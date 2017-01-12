Василий Бычков: Non/fiction – это огромный магазин хороших книг

Восемнадцатая ярмарка интеллектуальной литературы стала одним из самых ярких культурных событий ушедшего года. Усилия ее организаторов и создателей были замечены и впервые награждены спецпризом премии «Большая книга». Осмыслять этот успех корреспондент газеты «Ведомости» отправился к автору идеи ярмарки, директору Центрального дома художника (ЦДХ) Василию Бычкову.

– Non/fiction существует с 1999 г., придумали ее вы?

– Да. Идея проведения ярмарки умных книжек возникла году в 1995-м. Мы предполагали начать в 1998 г., но тут жахнул кризис, и первая ярмарка прошла в 1999-м.

– С тех пор московская публика ее полюбила. В этом году ярмарка получилась действительно выдающейся – по масштабу и царившему на ней ощущению праздника. Что случилось, у вас есть объяснения?

– Существует известный эффект: чем хуже экономическая ситуация, тем больше люди тянутся к традиционным ценностям. Когда вокруг не очень хорошо, хочется вечного, светлого. В кризисы возрастают продажи губной помады. С книгами – похожая ситуация. Но люди приходили не только за хорошими книгами, в последнее время вырос интерес к разговорному жанру. Появились новые лекционные площадки, просветительские порталы, слушать умные разговоры стало модно. Многие шли на Non/fiction и за этим. И еще почетным гостем ярмарки стала Великобритания – британские авторы так мощно выступили. Но вообще для меня Non/fiction – всегда восклицательный знак. Я и сам до конца не могу объяснить это удивительное состояние, которое чувствуется в залах, в беседах, на мероприятиях.

– И все же градус радости в разные годы наверняка разный?

– Да, бывали годы, когда все было не совсем так. В 2014-м, например, когда начались санкции и сократилось количество иностранных участников, атмосфера оказалась совсем не такой приподнятой, но постепенно все снова выровнялось.

– Для директора ЦДХ ярмарка – это еще и бизнес. Насколько для вас важна бизнес-составляющая этого проекта?

– Очень важна. Без нее мы не могли бы эту ярмарку делать. Сложно планировать долгоиграющий проект, рассчитывая на спонсорские деньги или гранты. Сегодня они есть, завтра нет. Пример тому Московский международный открытый книжный фестиваль, который мы делали девять лет. Мы получили от города сначала 5 млн, потом 3,3 млн, потом 1,5 млн, потом вообще ничего, на предпоследнем фестивале я выложил свой личный миллион, просто чтобы он состоялся. В конце концов соответствующая строчка из московского бюджета исчезла вовсе и фестиваля не стало. Чтобы проект был жизнеспособным, нужны деньги, которые надежнее всего зарабатывать самим. Но так, чтобы это не шло в ущерб смысловой части.

– Все же в обществе сильно представление, что культура – это не про деньги, а как раз про «вечное и светлое». Не пытаются ли под этим предлогом на вас давить издательства, особенно маленькие?

– Давление возникает только в кризисные моменты. Но оно не носит тотальный характер, во-первых, цена у нас не слишком высокая, во-вторых, по нашим данным, практически все издатели окупают арендную плату продажей книг. В-третьих, мы делаем преференции для издательств небольших, интеллектуальных, включая те, что издают по одной-две книги в год. У нас существует зона независимых издателей и книгораспространителей, которых в этом году было 37. У них льготные условия, им помогает федеральное агентство, и мы в это вкладываемся. Кстати, спасибо законодателям, которые в этом году отменили московский налог на книжную торговлю.

– Вы получили награду от «Большой книги», вижу у вас на столе птичку-статуэтку – за что вас наградили?

– А вот телеграмма из правительства, смотрите: «Специальный приз «за вклад в литературу», который единогласным решением совета попечителей Общества поддержки отечественной словесности присужден ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, 18 лет являющейся значимым событием литературной жизни России».

Рост В этом году ярмарку Non/fiction посетили более 33 000 человек – это на 10% больше, чем в прошлом году, при этом количество онлайн-продаж выросло на 15%.

– Давайте теперь разберемся, как ярмарка устроена изнутри. Существует экспертный совет, отвечающий, видимо, за наполнение программы и состав участников, – что это означает на практике?

– Главная задача экспертного совета – не уклоняться в сторону от концепции ярмарки, которая сформировалась еще в 90-х. Мы исходили из того, что уже в названии «ярмарка интеллектуальной литературы» упор делается на слово «интеллектуальной». Поэтому у нас представлены как художественные произведения, так и книги из самых разных областей знания. То есть во главу угла ставится не какой-либо жанр, а высокое качество литературы. И каждый раз проведение совета начинается с моего вопроса: какие есть мнения по поводу концепции, не изменилась ли она? После этого начинается очень интересная часть разговора – эксперты размышляют над последними тенденциями в книжном мире, над своими ощущениями от них. Второй вопрос, который я задаю: знаете ли вы новые книжные проекты на пространстве нашей родины? Вот появился проект «Горький», вот Arzamas, вот новое издательство. И мы начинаем думать вместе, кого еще можно пригласить.

– В этом году на Non/fiction была впервые вручена премия «Приз книжного сообщества». Наградили прекрасных людей и проекты, но не совсем ясно, кто и за что награждал.

– В этом году Ирина Прохорова предложила: давайте учредим такую премию как еще один навигатор. Все это единогласно поддержали. Весь год мы дискутировали, каким образом и кого награждать. Остановились на том, что профессиональные сообщества, библиотекари, книгопродавцы, критики и просветительские интернет-проекты выбирают лучшие книги из топ-листа ярмарки. Премия не денежная, имиджевая. Выбранные книги будут иметь приоритетную выкладку в магазинах и преференции у библиотек. Но спорили мы так долго, что в конце концов решили отложить награждение книг до следующего года, а в этом экспертный совет субъективно отметил лучшего библиотекаря, книжные магазины, проект Arzamas, Дмитрия Зимина, Алексея и Сергея Венгеровых.

– Напоследок о неизбежном. В выходные на парковке возле ЦДХ аншлаг, как быть?

– Вот у Манежа нет парковки – и нет проблем. Это не наша, это городская парковка. Она провоцирует поехать на машине. Людям все равно захочется приехать на ярмарку и купить побольше книг. Что и понятно: здесь проходит тройная селекция литературы – экспертный совет, сами издатели, топ-лист. На Non/fiction вы, по сути, попадаете в огромный магазин хороших книг, которые хочется увезти на машине. И все же в выходные дни или в пятницу вечером на ярмарку лучше приезжать на метро или на такси. Тем более у нас действует сервис доставки книг. Все купленные книги вам могут доставить домой.