Досуг

Афиша на выходные: Кубок Кремля, Анна Нетребко и лучший фильм Тима Бёртона

«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
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С 14 по 16 октября в Центре документального кино состоятся показы кинофестиваля «2morrow/Завтра». В его программе 16 короткометражных фильмов, многие из них – призеры главных международных кинофестивалей. Завершится уик-энд показами пяти новых короткометражек всемирно известных режиссеров – Цзя Чжанкэ, Аббаса Киаростами, Дени Коте, Лав Диаса и Бертрана Бонелло
La santa che dorme (Laura Samani)
С 14 по 16 октября в Центре документального кино состоятся показы кинофестиваля «2morrow/Завтра». В его программе 16 короткометражных фильмов, многие из них – призеры главных международных кинофестивалей. Завершится уик-энд показами пяти новых короткометражек всемирно известных режиссеров – Цзя Чжанкэ, Аббаса Киаростами, Дени Коте, Лав Диаса и Бертрана Бонелло
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В ГУМе начинает работу выставка одного из самых знаменитых фоторепортеров мира - Стива МакКарри, автора знаменитого снимка «Афганская девочка». В этот раз экпозиция посвящена не портретам, а путешествиям: фотограф посетил 12 уголков мира, чтобы сделать по пять снимков каждого. Россия там тоже есть. Первая линия ГУМа, с 15 октября
Steve McCurry / Vacheron Constantin
В ГУМе начинает работу выставка одного из самых знаменитых фоторепортеров мира - Стива МакКарри, автора знаменитого снимка «Афганская девочка». В этот раз экпозиция посвящена не портретам, а путешествиям: фотограф посетил 12 уголков мира, чтобы сделать по пять снимков каждого. Россия там тоже есть. Первая линия ГУМа, с 15 октября
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Усачевский рынок в Хамовниках открывается после реконструкции. Здесь появились фуд-корт, кофейня и пекарни, кафе с грузинской и ближневосточной кухней. Вся фермерская продукция тоже представлена по-новому – с понятными ценниками на обновленных прилавках
Усачевский рынок
Усачевский рынок в Хамовниках открывается после реконструкции. Здесь появились фуд-корт, кофейня и пекарни, кафе с грузинской и ближневосточной кухней. Вся фермерская продукция тоже представлена по-новому – с понятными ценниками на обновленных прилавках
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«Элегантность и роскошь ар деко» в Кремле - выставка прекрасных дамских нарядов, привезенных из Института костюма в Киото. К исключительным по красоте и сохранности платьям добавлены соответствующие украшения от Cartier и Van Cleef &amp; Arpels.
Е. Разумный / Ведомости
«Элегантность и роскошь ар деко» в Кремле - выставка прекрасных дамских нарядов, привезенных из Института костюма в Киото. К исключительным по красоте и сохранности платьям добавлены соответствующие украшения от Cartier и Van Cleef & Arpels.
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«Манон Леско» – опера Джакомо Пуччини в Большом театре, премьерный состав исполнителей внушает большие надежды. В заглавной партии – Анна Нетребко, в партии кавалера де Грие – Юсиф Эйвазов. На Исторической сцене, 16 октября, 19.00
Daniel Bockwoldt / DPA/TASS
«Манон Леско» – опера Джакомо Пуччини в Большом театре, премьерный состав исполнителей внушает большие надежды. В заглавной партии – Анна Нетребко, в партии кавалера де Грие – Юсиф Эйвазов. На Исторической сцене, 16 октября, 19.00
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В выходные в СК «Олимпийский» стартует Кубок Кремля по теннису, первыми пройдут квалификационные матчи. Женский состав турнира, как и в прошлый год, представительнее мужского. Например, на корт выйдут олимпийские чемпионки в парном разряде Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина
Валерий Шарифулин / ТАСС
В выходные в СК «Олимпийский» стартует Кубок Кремля по теннису, первыми пройдут квалификационные матчи. Женский состав турнира, как и в прошлый год, представительнее мужского. Например, на корт выйдут олимпийские чемпионки в парном разряде Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина
