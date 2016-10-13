Афиша на выходные: Кубок Кремля, Анна Нетребко и лучший фильм Тима Бёртона

Steve McCurry / Vacheron Constantin

В ГУМе начинает работу выставка одного из самых знаменитых фоторепортеров мира - Стива МакКарри, автора знаменитого снимка «Афганская девочка». В этот раз экпозиция посвящена не портретам, а путешествиям: фотограф посетил 12 уголков мира, чтобы сделать по пять снимков каждого. Россия там тоже есть. Первая линия ГУМа, с 15 октября

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