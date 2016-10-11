Афиша на выходные: «Ночь искусств», фигурное катание, роботы и «Доктор Стрэндж»

Е. Разумный / Ведомости

«Другое пространство» - фестиваль современной музыки в Филармонии. В программах Госоркестра России и дирижера Владимира Юровского на этот раз звучат ключевые произведения авангарда второй половины ХХ века, которые никогда не исполнялись ни в СССР, ни в России – сперва по идеологическим, а потом по организационно-финансовым причинам. Главное среди их - «Группы» для трех оркестров Карлхайнца Штокхаузена. Контрастом строгому стилю этого сочинения станет постмодернистская симфония Лучано Берио на всевозможные тексты левополитического толка, игровая серенада «1791» Фараджа Караева и религиозная опера современнего американского классика Джона Адамса «Эль Ниньо», посвященная младенцу Христу. В Зале Чайковского , 5 и 6 ноября, 19:00

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