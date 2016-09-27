Что показывают на «Неделях моды» в Нью-Йорке, Лондоне и Милане

Lucas Jackson / Reuters

Марафон моды сезона весна-лето 2017 открылся «Неделей в Нью-Йорке». Одним из первых новую коллекцию представил Том Форд. Несмотря на то что дефиле проходило в череде летних показов, дизайнер показал осенне-зимнюю коллекцию: Tom Ford теперь работает в новом графике продаж, при котором сезонная коллекция попадает в магазины сразу после дефиле. При этом в Tom Ford были одеты не только модели, но и почти все гости показа. На фото: модель Наоми Кэмпбелл

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