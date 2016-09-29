Афиша на выходные: автошоу, гастрономические фестивали и «Роскошь ар деко» в Кремле

Comic Con Russia

Фестиваль развлечений Comic Con в России пока не так известен и популярен, как в Америке, но обороты постепенно набирает. Познакомиться с ним можно на выходных в «Крокус Экспо». В программе - главные премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, и, конечно же, популярных комиксов, аниме и манга

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