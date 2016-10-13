Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе
Американский музыкант добавил ее к «Пулитцеру», 10 Grammy, «Оскару» и «Золотому глобусу»
Американский рок-музыкант Боб Дилан 13 октября стал лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции»
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Боб Дилан (при рождении Роберт Аллен Циммерман) - американский автор-исполнитель песен, поэт, художник, киноактер и рок-музыкант. Такие его песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin, стали гимнами движения гражданских прав и антивоенного движения в США
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Увлечение музыкой Дилана началось еще в детстве. Первыми инструментами, которые он освоил, стали гитара и губная гармошка. Уже в 10 лет он написал первые стихи. Дедушка и бабушка по отцу были одесскими евреями, а предки по материнской линии происходили из Литвы
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В 1959 г. Боб Дилан поступил в университет Миннесоты. В свободное время он играл в студенческих барах. В 1961 г. музыкант переехал в Нью-Йорк, а в феврале 1962 г. выпустил первую пластинку Bob Dylan, состоявшую из композиций классического блюз- и фолк-репертуара и содержавшую всего две собственные песни
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Мировую популярность музыканту принес второй альбом - The Freewheelin' Bob Dylan (1963), который состоял из протестных песен и композиций с политическим подтекстом. Эта работа стала важнейшей вехой в истории фолка
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Постепенно Дилан переходил от фолка к рок-н-роллу. 1960-е годы стали пиком популярности артиста. В этот период он создал три лучших альбома, которые объединились в великую рок-трилогию, - альбом Bringing It All Back Home (1965) в стиле фолк-рок и две роковых пластинки – Highway 61 Revisited (1965) и Blonde on Blonde (1966)
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Боб Дилан - обладатель 10 премий Grammy, а в 1999 г. получил «Оскара» и «Золотой глобус» за песню Things have changed, прозвучавшую в фильме «Вундеркинды». Также он завоевал Пулитцеровскую премию 2008 г. «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы»
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Журнал Time, подводя итоги XX в., включил Дилана в сотню самых влиятельных людей столетия. По версии журнала Rolling Stone музыкант занимает вторую строчку (после The Beatles) в списке 100 величайших исполнителей всех времен
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Боб Дилан в 2012 г. был награжден президентской медалью свободы США, которую ему вручил лично президент Барак Обама. «Работа Боба Дилана оказала заметное влияние на движение за гражданские свободы 60-х годов и существенно повлияла на американскую культуру последних 50 лет», - говорилось в пресс-релизе Белого дома
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