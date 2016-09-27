Досуг

Афиша на выходные: гастроли шефов, «Ледокол» и зомби-триллер нового поколения

«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
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«Ромео и Джульетта» - опера Шарля Гуно, из которой получился зрелищный и романтичный спектакль. Дирижирует Андрей Лебедев, получивший за эту работу премию «Золотая маска». 21 октября, 18:00, «Новая опера»
Даниил Кочетков / «Новая опера»
«Ромео и Джульетта» - опера Шарля Гуно, из которой получился зрелищный и романтичный спектакль. Дирижирует Андрей Лебедев, получивший за эту работу премию «Золотая маска». 21 октября, 18:00, «Новая опера»
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«Новая эра Z» - зомби-триллер нового поколения. Сюжетно это все та же типовая история выживания, но писатель Майк Кэри и режиссер Колм Маккарти ставят вопросы, которых зомби-фильмы прежде, кажется, не затрагивали. Их вопрос: что дальше? В смысле после человечества.
kinopoisk.ru
«Новая эра Z» - зомби-триллер нового поколения. Сюжетно это все та же типовая история выживания, но писатель Майк Кэри и режиссер Колм Маккарти ставят вопросы, которых зомби-фильмы прежде, кажется, не затрагивали. Их вопрос: что дальше? В смысле после человечества.
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21 и 22 октября в ресторане «Фаренгейт» звездный гость - перуанец Диего Муньос. В паре с новым шефом ресторана Андреем Красовым он готовит ужин из восеми перемен: от тирадито, сашими по-перуански и севиче из палтуса до десерта «Лиманский вздох»
Fahrenheit
21 и 22 октября в ресторане «Фаренгейт» звездный гость - перуанец Диего Муньос. В паре с новым шефом ресторана Андреем Красовым он готовит ужин из восеми перемен: от тирадито, сашими по-перуански и севиче из палтуса до десерта «Лиманский вздох»

