Москва вошла в десятку самых привлекательных для туристов городов мира
Также в рейтинг Lonely Planet попали Сеул, Лос-Анджелес и Кейптаун
Издание о путешествиях Lonely Planet опубликовало рейтинг самых привлекательных для туристов городов мира в 2017 г., составленный для ежегодного справочника «Лучшие путешествия». Замыкает десятку Портленд, столица штата Орегон. Lonely Planet называет его «городом, который не хочет никого впечатлить, но всех впечатляет», и считает американским «городом будущего». Одно из событий, ради которых сюда стоит приехать в 2017-м, - солнечное затмение 21 августа
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Москва расположилась в топ-10 на девятом месте. Авторы рейтинга пишут о революционных изменениях, превративших российскую столицу в ультрасовременный мегаполис. В 2017-м здесь состоятся матчи Кубка Конфедераций, напоминает издание. Также туристам советуют посетить просветительский центр Политехнического музея, который должен открыться на базе МГУ в 2017 г.
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Лиссабон рекомендуют к посещению не так часто, как, например, Барселону или Мадрид, и это невнимание португальской столице идет на пользу: по многим параметрам она не уступает более раскрученным соседям, а цены здесь ниже, считают эксперты Lonely Planet
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Сеул за последние десять лет стал намного лучше - экологичнее, удобнее для туристов. В 2017 г. достопримечательностей здесь станет еще больше - во второй половине года в городе откроется парк Skygarden
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Тосканскую Пистою часто называют «маленькой Флоренцией», но в 2017 г. у города будет шанс выйти из тени своего более знаменитого соседа - на этот год Пистоя объявлена культурной столицей Италии
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Небольшой город Орхид в Македонии на глазах превращается в оживленный курорт, поэтому сейчас самое время запланировать визит - уже интересно, но еще не слишком людно. Самый лучший вид на город открывается с одноименного озера, советует Lonely Planet
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В Мексике составители рейтинга выделяют Мериду, самый крупный по населенности город на полуострове Юкатан. 2017 г. Мерида проведет в статусе культурной столицы, поэтому туристов ждет серия ярких мероприятий и представлений
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Тройку лидеров открывает Лос-Анджелес, который авторы рейтинга представляют не как город кинозвезд и фанатов здорового образа жизни, но и как культурную столицу. Сюда все чаще приезжают (и переезжают) интеллектуалы с Восточного побережья и из Европы, утверждает издание
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Кейптаун (№ 2 в рейтинге) Lonely Planet советует как гастрономический и культурный центр. Местные мясо, вино и фрукты составляют конкуренцию лучшим в мире, а карта музеев скоро пополнится Африканским музеем современного искусства - Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
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Самым же привлекательным для путешественников издание считает французский Бордо. «Город, который часто называют "спящей красавицей", просыпается», - сообщает рейтинг. В 2017 г. здесь открываются новые музеи, набережная Гаронны активно реставрируется, а добраться сюда из Парижа станет еще проще с запуском в середине 2017 г. новой линии высокоскоростных поездов
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