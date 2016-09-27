Афиша на выходные: гастроли шефов, «Ледокол» и зомби-триллер нового поколения

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В выходные завершается Кубок Кремля по теннису, и российские теннисисты пока проходят турнир неплохо. В одиночном разряде в пятницу на корт выйдут Светлана Кузнецова и Даниил Медведев, в парном разряде за выход в финал сразятся Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, а Дарья Касаткина с паре Дарьей Гавриловой (она выступает за Австралию) поборется за победу

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