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«Черный русский» — спектакль-бродилка молодого режиссера Максима Диденко по повести Пушкина «Дубровский», он играется в особняке, превращенном в страшный лес с дикими зверями
Blackrussianshow
«Черный русский» — спектакль-бродилка молодого режиссера Максима Диденко по повести Пушкина «Дубровский», он играется в особняке, превращенном в страшный лес с дикими зверями
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В ресторанах China Club, Mr. Lee, Novikov Restaurant &amp; Bar, Shore House, «Vodный», White Café, «Ветерок» и «Маркет» до 31 октября проходит тайский гастрономический фестиваль, меню которого составил шеф курорта Conrad Koh Samui Ампорн Чоенг-Нгам. Москвичам он предложил, например, массаман-карри из говядины вагю, куриную грудку су-вид с рисовой лапшой и пряными травами, рис с манго в кокосовом молоке
Mr. Lee
В ресторанах China Club, Mr. Lee, Novikov Restaurant & Bar, Shore House, «Vodный», White Café, «Ветерок» и «Маркет» до 31 октября проходит тайский гастрономический фестиваль, меню которого составил шеф курорта Conrad Koh Samui Ампорн Чоенг-Нгам. Москвичам он предложил, например, массаман-карри из говядины вагю, куриную грудку су-вид с рисовой лапшой и пряными травами, рис с манго в кокосовом молоке
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«Ледокол» Николая Хомерики деликатно взламывает стандарты фильма-катастрофы: режим ожидания в ленте, как ни странно, захватывает больше, чем финальный катаклизм, выстроенный ладно и со знанием дела, но занимающий не так уж много экранного времени
kinopoisk.ru
«Ледокол» Николая Хомерики деликатно взламывает стандарты фильма-катастрофы: режим ожидания в ленте, как ни странно, захватывает больше, чем финальный катаклизм, выстроенный ладно и со знанием дела, но занимающий не так уж много экранного времени
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Концерт «Молодые голоса Большого театра» - отличная возможность услышать сразу полтора десятка звезд завтрашнего дня. Арии и дуэты споют солисты оперы, артисты и выпускники Молодежной оперной программы Большого. 21 октября, 19:00 на Исторической сцене
Е. Разумный / Ведомости
Концерт «Молодые голоса Большого театра» - отличная возможность услышать сразу полтора десятка звезд завтрашнего дня. Арии и дуэты споют солисты оперы, артисты и выпускники Молодежной оперной программы Большого. 21 октября, 19:00 на Исторической сцене
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В выходные завершается Кубок Кремля по теннису, и российские теннисисты пока проходят турнир неплохо. В одиночном разряде в пятницу на корт выйдут Светлана Кузнецова и Даниил Медведев, в парном разряде за выход в финал сразятся Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, а Дарья Касаткина с паре Дарьей Гавриловой (она выступает за Австралию) поборется за победу
Steve Paston /PA Images / TASS
В выходные завершается Кубок Кремля по теннису, и российские теннисисты пока проходят турнир неплохо. В одиночном разряде в пятницу на корт выйдут Светлана Кузнецова и Даниил Медведев, в парном разряде за выход в финал сразятся Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, а Дарья Касаткина с паре Дарьей Гавриловой (она выступает за Австралию) поборется за победу
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«Искусство жить» в Пушкинском музее - выставка интерьерной голландской живописи и бытовых предметов. 11 картин XVII века собраны из четырех музеев - ГМИИ, Эрмитажа, Музея изящных искусств Будапешта, Музея Дортрехта.
М. Стулов / Ведомости
«Искусство жить» в Пушкинском музее - выставка интерьерной голландской живописи и бытовых предметов. 11 картин XVII века собраны из четырех музеев - ГМИИ, Эрмитажа, Музея изящных искусств Будапешта, Музея Дортрехта.
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Политехнический музей и Beat Film проводят совместный фестиваль кино о науке и технологиях «360˚». В программе фильмы о лжи, искуственном интеллекте, строительстве ядерного реактора, генетической предрасположенности к депрессии. Один из центральных фильмов - «И вдруг, о чудо! Грезы нового мира», в котором режиссер Вернер Херцог размышляет о прошлом, настоящем и будущем интернета. Также запланированы детская программа и дискуссии, например о том, как поисковые системы влият на принятие решений. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
360.polymus.ru
Политехнический музей и Beat Film проводят совместный фестиваль кино о науке и технологиях «360˚». В программе фильмы о лжи, искуственном интеллекте, строительстве ядерного реактора, генетической предрасположенности к депрессии. Один из центральных фильмов - «И вдруг, о чудо! Грезы нового мира», в котором режиссер Вернер Херцог размышляет о прошлом, настоящем и будущем интернета. Также запланированы детская программа и дискуссии, например о том, как поисковые системы влият на принятие решений. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
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  • «Ромео и Джульетта» - опера Шарля Гуно, из которой получился зрелищный и романтичный спектакль. Дирижирует Андрей Лебедев, получивший за эту работу премию «Золотая маска». 21 октября, 18:00, «Новая опера»
  • «Новая эра Z» - зомби-триллер нового поколения. Сюжетно это все та же типовая история выживания, но писатель Майк Кэри и режиссер Колм Маккарти ставят вопросы, которых зомби-фильмы прежде, кажется, не затрагивали. Их вопрос: что дальше? В смысле после человечества.
  • 21 и 22 октября в ресторане «Фаренгейт» звездный гость - перуанец Диего Муньос. В паре с новым шефом ресторана Андреем Красовым он готовит ужин из восеми перемен: от тирадито, сашими по-перуански и севиче из палтуса до десерта «Лиманский вздох»<br><br>
  • «Черный русский» — спектакль-бродилка молодого режиссера Максима Диденко по повести Пушкина «Дубровский», он играется в особняке, превращенном в страшный лес с дикими зверями
  • В ресторанах China Club, Mr. Lee, Novikov Restaurant &amp; Bar, Shore House, «Vodный», White Café, «Ветерок» и «Маркет» до 31 октября проходит тайский гастрономический фестиваль, меню которого составил шеф курорта Conrad Koh Samui Ампорн Чоенг-Нгам. Москвичам он предложил, например, массаман-карри из говядины вагю, куриную грудку су-вид с рисовой лапшой и пряными травами, рис с манго в кокосовом молоке
  • «Ледокол» Николая Хомерики деликатно взламывает стандарты фильма-катастрофы: режим ожидания в ленте, как ни странно, захватывает больше, чем финальный катаклизм, выстроенный ладно и со знанием дела, но занимающий не так уж много экранного времени
  • Концерт «Молодые голоса Большого театра» - отличная возможность услышать сразу полтора десятка звезд завтрашнего дня. Арии и дуэты споют солисты оперы, артисты и выпускники Молодежной оперной программы Большого. 21 октября, 19:00 на Исторической сцене
  • В выходные завершается Кубок Кремля по теннису, и российские теннисисты пока проходят турнир неплохо. В одиночном разряде в пятницу на корт выйдут Светлана Кузнецова и Даниил Медведев, в парном разряде за выход в финал сразятся Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, а Дарья Касаткина с паре Дарьей Гавриловой (она выступает за Австралию) поборется за победу
  • «Искусство жить» в Пушкинском музее - выставка интерьерной голландской живописи и бытовых предметов. 11 картин XVII века собраны из четырех музеев - ГМИИ, Эрмитажа, Музея изящных искусств Будапешта, Музея Дортрехта.
  • Политехнический музей и Beat Film проводят совместный фестиваль кино о науке и технологиях «360˚». В программе фильмы о лжи, искуственном интеллекте, строительстве ядерного реактора, генетической предрасположенности к депрессии. Один из центральных фильмов - «И вдруг, о чудо! Грезы нового мира», в котором режиссер Вернер Херцог размышляет о прошлом, настоящем и будущем интернета. Также запланированы детская программа и дискуссии, например о том, как поисковые системы влият на принятие решений. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
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