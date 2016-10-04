Досуг

Афиша на выходные: ЦСКА - «Спартак», «Ночь квестов» и «Новое британское кино»

«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
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«Дом странных детей мисс Пелегрин» в прокате давно, но все равно заслуживает рекомендации. В лучшем за годы фильме главного голливудского выдумщика Тима Бёртона в главной роли роскошная Ева Грин., а зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
Twentieth Century Fox Film Corporation
«Дом странных детей мисс Пелегрин» в прокате давно, но все равно заслуживает рекомендации. В лучшем за годы фильме главного голливудского выдумщика Тима Бёртона в главной роли роскошная Ева Грин., а зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
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Концерт Psychic TV &amp; Cult of Youth в клубе RED - очередное пришествие в Россию культовой фигуры 80-х и 90-х, иконы индастриала и пропагандиста рейва, создателя Храма душевной юности, провокатора, экспериментатора над сознанием публики и собственным телом, большого современного художника и невероятного пандрогинного существа с приличным бюстом и полным ртом золотых фикс - Дженезиса Пи-Орриджа. Впервые побывав в России 12 лет назад, Джен и его вечно меняющийся коллектив едет к нам уже в 7-й раз, адептов его культа здесь всегда было достаточно и Джен это ценит. «У вас люди не просто потребляют музыку, потому что это круто. Они смотрят, что за история у этой музыки, идея, значение. Не у многих групп есть философия, у нашей есть. И это уважают в России». 28 октября, клуб RED, 19:00
RED
Концерт Psychic TV & Cult of Youth в клубе RED - очередное пришествие в Россию культовой фигуры 80-х и 90-х, иконы индастриала и пропагандиста рейва, создателя Храма душевной юности, провокатора, экспериментатора над сознанием публики и собственным телом, большого современного художника и невероятного пандрогинного существа с приличным бюстом и полным ртом золотых фикс - Дженезиса Пи-Орриджа. Впервые побывав в России 12 лет назад, Джен и его вечно меняющийся коллектив едет к нам уже в 7-й раз, адептов его культа здесь всегда было достаточно и Джен это ценит. «У вас люди не просто потребляют музыку, потому что это круто. Они смотрят, что за история у этой музыки, идея, значение. Не у многих групп есть философия, у нашей есть. И это уважают в России». 28 октября, клуб RED, 19:00
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«NSK: от «Капитала» к капиталу» в «Гараже» – большое, громкое и принципиально антиэстетичное представление арт-движения Neue Slowenische Kunst (NSK), пародия на тоталитаризм
Андрей Гордеев / Ведомости
«NSK: от «Капитала» к капиталу» в «Гараже» – большое, громкое и принципиально антиэстетичное представление арт-движения Neue Slowenische Kunst (NSK), пародия на тоталитаризм
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Центральное спортивное событие выходных - столичное футбольное дерби «Спартак»-ЦСКА. Хозяевами встречи будут красно-белые, армейцев они встречают в статусе лидера чемпионата. 29 октября, 18:00, стадион «Открытие Арена»
Сергей Бобылев / ТАСС
Центральное спортивное событие выходных - столичное футбольное дерби «Спартак»-ЦСКА. Хозяевами встречи будут красно-белые, армейцев они встречают в статусе лидера чемпионата. 29 октября, 18:00, стадион «Открытие Арена»
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Шеф-повар ресторана Buono Кристиан Лоренцини лично доставил в Москву самый большой трюфель, который смогли найти в Тоскане в этом году — весом в 201 гр. И теперь готовит с ним блюда для специального трюфельного меню - например, морские гребешки с трюфелем или тальятелле со сливочно-трюфельным соусом
Максим Стулов / Ведомости
Шеф-повар ресторана Buono Кристиан Лоренцини лично доставил в Москву самый большой трюфель, который смогли найти в Тоскане в этом году — весом в 201 гр. И теперь готовит с ним блюда для специального трюфельного меню - например, морские гребешки с трюфелем или тальятелле со сливочно-трюфельным соусом
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«Московская старина» - ярмарка антиквариата демократичного формата, где может продаваться все что угодно: от кружевных салфеток и недорогих винтажных брошек до серебряных ваз начала 19 века и коллекционного русского фарфора. Центральный Дом Художника, 28-30 октября
Андрей Махонин / Ведомости
«Московская старина» - ярмарка антиквариата демократичного формата, где может продаваться все что угодно: от кружевных салфеток и недорогих винтажных брошек до серебряных ваз начала 19 века и коллекционного русского фарфора. Центральный Дом Художника, 28-30 октября
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В ночь с 29 на 30 октября в Москве пройдет «Ночь квестов», она приурочена к Хеллоуину. Ради праздника большинство квестов города будут работать с 18:00 субботы и до 06:00 утра воскресенья. Свое участие подвердили более 200 квестовых проектов, среди которых — «В изоляции», «МСК 2048», «Стимпанк: дирижабль», «Игра престолов: семь королевств», «Прятки в темноте» и The Complex: Initiation
Артем Геодакян / ТАСС
В ночь с 29 на 30 октября в Москве пройдет «Ночь квестов», она приурочена к Хеллоуину. Ради праздника большинство квестов города будут работать с 18:00 субботы и до 06:00 утра воскресенья. Свое участие подвердили более 200 квестовых проектов, среди которых — «В изоляции», «МСК 2048», «Стимпанк: дирижабль», «Игра престолов: семь королевств», «Прятки в темноте» и The Complex: Initiation
