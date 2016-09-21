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От России до Эфиопии: кругосветное путешествие фотографа Стива МакКарри

В ГУМе открывается выставка автора знаменитого снимка «Афганская девочка»
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Новая работа знаменитого фоторепортера Стива МакКарри посвящена путешествиям. Для выставки «Overseas Тур» он запечатлел 12 очень разных уголков мира. На фото: Акведук Падре Темблеке в Мексике
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Новая работа знаменитого фоторепортера Стива МакКарри посвящена путешествиям. Для выставки «Overseas Тур» он запечатлел 12 очень разных уголков мира. На фото: Акведук Падре Темблеке в Мексике
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В объектив МакКарри попали как известные места и направления, так и малодоступные. На фото: Центральный вокзал в Нью-Йорке
Steve McCurry/Vacheron Constantin
В объектив МакКарри попали как известные места и направления, так и малодоступные. На фото: Центральный вокзал в Нью-Йорке
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Экспозиция представлена в ГУМе с 15 октября по 15 ноября. На фото: Ступенчатый колодец Чанд Баори, Индия
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Экспозиция представлена в ГУМе с 15 октября по 15 ноября. На фото: Ступенчатый колодец Чанд Баори, Индия
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МакКарри выбрал для выставки по пять снимков каждого места. «Ведомости» публикуют по одному из них. На фото: гигантская статуя Будды в Лэшане, Китай
Steve McCurry/Vacheron Constantin
МакКарри выбрал для выставки по пять снимков каждого места. «Ведомости» публикуют по одному из них. На фото: гигантская статуя Будды в Лэшане, Китай
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Япония. Горячий источник Цуруною
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Япония. Горячий источник Цуруною
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Женева. Мануфактура Vacheron Constantin
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Женева. Мануфактура Vacheron Constantin
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Шавен - небольшой город у подножья гор Эр-Риф в Марокко
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Шавен - небольшой город у подножья гор Эр-Риф в Марокко
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Ландшафтный парк «Вселенная Кроуик» (Crawick Multiverse) в Шотландии
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Ландшафтный парк «Вселенная Кроуик» (Crawick Multiverse) в Шотландии
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Лалибэла — город на севере Эфиопии, известный своими высеченными в камне христианскими церквями
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Лалибэла — город на севере Эфиопии, известный своими высеченными в камне христианскими церквями
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Площадь Регистан в Самарканде, Узбекистан
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Площадь Регистан в Самарканде, Узбекистан
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Россия. Вид Красной площади с крыши ГУМа
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Россия. Вид Красной площади с крыши ГУМа
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Франция. Парижская обсерватория
Steve McCurry/Vacheron Constantin
Франция. Парижская обсерватория
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  • Новая работа знаменитого фоторепортера Стива МакКарри посвящена путешествиям. Для выставки «Overseas Тур» он запечатлел 12 очень разных уголков мира. На фото: Акведук Падре Темблеке в Мексике
  • В объектив МакКарри попали как известные места и направления, так и малодоступные. На фото: Центральный вокзал в Нью-Йорке
  • Экспозиция представлена в ГУМе с 15 октября по 15 ноября. На фото: Ступенчатый колодец Чанд Баори, Индия
  • МакКарри выбрал для выставки по пять снимков каждого места. «Ведомости» публикуют по одному из них. На фото: гигантская статуя Будды в Лэшане, Китай
  • Япония. Горячий источник Цуруною
  • Женева. Мануфактура Vacheron Constantin
  • Шавен - небольшой город у подножья гор Эр-Риф в Марокко
  • Ландшафтный парк «Вселенная Кроуик» (Crawick Multiverse) в Шотландии
  • Лалибэла — город на севере Эфиопии, известный своими высеченными в камне христианскими церквями
  • Площадь Регистан в Самарканде, Узбекистан
  • Россия. Вид Красной площади с крыши ГУМа
  • Франция. Парижская обсерватория
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