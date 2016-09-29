Афиша на выходные: автошоу, гастрономические фестивали и «Роскошь ар деко» в Кремле
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В Пушкинском вслед за громкой выставкой Рафаэля и амбициозной по задумке «Пиранези. До и после. Италия – Россия. XVIII-XXI века» открылась еще одна - «Альбер Марке. Распахнутое окно» (на фото). Выставка радует глаз и улучшает настроение: смотреть на пейзажи французского постимпрессиониста Марке все равно, что на воду – не устаешь
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С 1 октября начинается «Московский гастрономический фестиваль». Он пройдет в 12-й раз, в этом году в нем примут участие сто ресторанов и все самые заметные столичные шефы. Условия те же, что и всегда: придумать дегустационные сеты по 1500 руб. Большинство сетов состоят из блюд, созданных специально для фестиваля, подчеркивают организаторы. Полный список участников и описание сетов размещены на сайте фестиваля
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«Великолепная семерка» — ремейк классического вестерна 1960 г. Главные звезды нового фильма — Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук. Главное отличие — этническое разнообразие героев. Стрельбы стало больше, разговоров меньше
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Шоу «Гонка тысячелетия» организаторы называют автомобильным блокбастером и обещают кинематографические спецэффекты, драйв автомобильных гонок и экстремальные трюки. 1 октября, СК «Олимпийский», 19:00
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Музеи Кремля открыли выставку «Элегантность и роскошь ар деко». Наряды от знаменитых европейских модных домов привезли на нее из Института костюма Киото, аксессуары добавили Cartier и Van Cleef & Arpels
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Еще один масштабный городской гастрономический проект - фестиваль «Золотая осень» с ярмаркой фермерских продуктов. В эти выходные запланированы «Мясные» и «Сырные» дни. На разных площадках свою продукцию представят производители из разных регионов России, гид и карта фестиваля размещены на официальном сайте
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«Нерв» удачно соединяет параноидальный триллер-квест (нужно выполнять опасные задания! За нами следят!) и подростковую антиутопию про игру на выживание. Здесь нет мрачного тоталитарного будущего, которым пугают тинейджеров «Голодные игры» и «дивергенты», потому что идея проще и актуальнее: «Нерв» показывает диктатуру топлы, огромную власть анонимов. Картина Генри Джуста и Ариеля Шульмана лихо снята и действительно похожа на приложение для смартфона
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Фестиваль развлечений Comic Con в России пока не так известен и популярен, как в Америке, но обороты постепенно набирает. Познакомиться с ним можно на выходных в «Крокус Экспо». В программе - главные премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, и, конечно же, популярных комиксов, аниме и манга
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