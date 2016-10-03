Путин выпустил лошадей Пржевальского в оренбургский заповедник
Первой за президентом последовала кобыла Лаванда
Президент России Владимир Путин посетил государственный заповедник «Оренбургский». Его сотрудники пытаются воссоздать популяцию лошади Пржевальского.
Путин принял участие в выпуске шести особей из акклиматизационного загона в основную часть заповедника
1/7
В руках у президента было ведро с заготовленным овсом для приманки лошадей. Несмотря на приманку, лошади не торопились выходить из уже знакомого им вольера на неизведанную территорию. Самой смелой оказалась кобыла Лаванда, последним на новую территорию ступил вожак.
Хотя сотрудники заповедника предупреждали о пугливости диких животных, лошади вели себя с гостями спокойной и дружелюбно, передает «Интерфакс»
Хотя сотрудники заповедника предупреждали о пугливости диких животных, лошади вели себя с гостями спокойной и дружелюбно, передает «Интерфакс»
2/7
Выпущенные из загона лошади сопровождали квадроцикл, на котором Владимир Путин возвращался после того, как помог вывести их на основную территорию заповедника «Оренбургский», сообщает «РИА Новости»
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7