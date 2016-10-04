Афиша на выходные: ЦСКА - «Спартак», «Ночь квестов» и «Новое британское кино»

RED

Концерт Psychic TV & Cult of Youth в клубе RED - очередное пришествие в Россию культовой фигуры 80-х и 90-х, иконы индастриала и пропагандиста рейва, создателя Храма душевной юности, провокатора, экспериментатора над сознанием публики и собственным телом, большого современного художника и невероятного пандрогинного существа с приличным бюстом и полным ртом золотых фикс - Дженезиса Пи-Орриджа. Впервые побывав в России 12 лет назад, Джен и его вечно меняющийся коллектив едет к нам уже в 7-й раз, адептов его культа здесь всегда было достаточно и Джен это ценит. «У вас люди не просто потребляют музыку, потому что это круто. Они смотрят, что за история у этой музыки, идея, значение. Не у многих групп есть философия, у нашей есть. И это уважают в России». 28 октября, клуб RED, 19:00

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