От России до Эфиопии: кругосветное путешествие фотографа Стива МакКарри
В ГУМе открывается выставка автора знаменитого снимка «Афганская девочка»
Новая работа знаменитого фоторепортера Стива МакКарри посвящена путешествиям. Для выставки «Overseas Тур» он запечатлел 12 очень разных уголков мира. На фото: Акведук Падре Темблеке в Мексике
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В объектив МакКарри попали как известные места и направления, так и малодоступные. На фото: Центральный вокзал в Нью-Йорке
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Экспозиция представлена в ГУМе с 15 октября по 15 ноября. На фото: Ступенчатый колодец Чанд Баори, Индия
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МакКарри выбрал для выставки по пять снимков каждого места. «Ведомости» публикуют по одному из них. На фото: гигантская статуя Будды в Лэшане, Китай
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Япония. Горячий источник Цуруною
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Женева. Мануфактура Vacheron Constantin
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Шавен - небольшой город у подножья гор Эр-Риф в Марокко
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Ландшафтный парк «Вселенная Кроуик» (Crawick Multiverse) в Шотландии
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Лалибэла — город на севере Эфиопии, известный своими высеченными в камне христианскими церквями
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Площадь Регистан в Самарканде, Узбекистан
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Россия. Вид Красной площади с крыши ГУМа
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Франция. Парижская обсерватория
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