Победители премии «Эмми»-2016
Триумфатором церемонии стал сериал «Игра престолов»
Обладателем премии «Эмми»-2016 в главной номинации («Лучший драматический сериал») стала «Игра престолов». Также наград удостоились режиссер и сценаристы сериала. На фото: команда «Игры престолов»
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После побед на «Эмми»-2016 «Игра престолов» стала рекордсменом премии среди телесериалов по общему числу наград - в копилке саги 38 статуэток. На фото: исполнители главных ролей «Игры престолов» Мейси Уилльямс, Эмилия Кларк, Софи Тернер и Кит Харрингтон
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Вместе в командой телефильма награды получал Джордж Мартин - автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снята «Игра престолов»
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Как сообщает USA Today, по количеству наград на премии этого года победил первый сезон мини-сериала «Американская история преступлений» (American Crime Story) - «Народ против О. Джея Симпсона» (The People v. O.J. Simpson). Он получил «Эмми» как лучший мини-сериал, также наград за лучшее исполнение ролей удостоились Сара Полсон и Корни Вэнс (на фото)
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Лучшим комедийным сериалом второй год подряд стал «Вице-президент» (Veep), снявшаяся в нем Джулия Луис-Дрейфус (на фото) признана лучшей комедийной актрисой
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«Эмми» за лучшее исполнение роли в комедийном сериале получил Джеффри Тэмбор за работу в «Очевидном» (Transparent)
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Специальный эпизод сериала «Шерлок» (Sherlock) - «Безобразная невеста» (The Abominable Bride) - признан лучшим телефильмом. На фото: команда ленты
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