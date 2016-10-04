Путешествие по России в объективе «Ведомостей»

Александра Астахова / Ведомости

В Изборске (деревня в Печорском районе Псковской области) находится архитектурный памятник XIV в. - Изборская крепость. Она сохранилась в относительно приемлемом состоянии. Один из самых знаменитых местных «жителей» - пес, которого изборяне называют экскурсоводом. А еще здесь в 1966 г. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублёв».

22/30