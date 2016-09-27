Что показывают на «Неделях моды» в Нью-Йорке, Лондоне и Милане
Модные тенденции от ведущих дизайнеров мира
Марафон моды сезона весна-лето 2017 открылся «Неделей в Нью-Йорке». Одним из первых новую коллекцию представил Том Форд. Несмотря на то что дефиле проходило в череде летних показов, дизайнер показал осенне-зимнюю коллекцию: Tom Ford теперь работает в новом графике продаж, при котором сезонная коллекция попадает в магазины сразу после дефиле. При этом в Tom Ford были одеты не только модели, но и почти все гости показа. На фото: модель Наоми Кэмпбелл
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На следующий день прошло дефиле еще одного сторонника ускоренных продаж - Tommy Hilfiger. На показе была представлена дополнительная осенне-зимняя коллекция, а также специальная коллекция, созданная для марки моделью Джиджи Хадид (на фото). Она стала приглашенным дизайнером линии TommyXGigi, а также открыла показ
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Ralph Lauren для «Недели» подготовила специальную коллекцию «Сентябрь». Для показа организаторы перекрыли часть улицы напротив флагманского бутика марки в доме 888 на Мэдисон авеню. Покупателям коллекция стала доступна оперативно: сразу после дефиле она поступила в бутик на Мэдисон и в онлайн-магазин марки, а в течение недели стала продаваться в магазинах Ralph Lauren по всему миру
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За кулисами показа модного дома Oscar De La Renta
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Завершалась нью-йоркская неделя показом Marc Jacobs. Яркие стилевые решения дизайнера, например цветные дреды, модная пресса тут же разобрала на цитаты
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Вслед за Нью-Йорком модные показы прошли в Лондоне. Самое громное имя британской «Недели» - Burberry
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Многие британские дизайнеры видят весну следующего года очень эклектичной. Например, Christopher Kane представил контрастные образы: сочетание шелка, кружева и шифона с кожей и трикотажем крупной вязки
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Самыми яркими и запоминающимися стали показы на «Неделе моды» в Милане. Одно из первых шоу - коллекция Алессандро Микеле для Gucci, в которой дизайнер продолжает импровизировать на тему любимых им 70-х
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Bottega Veneta представила юбилейный показ: совпали 50-летие дома моды и 15-летие пребывания Томаса Майера в должности креативного директора. Завершали дефиле 21-летняя Джиджи Хадид и 72-летняя Лорен Хаттон
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Одна из главных звезд показа Moschino - российская топ-модель Ирина Шейк
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Важнейший показ сезона - дефиле Prada
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Один из последних показов «Недели» в Милане - шоу Dolce & Gabbana
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