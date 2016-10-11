Афиша на выходные: «Ночь искусств», фигурное катание, роботы и «Доктор Стрэндж»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«В постели с Викторией» — французская комедия о любовных переживаниях прелестной и уже не очень молодой француженки, которую сыграла не слишком известная, но прекрасная актриса Виржини Эфира
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Самое масштабное событие выходных — акция «Ночь искусств» с 4 на 5 ноября, во время которой многие музеи, библиотеки и галереи будут работать до полуночи и даже до утра. Например, в Третьяковской галерее в рамках выставки Ивана Айвазовского покажут фрагмент балета «Минос» (на фото, начало в 20:00 и 22:00), в лаборатории GOGOL School, созданной режиссерами «Гоголь-Центра», проведут мастер-классы по актерскому мастерству, а в Мультимедиа Арт Музее покажут лучшие работы учеников московских школ кино
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Также в рамках «Ночи» запланированы экскурсии, в том числе обзорная по Москве от «Булгаковского дома» до Воробьевых гор и по закулисью театра «Мастерская Петра Фоменко». Полное расписание размещено на сайте проекта
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Блокбастер-премьера выходных — комикс «Доктор Стрэндж», в котором главный герой в исполнении Бенедикта Камбербатча променял медицину на спецэффекты. С 3 ноября фильм расширит прокат и будет доступен в обычном формате – IMAX 3D И 4Dx3D очень сильно трясут
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С 4 по 6 ноября в Москве пройдет этап серии Гран-при по фигурному катанию. Самые высокие шансы на победу у российских одиночниц, здесь выступают прошлогодняя медалистка чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая (на фото), а также Юлия Липницкая и Елена Радионова. Также за призовые места может побороться танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Дворец спорта «Мегаспорт»
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В выставочном центре «Сокольники» пройдет выставка роботов и робототехники. Эскпонатов собрали очень много, для удобства все разделили на разделы: от промышленной робототехники и сервисных роботов до беспилотников, коптеров и дронов. Еще будут зоны дополненной реальности, 3D и носимых технологий. 5 и 6 ноября, с 10:00 до 19:00
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«Другое пространство» - фестиваль современной музыки в Филармонии. В программах Госоркестра России и дирижера Владимира Юровского на этот раз звучат ключевые произведения авангарда второй половины ХХ века, которые никогда не исполнялись ни в СССР, ни в России – сперва по идеологическим, а потом по организационно-финансовым причинам. Главное среди их - «Группы» для трех оркестров Карлхайнца Штокхаузена. Контрастом строгому стилю этого сочинения станет постмодернистская симфония Лучано Берио на всевозможные тексты левополитического толка, игровая серенада «1791» Фараджа Караева и религиозная опера современнего американского классика Джона Адамса «Эль Ниньо», посвященная младенцу Христу. В Зале Чайковского , 5 и 6 ноября, 19:00
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"Tehillim" - отдельное событие фестиваля «Другое пространство». В России впервые прозвучит это сочинение Стива Райха, написанное на тексты древнееврейских псалмов. Шедевр живого классика исполнит Московский ансамбль современной музыки и вокальный ансамбль N’Caged, дирижер – известный специалист по музыке ХХ века Федор Леднев (на фото). В Зале Чайковского, 6 ноября, 17:00
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С 3 ноября в ресторане Ц.Д.Л. стартует серия гастрономических ужинов «Два поколения», для которого сет из шести перемен будут готовить президент Гильдии шеф-поваров России Александр Филин и его внук и шеф-повар Ц.Д.Л. Сергей Лобачев. Основная идея в том, чтобы продемонстрировать особенности гастрономических тенденций 2016 года и советского периода. Начало ужина в 19:00. Стоимость 2500 руб.
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В «Гараже» пробуют разобраться, как устроена наша жизнь, для этого там организовали фестиваль «Now . Как устроена современность». Тем для обсуждения четыре: «Новая архаика», «Медиа», «Ресурсы»и «Деньги», по каждой пройдут лекции и кинопоказы
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