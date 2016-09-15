Афиша на выходные: «Сноуден», Рафаэль в Пушкинском, Onyx и Ла Скала
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Во дворе Музея Москвы в выходные работает последний в этом сезоне «Маркет местной еды». Тут все как всегда: много разнообразной еды, которую можно съесть на месте или купить с собой. Большинство из участников постоянным посетителям ярмарки уже знакомы, но будут и новые. Например, Oil Mazi будет кормить греческими блюдами вроде кефтедеса и бифтеков, а Q Argentina Grill — отвечать за аргентинскую кухню. 17-18 сентября
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«Сноуден» Оливера Стоуна - бодрый и увлекательный фильм, отлично снятый оператором Энтони Додом Мэнтлом, с целой толпой хороших актеров, в которой солирует Джозеф Гордон-Левитт. Реальному Эдварду Сноудену фильм понравился: в том, что касается политики, он, по его мнению, настолько реалистичен, насколько это возможно
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Опера «Симон Бокканегра» – редко исполняющийся шедевр Джузеппе Верди, но миланский театр «Ла Скала» привез в Москву на гастроли именно его. Увидеть представление можно и без билета: на большом видео экране на Театральной площади организуют прямую трансляцию. Историческая сцена Большого театра, 16 сентября, 19:00
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Фильм-участник конкурса Каннского кинофестиваля – 2016 «Служанка» рекламируют не так активно, как другие новинки проката, и пропустить его легко. А жаль. Лента корейского мэтра Пака Чхан Ука – сюжетно и визуально прихотливый эротический триллер, показывающий одну и ту же историю с разных точек зрения
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Под впечатлением от путешествия по Мексике шеф-повар ресторана Chicha Василий Зайцев создал новый раздел меню - «Такерия». Здесь объединены импровизации шефа на темы тако и темаки, например, темаки в стиле никкей с угрем или тунцом или тако на креольский манер. Среди других новинок - «японская пицца» тостадитос с тунцом, авокадо и яблоком, севиче из дорадо с кокосовым молоком, бататом, авокадо и кинзой, специальное перуанское сашими тирадитос из тунца с соусом понзу
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Выставка Юрия Норштейна «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн», приуроченная к 75-летию режиссёра, конечно, камернее и тише, чем экспозиции Рафаэля и Айвазовского, но и здесь организаторы ожидают аншлаг. По их словам, на странице мероприятия в Facebook о желании увидеть работы Норштейна сообщили уже больше 7000 человек. Галерея Altmans Gallery
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Популярные в России ничуть не меньше чем на родине рэперы Onyx в этот раз выступает не совсем соло: компанию представителям хардкор хип-хопа составят их челябинские последователи - «ОУ74». Представят Onyx, скорее всего, два своих последних альбома - Wakedafucup (2014 г.) и Against All Authorities (2015 г.). Клуб Yotaspace, 17 сентября, 20:00
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Театр Наций 17 сентября открывает «Новое пространство» - площадку на Страстном бульваре, где планируют показывать все формы современного искусства и его взаимодействие с театральной традицией. Премьерные выставки, лекции и перформансы ведущих российских и американских художников и кураторов пройдут на территории самого «Пространства», аллеях Страстного бульвара и в Институте «Стрелка». На фото: часть выставки «Таймс Сквер: театр абсурда» куратора Шерри Доббин, которая создаст на территории Нового Пространства выставку/презентацию, посвященную настоящему и будущему арт-программы Таймс Сквер в Нью-Йорке
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