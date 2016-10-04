Путешествие по России в объективе «Ведомостей»
Что снимают наши фотографы в командировках и в свободное время
Воссоздание русской охоты XIX в. Подмосковье, город Можайск
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Минеральные источники на Камчатке
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Игарка - город, расположенный за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Он относится к районам Крайнего Севера. Снят с вертолета
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Порт Мурманска — один из крупнейших в России и самый крупный в мире, расположенный за Северным полярным кругом
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Пятигорский провал
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Вид на Исаакиевский собор и центр Санкт-Петербурга на закате
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Центр Костромы застраивался в конце XVIII — первой половине XIX вв., эти дома до сих пор жилые
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Родина Александра Невского - Переславль-Залесский
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Бурейская ГЭС — гидроэлектростанция, расположенная на реке Бурее, в Амурской области у посёлка Талакан. Крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке
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Псков, стена Кремля
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Панорама Красноярска, снятая из самолета
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По дороге к монументу «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде
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Усадебный комплекс «Знаменское-Раек» XVIII века в Тверской области
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Вид на мост на остров Русский во Владивостоке в начале сентября
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300-летний дуб в мемориальном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области
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Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» на острове Столобный (Столбный) и частично на полуострове Светлица, в 25 км от города Осташкова на озере Селигер
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Город Щёлкино на побережье Азовского моря, Крым
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Озеро Байкал
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Смотровая площадка в Сочи
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Туман в окрестностях озера Селигер в Тверской области
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Волга на закате
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В Изборске (деревня в Печорском районе Псковской области) находится архитектурный памятник XIV в. - Изборская крепость. Она сохранилась в относительно приемлемом состоянии. Один из самых знаменитых местных «жителей» - пес, которого изборяне называют экскурсоводом. А еще здесь в 1966 г. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублёв».
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Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть республики Татарстан и Казани, расположенная на территории Казанского кремля
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Гольф-поле в Завидово, Тверская область
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Новгородский Кремль (Детинец) – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. На заднем плане виден самый древний храм России – Софийский собор (1045-1050 гг.)
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Валдай
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Российская дорога в Московской области
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Проспект Хасана Туфана - одна из центральных улиц города Набережные челны в Татарстане
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По дороге из Казани в Москву
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Тайга, Красноярский край
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