из перламутра, 83 000 франков



32/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанаты в категории «Лучшие часы с турбийоном». Часы Bovet 1822 Ottantasei Flying Tourbillon в корпусе из титана выпущены тиражом в 86 экземпляров. Их дизайн создан в партнерстве со студией Pininfarina, цена 165 000 франков 33/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Модель Upside Down Art Deco от Ludovic Ballouard изготовлена в трех экземплярах, стоимость - 85 000 франков 34/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Синий цвет в часах никогда не выходил из моды, но в этом году стал настоящим «цветом сезона» - часы с такими циферблатами предсталили большинство брендов. De Bethune создала часы в разных оттенках синего - DB28 Kind of Blue Tourbillon. Корпус из титана, 250 000 франков 35/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Sideralis Evo, Louis Moinet с изображениями Луны, Марса и Меркурия, выполненными вручную. В отделке использованы настоящие фрагменты метеоритов и космической пыли. Часы выпущены тиражом в 12 экземпляров, 255 000 франков 36/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve RS 16 Harmonious Oscillator, Rudis Sylva. Розовое золото, 250 000 франков 37/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Ulysse Nardin Executive Skeleton Tourbillon. Корпус из титана, 38 000 франков 38/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие часы с календарем». Часы «20th Anniversary» Blue Gold Dial в корпусе из платины созданы к 20-летнему юбилею модели Perpetuel Secular Calender, Andersen Genève. Циферблат украшен изображениями солнца и планет Солнечной системы. Лимитированная серия из 20 экземпляров, 148 000 франков 39/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы Andreas Strehler. Lune Exacte помимо указателя фаз Луны оснащены ежедневным лунным календарем, рассчитанным на 2 млн лет. 112 000 франков 40/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve В 2015 г. Audemars Piguet представила часы Royal Oak Perpetual Calendar в четырех вариантах: по два в корпусе из стали или из розового золота. В 2016 году модель выпустили в корпусе из желтого золота. 89 000 франков 41/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Модель L.U.C Perpetual Chrono, Chopard из серого золота. Лимитированная серия 20 экземпляров, 85 000 франков 42/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve H. Moser & Cie. Endeavour Perpetual Calendar Concept Funky Blue. Дымчатый синий циферблат, корпус из стали диаметром 40,8 мм. Ручной завод. Выпущено 10 экземпляров, цена 60 000 франков 43/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие часы для путешествий». Bovet 1822 Virtuoso VI Triple Time Zone одновременно показывают время в трех часовых поясах. 100 экземпляров, 67 000 франков 44/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve De Bethune DB25 World Traveller – часы с указателем времени второго часового пояса и индикацией мирового времени. Серое золото, 150 000 франков 45/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Louis Vuitton Escale Time Zone. Сталь и розовое золото, 12 000 франков 46/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы Manufacture Royale 1770 Haute Voltige с индикацией второй часовой зоны. Сталь, 33 000 франков 47/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Карманные часы Montblanc 4810 Orbis Terrarum Pocket Watch 110 Years Edition. Сталь, лимитированная серия из 110 экземпляров, 8700 франков 48/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие инновационные часы». Bovet 1822 Recital 18 Shooting Star Tourbillon. Часы с индикаторорами фазы Луны и второй часовой зоны, ретроградной минутной стрелкой, турбийоном и функцией мирового времени. Коллекция Dimier, лимитированное издание в 50 экземпляров. 295 000 франков 49/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Самый тонкий минутный репетир в мире Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater. Титановый корпус диаметром 40 мм и толщиной 6,85 мм. Ручной завод. 160 000 франков 50/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Первые мужские часы Chanel собственной разработки La Montre Monsieur de Chanel. Прыгающий час в нижней части циферблата, ретроградная минутная шкала, развернутая на 240 градусов, ручной завод. 32 000 франков 51/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой – Ferdinand Berthoud. FB01. Фузея. Частота баланса – 3 Гц. Ручной завод, запас хода – 53 часа. 212 000 франков 52/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Piaget Emperador Coussin XL 700P в корпусе из белого золота. 118 экземпляров, 76 000 франков 53/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «лучшие бюджетные часы». Модель Slim d'Hermès в корпусе из стали, 6400 франков 54/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Стальные Seiko Presage Automatic Chronograph Enamel Dial - самые недорогие часы в данной категории. Лимитированная серия из 1000 экземпляров, 2800 франков 55/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Тiffany East West Automatic. Сталь, 5100 франков 56/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы 50s Presidents' Watch Tradition, Vulcain. Сталь, 6150 франков 57/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Стальные часы Pilot Ton-Up, Zenith. Самые дорогие часы в данной категории - 7400 франков 58/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие спортивные часы». TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition, Montblanc. Часы в титановом корпусе, лимитированная серия из 100 экземпляров, 39 000 франков 59/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Модель Type 5B, Ressence в титановом корпусе. 30 800 франков 60/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve TAG Heuer Heuer Monza Chronograph, титановый корпус. Лимитированная серия из 2 650 экземпляров, 4900 франков 61/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Стальные часы Tudor Heritage Black Bay Dark, 4250 франков 62/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Самые дорогие часы в своей категории – Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon. Модель с ретроградной минутной стрелкой, приводимой в движение полимерной нитью и турбийоном. Корпус из белого золота. 18 экземпляров, 280 000 франков 63/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие ювелирные часы». . Часы в корпусе из серого золота Audemars Piguet Diamond Fury. На их изготовление ушло более 1500 часов работы и свыше 4500 бриллиантов. Стоимость 529 200 франков 64/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Precious Chopard Watch - модель из серого золота с бриллиантами и сапфирами. 349 800 франков 65/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Циферблат часов Graff Princess Butterfly скрыт под крупной бабочкой, усыпанной бриллиантами. Паве выполнено в вуалевой технике из камней различного диаметра, безель и границы крыльев подчеркнуты бриллиантами багетной огранки. 180 000 франков 66/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Big Bang Impact Bang, Hublot - часы, имитирующие «большой взрыв», с бриллиантами общим весом 30,55 карат. Всего создано 50 экземпляров, стоимость 650 000 франков 67/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы Voutilainen Scintillante существуют в единственном экземпляре. Для отделки использованы 423 драгоценных камня - сапфиры и разноцветные бриллианты. Безель украшен 58 рубинами. Цена – 285 000 франков 68/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Номинанты в категории «Лучшие декоративные часы». Bulgari LVCEA Tourbillon Il Giardino Paradiso в корпусе из розового золота украшены 45 бриллиантами. Тираж 50 экземпляров, 105 000 франков 69/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Первый турбийон, изготовленный Seiko, появился в линии Credor, и создан тиражом в восемь экземпляров. На циферблате Fugaku Tourbillon изображен сюжет, вдохновленный знаменитой гравюрой Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». 446 500 франков 70/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Дизайн H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Heritage Limited Edition вдохновлен карманными часами: корпус оснащен двумя крышками, декорированными с использованием техник перегородчатой эмали, гильоше и гравировки. Лимитированная коллекция из 10 экземпляров, 250 000 франков 71/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Изображение уссурийского тигра на циферблате Hermès Arceau Tigre нанесено в технике теневой эмали. Коллекция из 12 экземпляров, 90 000 франков 72/73 Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Часы Voutilainen Triton et Sirène созданы в единственном экземпляре. Изображение Тритона и Русалки нанесено на открывающуюся заднюю крышку. Корпус из белого золота, 180 000 франков 73/73

