Афиша на выходные: «Музыка машин», выставка Родченко и кино голливудских классиков
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Сноуден» Оливера Стоуна иногда кажется почти римейком «Уолл-стрит», в котором герой Чарли Шина понимал, что по-отечески относящийся к нему Майкл Дуглас - подлец и преступник, и шел сдавать его куда следует, зная, что отправится в тюрьму вместе с ним. Можно сказать, что мастер повторяется, а можно - что развивает (и на этот раз удачно) одну из главных своих тем: ты должен говорить правду и разоблачать зло и плевать, сколько ты на этом потеряешь. Может, Сноуден и предатель, но того, кто предает негодяев и во весь голос рассказывает о них, называют по-другому
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8 и 9 октября музей «Гараж» проведет ярмарку книг об искусстве, где свою продукцию представят 20 крупнейших российских издательств. В программе ярмарки презентации книг, круглые столы и дискуссии, а для детей - мастер-класс по иллюстрированию книг
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«Чудо на Гудзоне» - новый фильм классика Клинта Иствуда с Томом Хэнксом в роли пилота, героически посадившего неисправный самолет на воду Гудзона. Картина прекрасно идет и в мировом, и в российском прокате, и собрала уже больше $150 млн
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Для ресторана «Паб ло Пикассо» разработал особенное меню приглашенный гость - бренд-шеф сети курортов Soneva Хесус Нино. В течение месяца можно продегустировать его интерпретацию традиционных испанских продуктов. В меню, например, оладьи из трески с розмариновым медом, миндальный суп со средиземноморскими креветками и луковым маслом, ягненок с черным оливками и кремом из топинамбура
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«Александр Родченко. Опыты для будущего» в «Мультимедиа арт музее» - большая выставка к 125-летию классика русского авангарда. Представлены ранние живописные опыты, хрестоматийные фотографии и коллажи, работы для кино и рекламы
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«Музыка машин» – проект, возрождающий советские партитуры эпохи конструктивизма. Ансамбль «Студия новой музыки» сыграет композиции Александра Мосолова «Завод», Владимира Дешевова «Рельсы», Леонида Половинкина «Электрификат» и близкие к ним по духу фрагменты из балетов Шостаковича «Болт» и Прокофьева «Стальной скок». Культурный центр ЗИЛ, 8 октября
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«Бег - это свобода» - документальный фильм, рассказывающий историю бега как культурного и даже контркультурного явления - от романтических провокаций до создания огромной индустрии. Главные герои - иконы бегового движения: первая женщина-марафонец, основатель Нью-йоркского марафона, рекордсмен Стив Префонтейн. В этом году картина стала хитом одного из лучших московских киносмотров Beat Film Festival, а теперь идет в прокате
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В выходные завершается фестиваль «Золотая осень» - 49 площадок с фермерскими продуктами в центре Москвы. Финальная точка марафона - «Рыбная неделя», для которой на фестивальные площадки привезут больше 100 видов рыбы и морепродуктов из всех главных рыбопромысловых центров России
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