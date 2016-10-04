Афиша на выходные: ЦСКА - «Спартак», «Ночь квестов» и «Новое британское кино»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Дом странных детей мисс Пелегрин» в прокате давно, но все равно заслуживает рекомендации. В лучшем за годы фильме главного голливудского выдумщика Тима Бёртона в главной роли роскошная Ева Грин., а зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
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Концерт Psychic TV & Cult of Youth в клубе RED - очередное пришествие в Россию культовой фигуры 80-х и 90-х, иконы индастриала и пропагандиста рейва, создателя Храма душевной юности, провокатора, экспериментатора над сознанием публики и собственным телом, большого современного художника и невероятного пандрогинного существа с приличным бюстом и полным ртом золотых фикс - Дженезиса Пи-Орриджа. Впервые побывав в России 12 лет назад, Джен и его вечно меняющийся коллектив едет к нам уже в 7-й раз, адептов его культа здесь всегда было достаточно и Джен это ценит. «У вас люди не просто потребляют музыку, потому что это круто. Они смотрят, что за история у этой музыки, идея, значение. Не у многих групп есть философия, у нашей есть. И это уважают в России». 28 октября, клуб RED, 19:00
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«NSK: от «Капитала» к капиталу» в «Гараже» – большое, громкое и принципиально антиэстетичное представление арт-движения Neue Slowenische Kunst (NSK), пародия на тоталитаризм
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Центральное спортивное событие выходных - столичное футбольное дерби «Спартак»-ЦСКА. Хозяевами встречи будут красно-белые, армейцев они встречают в статусе лидера чемпионата. 29 октября, 18:00, стадион «Открытие Арена»
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Шеф-повар ресторана Buono Кристиан Лоренцини лично доставил в Москву самый большой трюфель, который смогли найти в Тоскане в этом году — весом в 201 гр. И теперь готовит с ним блюда для специального трюфельного меню - например, морские гребешки с трюфелем или тальятелле со сливочно-трюфельным соусом
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«Московская старина» - ярмарка антиквариата демократичного формата, где может продаваться все что угодно: от кружевных салфеток и недорогих винтажных брошек до серебряных ваз начала 19 века и коллекционного русского фарфора. Центральный Дом Художника, 28-30 октября
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В ночь с 29 на 30 октября в Москве пройдет «Ночь квестов», она приурочена к Хеллоуину. Ради праздника большинство квестов города будут работать с 18:00 субботы и до 06:00 утра воскресенья. Свое участие подвердили более 200 квестовых проектов, среди которых — «В изоляции», «МСК 2048», «Стимпанк: дирижабль», «Игра престолов: семь королевств», «Прятки в темноте» и The Complex: Initiation
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Фестиваль Нового британского кино собрал как громкие режиссерские имена (например, каннского лауреата Кена Лоуча и обладателя Оскара Азифа Кападию), так и перспективных дебютантов. В программе смотра документальное кино чередуется с триллерами, драмы - с комедиями. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
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31 октября заканчивается Московский гастрономический фестиваль, для которого шефы лучших ресторанов города готовили сеты по 1500 руб. После этого организаторы фестиваля подведут итоги голосования на сайте за лучший сет и наградят победителей
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