Победители премии «Эмми»-2016

Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP

Как сообщает USA Today, по количеству наград на премии этого года победил первый сезон мини-сериала «Американская история преступлений» (American Crime Story) - «Народ против О. Джея Симпсона» (The People v. O.J. Simpson). Он получил «Эмми» как лучший мини-сериал, также наград за лучшее исполнение ролей удостоились Сара Полсон и Корни Вэнс (на фото)

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