Афиша на выходные: «Сноуден», Рафаэль в Пушкинском, Onyx и Ла Скала

Е. Разумный / Ведомости

Во дворе Музея Москвы в выходные работает последний в этом сезоне «Маркет местной еды». Тут все как всегда: много разнообразной еды, которую можно съесть на месте или купить с собой. Большинство из участников постоянным посетителям ярмарки уже знакомы, но будут и новые. Например, Oil Mazi будет кормить греческими блюдами вроде кефтедеса и бифтеков, а Q Argentina Grill — отвечать за аргентинскую кухню. 17-18 сентября

1/10