Досуг

Путешествие по России в объективе «Ведомостей»

Что снимают наши фотографы в командировках и в свободное время
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Воссоздание русской охоты XIX в. Подмосковье, город Можайск
Андрей Махонин / Ведомости
Воссоздание русской охоты XIX в. Подмосковье, город Можайск
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Минеральные источники на Камчатке
Максим Стулов / Ведомости
Минеральные источники на Камчатке
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Игарка - город, расположенный за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Он относится к районам Крайнего Севера. Снят с вертолета
Евгений Разумный / Ведомости
Игарка - город, расположенный за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Он относится к районам Крайнего Севера. Снят с вертолета
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Порт Мурманска — один из крупнейших в России и самый крупный в мире, расположенный за Северным полярным кругом
Евгений Егоров / Ведомости
Порт Мурманска — один из крупнейших в России и самый крупный в мире, расположенный за Северным полярным кругом
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Пятигорский провал
Юлия Ерашова / Ведомостей
Пятигорский провал
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Вид на Исаакиевский собор и центр Санкт-Петербурга на закате
Евгений Разумный / Ведомости
Вид на Исаакиевский собор и центр Санкт-Петербурга на закате
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Центр Костромы застраивался в конце XVIII — первой половине XIX вв., эти дома до сих пор жилые
Александра Астахова / Ведомости
Центр Костромы застраивался в конце XVIII — первой половине XIX вв., эти дома до сих пор жилые
7/30
Родина Александра Невского - Переславль-Залесский
Андрей Махонин / Ведомости
Родина Александра Невского - Переславль-Залесский
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Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурее, в Амурской области у посёлка Талакан. Крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке
Максим Стулов / Ведомости
Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурее, в Амурской области у посёлка Талакан. Крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке
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Псков, стена Кремля
Александра Астахова / Ведомости
Псков, стена Кремля
10/30
Панорама Красноярска, снятая из самолета
Евгений Разумный / Ведомости
Панорама Красноярска, снятая из самолета
11/30
По дороге к монументу «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде
Денис Абрамов / Ведомости
По дороге к монументу «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде
12/30
Усадебный комплекс «Знаменское-Раек» XVIII века в Тверской области
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Усадебный комплекс «Знаменское-Раек» XVIII века в Тверской области
13/30
Вид на мост на остров Русский во Владивостоке в начале сентября
Евгений Разумный / Ведомости
Вид на мост на остров Русский во Владивостоке в начале сентября
14/30
300-летний дуб в мемориальном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области
Александра Астахова / Ведомости
300-летний дуб в мемориальном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области
15/30
Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» на острове Столобный (Столбный) и частично на полуострове Светлица, в 25 км от города Осташкова на озере Селигер
Андрей Махонин / Ведомости
Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» на острове Столобный (Столбный) и частично на полуострове Светлица, в 25 км от города Осташкова на озере Селигер
16/30
Город Щёлкино на побережье Азовского моря, Крым
Евгений Разумный / Ведомости
Город Щёлкино на побережье Азовского моря, Крым
17/30
Озеро Байкал
Сергей Портер / Ведомости
Озеро Байкал
18/30
Смотровая площадка в Сочи
Андрей Махонин / Ведомости
Смотровая площадка в Сочи
19/30
Туман в окрестностях озера Селигер в Тверской области
Андрей Махонин / Ведомости
Туман в окрестностях озера Селигер в Тверской области
20/30
Волга на закате
Денис Абрамов / Ведомости
Волга на закате
21/30
В Изборске (деревня в Печорском районе Псковской области) находится архитектурный памятник XIV в. - Изборская крепость. Она сохранилась в относительно приемлемом состоянии. Один из самых знаменитых местных «жителей» - пес, которого изборяне называют экскурсоводом. А еще здесь в 1966 г. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублёв».
Александра Астахова / Ведомости
В Изборске (деревня в Печорском районе Псковской области) находится архитектурный памятник XIV в. - Изборская крепость. Она сохранилась в относительно приемлемом состоянии. Один из самых знаменитых местных «жителей» - пес, которого изборяне называют экскурсоводом. А еще здесь в 1966 г. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублёв».
22/30
Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть республики Татарстан и Казани, расположенная на территории Казанского кремля
Александра Астахова / Ведомости
Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть республики Татарстан и Казани, расположенная на территории Казанского кремля
23/30
Гольф-поле в Завидово, Тверская область
Евгений Разумный / Ведомости
Гольф-поле в Завидово, Тверская область
24/30
Новгородский Кремль (Детинец) – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. На заднем плане виден самый древний храм России – Софийский собор (1045-1050 гг.)
Александра Астахова / Ведомости
Новгородский Кремль (Детинец) – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. На заднем плане виден самый древний храм России – Софийский собор (1045-1050 гг.)
25/30
Валдай
Александра Астахова / Ведомости
Валдай
26/30
Российская дорога в Московской области
Денис Абрамов / Ведомости
Российская дорога в Московской области
27/30
Проспект Хасана Туфана - одна из центральных улиц города Набережные челны в Татарстане
Юлия Ерашова / Ведомости
Проспект Хасана Туфана - одна из центральных улиц города Набережные челны в Татарстане
28/30
По дороге из Казани в Москву
Александра Астахова
По дороге из Казани в Москву
29/30
Тайга, Красноярский край
Евгений Разумный / Ведомости
Тайга, Красноярский край
30/30
  • Воссоздание русской охоты XIX в. Подмосковье, город Можайск
  • Минеральные источники на Камчатке
  • Игарка - город, расположенный за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Он относится к районам Крайнего Севера. Снят с вертолета
  • Порт Мурманска — один из крупнейших в России и самый крупный в мире, расположенный за Северным полярным кругом
  • Пятигорский провал
  • Вид на Исаакиевский собор и центр Санкт-Петербурга на закате
  • Центр Костромы застраивался в конце XVIII — первой половине XIX вв., эти дома до сих пор жилые
  • Родина Александра Невского - Переславль-Залесский
  • Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурее, в Амурской области у посёлка Талакан. Крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке
  • Псков, стена Кремля
  • Панорама Красноярска, снятая из самолета
  • По дороге к монументу «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде
  • Усадебный комплекс «Знаменское-Раек» XVIII века в Тверской области
  • Вид на мост на остров Русский во Владивостоке в начале сентября
  • 300-летний дуб в мемориальном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области
  • Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» на острове Столобный (Столбный) и частично на полуострове Светлица, в 25 км от города Осташкова на озере Селигер
  • Город Щёлкино на побережье Азовского моря, Крым
  • Озеро Байкал
  • Смотровая площадка в Сочи
  • Туман в окрестностях озера Селигер в Тверской области
  • Волга на закате
  • В Изборске (деревня в Печорском районе Псковской области) находится архитектурный памятник XIV в. - Изборская крепость. Она сохранилась в относительно приемлемом состоянии. Один из самых знаменитых местных «жителей» - пес, которого изборяне называют экскурсоводом. А еще здесь в 1966 г. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублёв».
  • Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть республики Татарстан и Казани, расположенная на территории Казанского кремля
  • Гольф-поле в Завидово, Тверская область
  • Новгородский Кремль (Детинец) – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. На заднем плане виден самый древний храм России – Софийский собор (1045-1050 гг.)
  • Валдай
  • Российская дорога в Московской области
  • Проспект Хасана Туфана - одна из центральных улиц города Набережные челны в Татарстане
  • По дороге из Казани в Москву
  • Тайга, Красноярский край
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