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Фестиваль Нового британского кино собрал как громкие режиссерские имена (например, каннского лауреата Кена Лоуча и обладателя Оскара Азифа Кападию), так и перспективных дебютантов. В программе смотра документальное кино чередуется с триллерами, драмы - с комедиями. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
Кадр из фильма «Гамлет» / ukfilms.ru
Фестиваль Нового британского кино собрал как громкие режиссерские имена (например, каннского лауреата Кена Лоуча и обладателя Оскара Азифа Кападию), так и перспективных дебютантов. В программе смотра документальное кино чередуется с триллерами, драмы - с комедиями. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
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31 октября заканчивается Московский гастрономический фестиваль, для которого шефы лучших ресторанов города готовили сеты по 1500 руб. После этого организаторы фестиваля подведут итоги голосования на сайте за лучший сет и наградят победителей
Сыр
31 октября заканчивается Московский гастрономический фестиваль, для которого шефы лучших ресторанов города готовили сеты по 1500 руб. После этого организаторы фестиваля подведут итоги голосования на сайте за лучший сет и наградят победителей
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«Черный русский» – спектакль-бродилка по повести Пушкина «Дубровский», который режиссер Максим Диденко поставил в старинном особняке, превратив его в страшный лес со зверьми. Дом Спиридонова, 28 октября в 19:00, 21:00 и 23:00, 29 октября в 18:00, 20:00 и 22:00, 30 октября в 18:00 и 20:00
blackrussianshow.ru
«Черный русский» – спектакль-бродилка по повести Пушкина «Дубровский», который режиссер Максим Диденко поставил в старинном особняке, превратив его в страшный лес со зверьми. Дом Спиридонова, 28 октября в 19:00, 21:00 и 23:00, 29 октября в 18:00, 20:00 и 22:00, 30 октября в 18:00 и 20:00
10/10
  • «Дом странных детей мисс Пелегрин» в прокате давно, но все равно заслуживает рекомендации. В лучшем за годы фильме главного голливудского выдумщика Тима Бёртона в главной роли роскошная Ева Грин., а зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
  • Концерт Psychic TV &amp; Cult of Youth в клубе RED - очередное пришествие в Россию культовой фигуры 80-х и 90-х, иконы индастриала и пропагандиста рейва, создателя Храма душевной юности, провокатора, экспериментатора над сознанием публики и собственным телом, большого современного художника и невероятного пандрогинного существа с приличным бюстом и полным ртом золотых фикс - Дженезиса Пи-Орриджа. Впервые побывав в России 12 лет назад, Джен и его вечно меняющийся коллектив едет к нам уже в 7-й раз, адептов его культа здесь всегда было достаточно и Джен это ценит. «У вас люди не просто потребляют музыку, потому что это круто. Они смотрят, что за история у этой музыки, идея, значение. Не у многих групп есть философия, у нашей есть. И это уважают в России». 28 октября, клуб RED, 19:00
  • «NSK: от «Капитала» к капиталу» в «Гараже» – большое, громкое и принципиально антиэстетичное представление арт-движения Neue Slowenische Kunst (NSK), пародия на тоталитаризм
  • Центральное спортивное событие выходных - столичное футбольное дерби «Спартак»-ЦСКА. Хозяевами встречи будут красно-белые, армейцев они встречают в статусе лидера чемпионата. 29 октября, 18:00, стадион «Открытие Арена»
  • Шеф-повар ресторана Buono Кристиан Лоренцини лично доставил в Москву самый большой трюфель, который смогли найти в Тоскане в этом году — весом в 201 гр. И теперь готовит с ним блюда для специального трюфельного меню - например, морские гребешки с трюфелем или тальятелле со сливочно-трюфельным соусом
  • «Московская старина» - ярмарка антиквариата демократичного формата, где может продаваться все что угодно: от кружевных салфеток и недорогих винтажных брошек до серебряных ваз начала 19 века и коллекционного русского фарфора. Центральный Дом Художника, 28-30 октября
  • В ночь с 29 на 30 октября в Москве пройдет «Ночь квестов», она приурочена к Хеллоуину. Ради праздника большинство квестов города будут работать с 18:00 субботы и до 06:00 утра воскресенья. Свое участие подвердили более 200 квестовых проектов, среди которых — «В изоляции», «МСК 2048», «Стимпанк: дирижабль», «Игра престолов: семь королевств», «Прятки в темноте» и The Complex: Initiation
  • Фестиваль Нового британского кино собрал как громкие режиссерские имена (например, каннского лауреата Кена Лоуча и обладателя Оскара Азифа Кападию), так и перспективных дебютантов. В программе смотра документальное кино чередуется с триллерами, драмы - с комедиями. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
  • 31 октября заканчивается Московский гастрономический фестиваль, для которого шефы лучших ресторанов города готовили сеты по 1500 руб. После этого организаторы фестиваля подведут итоги голосования на сайте за лучший сет и наградят победителей
  • «Черный русский» – спектакль-бродилка по повести Пушкина «Дубровский», который режиссер Максим Диденко поставил в старинном особняке, превратив его в страшный лес со зверьми. Дом Спиридонова, 28 октября в 19:00, 21:00 и 23:00, 29 октября в 18:00, 20:00 и 22:00, 30 октября в 18:00 и 20:00
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