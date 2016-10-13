Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе

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В 1959 г. Боб Дилан поступил в университет Миннесоты. В свободное время он играл в студенческих барах. В 1961 г. музыкант переехал в Нью-Йорк, а в феврале 1962 г. выпустил первую пластинку Bob Dylan, состоявшую из композиций классического блюз- и фолк-репертуара и содержавшую всего две собственные песни

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