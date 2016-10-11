Выставка Lexus Hybrid Art впервые открывается в Петербурге
«Предвосхищение. Конструктор будущего» – такова тема выставки в этом году
Впервые за семь лет выставка сменила локацию - с Москвы на Петербург. Тема выставки в этом году - «Предвосхищение. Конструктор будущего». Куратором Lexus Hybrid Art-2016 стал режиссер-документалист Марселло Дантас
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Автор этого года - канадский писатель, дизайнер и публицист Дуглас Коупленд. Он стал известным после выхода дебютного романа Generation X
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Пространство выставки разделено на шесть зон-сцен. На сценах находятся персонажи, которые по замыслу автора представляют человеческую энергию и должны пробуждать вдохновение: спортсмены, ковбои, рабочие, учёные, космонавты и любители вечеринок
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Каждая сцена окрашена в свой цвет. Сцены работают поочередно в произвольной последовательности в зависимости от специально подобранного плейлиста
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Когда кончается музыкальный трек, актеры передают зрителям элементы конструктора, сделанные из бумаги геометрические фигуры разных цветов. Зрители складывают их в инсталляцию и при помощи клея прикрепляют друг к другу
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Весь процесс снимается на видео, через две недели можно будет увидеть результат
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По замыслу Коупленда должен получиться «зацементированный опыт - интеллектуальный коралловый риф»
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Будущее - это не приговор, оно - приключение, которого стоит ожидать с тем нетерпением, с каким мы предвкушаем путешествие в Австралию, говорит Коупленд
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Один из самых неочевидных и любопытных аспектов работы Коупленда (на фото) - это ситуация коллективного эксперимента и интерактивного перформанса, считает Дантас. По его мнению, суть всех работ Коупленда - вечная молодость
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Выставка Lexus Hybrid Art продолжится с 12 по 25 октября в Центральном выставочном зале «Манеж»
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