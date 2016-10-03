Москва вошла в десятку самых привлекательных для туристов городов мира

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Лиссабон рекомендуют к посещению не так часто, как, например, Барселону или Мадрид, и это невнимание португальской столице идет на пользу: по многим параметрам она не уступает более раскрученным соседям, а цены здесь ниже, считают эксперты Lonely Planet

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