— Ferdinand Berthoud будет отдельным брендом в группе Chopard?

— Да. Как, например, некоторые часовые бренды в Richemont Group — каждый из них имеет собственную идентичность, дистрибуцию, коммуникации и проч.

— Сколько новых моделей часов под маркой Ferdinand Berthoud у вас в разработке сегодня?

— Конечно, нам нужен еще как минимум один базовый механизм. Но на его создание понадобится еще по меньшей мере два года. Плюс расширение на базе существующего механизма. Идей у нас очень много, вопрос в том, какая из них будет реализована первой. У нас существует план на 5-10 лет вперед.

— И насколько большой может стать марка?

— В сравнении с Chopard я вижу ее камерной. 10-15 точек продаж, небольшое производство — 150, может быть 200 штук в год. Очень эксклюзивный продукт.

— Это значит, что отдельно стоящие бутики вряд ли появятся?

— Я очень в этом сомневаюсь. Может быть, один. Но точно не в ближайшем будущем.

— Фердинанд Берту был часовщиком, конструировавшим морские хронометры, не наручные часы. Вы можете представить современные напольные или яхтенные часы под брендом Ferdinand Berthoud?

— Могу. Но нам нужно придумать нечто особенное.

Chopard Фердинанд Берту 1/4 Chopard Морской хронометр Ferdinand Berthoud №6, 1777 г. 2/4 Chopard Механизм хронометра 3/4 Chopard Одна из книг Берту 4/4

— А технически на своей мануфактуре во Флерье вы способны производить не только наручные, но напольные или настольные часы?

— Технически — можем. Это была бы очень интересная задача.

— Марка Chopard активна в маркетинге: вы спонсируете Каннский кинофестиваль, автогонки Mille Miglia. В каких мероприятиях, на ваш взгляд, имеет смысл светиться марке Ferdinand Berthoud?

— Это эксклюзивная марка, не думаю, что ей нужно активное продвижение. Лучшее для нее продвижение — знакомство с коллекционерами, которые способны понять замысел. Который очень широк, а исторический аспект — огромен. Так что не думаю, что нам надо спонсировать какие-то мероприятия.

— Прошлый год был непростым для швейцарской часовой индустрии.

— Да. Из-за Китая, России и некоторых других стран. Но мы закончили год с неплохими показателями. Этот год, я полагаю, будет похож на предыдущий — наша дорога будет с шиканами. Но пример Ferdinand Berthoud показывает, что, если вы создаете уникальный продукт, интерес к нему всегда будет.