Начались московские Недели моды
Сначала пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Russia, затем – Неделя моды в Москве
С 13 по 17 октября 2016 года состоится Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ЦВЗ «Манеж» будут представлены коллекции более 70 дизайнеров из России, Грузии, Украины и других стран
1/9
Для гостей Mercedes-Benz Fashion Week организованы площадки, где можно, например, сделать макияж или проконсультироваться у стилиста
2/9
Mercedes-Benz Fashion Week Russia по традиции открылась показом Slava Zaitsev
3/9
Коллекция этого сезона выполнена в характерной для модельера стилистике: яркие цвета, фактурные ткани, обильно декорированные вышивкой, пайетками и мехом
4/9
На показе одновременно были представлены как мужские, так и женские образы
5/9
Модель на показе Slava Zaitsev
6/9
Вячеслав Зайце в финале дефиле
7/9
Еще один показ первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia провел бренд IVANOVA дизайнера Юлии Ивановой
8/9
Mercedes-Benz Fashion Week Russia продлится до 17 октября
9/9