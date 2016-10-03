Путин выпустил лошадей Пржевальского в оренбургский заповедник

Пресс-служба президента России

В руках у президента было ведро с заготовленным овсом для приманки лошадей. Несмотря на приманку, лошади не торопились выходить из уже знакомого им вольера на неизведанную территорию. Самой смелой оказалась кобыла Лаванда, последним на новую территорию ступил вожак.

Хотя сотрудники заповедника предупреждали о пугливости диких животных, лошади вели себя с гостями спокойной и дружелюбно, передает «Интерфакс»

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