15 сетов по 1500 рублей в самых дорогих московских ресторанах

«Балчуг Кемпински Москва»

В этом году шеф «Балчуг Кемпински Москва» добавил в фестивальный сет акценты из натурального золота и представил меню для дегустации во всех ресторанах и барах отеля. На фото: конфи из шоколадной хурмы с осенним cорбе и мармеладом из лаванды

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