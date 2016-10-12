15 сетов по 1500 рублей в самых дорогих московских ресторанах
Что предлагает Московский гастрономический фестиваль
К фестивалю присоединились 100 ресторанов. «Ведомости» выбрали участников с самым высоким средним чеком. В фестивальном сете White Rabbit - единственного российского ресторана в топ-20 рейтинга The World’s Best Restaurants - пять позиций, все они из авторского сета Владимира Мухина «Вперед в прошлое!»
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В этом году шеф «Балчуг Кемпински Москва» добавил в фестивальный сет акценты из натурального золота и представил меню для дегустации во всех ресторанах и барах отеля. На фото: конфи из шоколадной хурмы с осенним cорбе и мармеладом из лаванды
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Ресторан Kodo планировали открыть к началу фестиваля, но немного не успели, поэтому сейчас сет-меню подают в зале ресторана «Прекрасное общество», с которым Kodo делит помещение. Сет стартует тартаром из японской говядины вагю с черной икрой и трюфелем и включает пять блюд (на фото)
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Предложение Megu включает четыре блюда: морепродукты и молодую кукурузу в японских рисовых крекерах «окаки» (на фото)
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Сет Fumisawa Sushi составлен из хитов ресторана. На фото: флан из зеленого чая
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Десерт из сета ресторана Savva - «Прибалтийский банан»
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За кухню нового ресторана Maritozzo отвечает команда итальянских шефов. Их сет включает четыре блюда, на десерт - неаполитанская ромовая баба
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Сет ресторана «Буйабес» состоит из четырех перемен и включает главное предложение ресторана - буйабес
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В Uilliam’s сет открывает тыквенный суп с воздушным рисом и креветками
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В этом году в фестивале снова участвует один из самых знаменитых российских шефов - Анатолий Комм. В его сете в Anatoly Komm for Raff House три блюда и комплимент
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Один из участников - ресторан «Сыр», которому недавно исполнилось 15 лет. Его шеф Мирко Дзаго приготовил самый разнообразный сет этого года - из шести перемен. На фото: суп из красной креветки с фенхелем и миндалем
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Дегустационный сет Le Restaurant демонстрирует самые популярные блюда ресторана
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Сет-меню для фестиваля в ресторане Quadrum отеля Four Seasons подготовили бренд-шеф отеля Давид Эммерле и новый шеф-повар Quadrum Элиас Каскили
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Semifreddo - постоянный участник фестиваля, в этом году ресторан представил сет из трех блюд
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В отеле «Ритц-Карлтон» сет подают в Cafe Russe, в предложении три блюда
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