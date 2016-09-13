Афиша на выходные: «Музыка машин», выставка Родченко и кино голливудских классиков

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«Сноуден» Оливера Стоуна иногда кажется почти римейком «Уолл-стрит», в котором герой Чарли Шина понимал, что по-отечески относящийся к нему Майкл Дуглас - подлец и преступник, и шел сдавать его куда следует, зная, что отправится в тюрьму вместе с ним. Можно сказать, что мастер повторяется, а можно - что развивает (и на этот раз удачно) одну из главных своих тем: ты должен говорить правду и разоблачать зло и плевать, сколько ты на этом потеряешь. Может, Сноуден и предатель, но того, кто предает негодяев и во весь голос рассказывает о них, называют по-другому

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