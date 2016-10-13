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Начались московские Недели моды

Сначала пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Russia, затем – Неделя моды в Москве
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С 13 по 17 октября 2016 года состоится Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ЦВЗ «Манеж» будут представлены коллекции более 70 дизайнеров из России, Грузии, Украины и других стран
Максим Стулов / Ведомости
С 13 по 17 октября 2016 года состоится Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ЦВЗ «Манеж» будут представлены коллекции более 70 дизайнеров из России, Грузии, Украины и других стран
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Для гостей Mercedes-Benz Fashion Week организованы площадки, где можно, например, сделать макияж или проконсультироваться у стилиста
Максим Стулов / Ведомости
Для гостей Mercedes-Benz Fashion Week организованы площадки, где можно, например, сделать макияж или проконсультироваться у стилиста
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia по традиции открылась показом Slava Zaitsev
Максим Стулов / Ведомости
Mercedes-Benz Fashion Week Russia по традиции открылась показом Slava Zaitsev
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Коллекция этого сезона выполнена в характерной для модельера стилистике: яркие цвета, фактурные ткани, обильно декорированные вышивкой, пайетками и мехом
Максим Стулов / Ведомости
Коллекция этого сезона выполнена в характерной для модельера стилистике: яркие цвета, фактурные ткани, обильно декорированные вышивкой, пайетками и мехом
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На показе одновременно были представлены как мужские, так и женские образы
Максим Стулов / Ведомости
На показе одновременно были представлены как мужские, так и женские образы
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Модель на показе Slava Zaitsev
Максим Стулов / Ведомости
Модель на показе Slava Zaitsev
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Вячеслав Зайце в финале дефиле
Максим Стулов / Ведомости
Вячеслав Зайце в финале дефиле
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Еще один показ первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia провел бренд IVANOVA дизайнера Юлии Ивановой
Максим Стулов / Ведомости
Еще один показ первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia провел бренд IVANOVA дизайнера Юлии Ивановой
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia продлится до 17 октября
Максим Стулов / Ведомости
Mercedes-Benz Fashion Week Russia продлится до 17 октября
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  • С 13 по 17 октября 2016 года состоится Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В ЦВЗ «Манеж» будут представлены коллекции более 70 дизайнеров из России, Грузии, Украины и других стран
  • Для гостей Mercedes-Benz Fashion Week организованы площадки, где можно, например, сделать макияж или проконсультироваться у стилиста
  • Mercedes-Benz Fashion Week Russia по традиции открылась показом Slava Zaitsev
  • Коллекция этого сезона выполнена в характерной для модельера стилистике: яркие цвета, фактурные ткани, обильно декорированные вышивкой, пайетками и мехом
  • На показе одновременно были представлены как мужские, так и женские образы
  • Модель на показе Slava Zaitsev
  • Вячеслав Зайце в финале дефиле
  • Еще один показ первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia провел бренд IVANOVA дизайнера Юлии Ивановой
  • Mercedes-Benz Fashion Week Russia продлится до 17 октября
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