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Параллельно с Московским гастрономическим фестивалем в ресторанах Le Restaurant, «Честная Кухня», Le Provos, Brasserie Мост, «Хлебная Лавка», «Гранд Экспресс Европейский», Cook'kareku, Wine Religion и G Graf проходит еще один - «Искусство жить в регионе Овернь - Рона-Альпы», для которого шефы готовят специальные меню с традиционными французскими блюдами
Ату Франс
Параллельно с Московским гастрономическим фестивалем в ресторанах Le Restaurant, «Честная Кухня», Le Provos, Brasserie Мост, «Хлебная Лавка», «Гранд Экспресс Европейский», Cook'kareku, Wine Religion и G Graf проходит еще один - «Искусство жить в регионе Овернь - Рона-Альпы», для которого шефы готовят специальные меню с традиционными французскими блюдами
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«Дом странных детей мисс Пелегрин» - лучший за годы фильм главного голливудского выдумщика Тима Бёртона. В роли мисс Пелегрин - роскошная Ева Грин. А зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
Twentieth Century Fox Film Corporation
«Дом странных детей мисс Пелегрин» - лучший за годы фильм главного голливудского выдумщика Тима Бёртона. В роли мисс Пелегрин - роскошная Ева Грин. А зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
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Настасья Хрущева – талантливый и плодовитый петербургский композитор, лауреат альтернативного приза конкурса композиторов к 100-летию завода им. Лихачева - представляет свой перформанс «Азбука ЗИЛа». Культурный центр ЗИЛа, 15 октября, 19.00
Е. Разумный / Ведомости
Настасья Хрущева – талантливый и плодовитый петербургский композитор, лауреат альтернативного приза конкурса композиторов к 100-летию завода им. Лихачева - представляет свой перформанс «Азбука ЗИЛа». Культурный центр ЗИЛа, 15 октября, 19.00
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Новая серия выставок «Гаража» как всегда представляет разные жанры современного искусства. Самая большая и идеологически нагруженная среди них – «Свидетельства» американца Роберта Лонго, включившего в свою экспозицию офорты Франсиско Гойи и фильмы Сергея Эйзенштейна
А. Гордеев / Ведомости
Новая серия выставок «Гаража» как всегда представляет разные жанры современного искусства. Самая большая и идеологически нагруженная среди них – «Свидетельства» американца Роберта Лонго, включившего в свою экспозицию офорты Франсиско Гойи и фильмы Сергея Эйзенштейна
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  • С 14 по 16 октября в Центре документального кино состоятся показы кинофестиваля «2morrow/Завтра». В его программе 16 короткометражных фильмов, многие из них – призеры главных международных кинофестивалей. Завершится уик-энд показами пяти новых короткометражек всемирно известных режиссеров – Цзя Чжанкэ, Аббаса Киаростами, Дени Коте, Лав Диаса и Бертрана Бонелло
  • В ГУМе начинает работу выставка одного из самых знаменитых фоторепортеров мира - Стива МакКарри, автора знаменитого снимка «Афганская девочка». В этот раз экпозиция посвящена не портретам, а путешествиям: фотограф посетил 12 уголков мира, чтобы сделать по пять снимков каждого. Россия там тоже есть. Первая линия ГУМа, с 15 октября
  • Усачевский рынок в Хамовниках открывается после реконструкции. Здесь появились фуд-корт, кофейня и пекарни, кафе с грузинской и ближневосточной кухней. Вся фермерская продукция тоже представлена по-новому – с понятными ценниками на обновленных прилавках
  • «Элегантность и роскошь ар деко» в Кремле - выставка прекрасных дамских нарядов, привезенных из Института костюма в Киото. К исключительным по красоте и сохранности платьям добавлены соответствующие украшения от Cartier и Van Cleef &amp; Arpels.
  • «Манон Леско» – опера Джакомо Пуччини в Большом театре, премьерный состав исполнителей внушает большие надежды. В заглавной партии – Анна Нетребко, в партии кавалера де Грие – Юсиф Эйвазов. На Исторической сцене, 16 октября, 19.00
  • В выходные в СК «Олимпийский» стартует Кубок Кремля по теннису, первыми пройдут квалификационные матчи. Женский состав турнира, как и в прошлый год, представительнее мужского. Например, на корт выйдут олимпийские чемпионки в парном разряде Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина
  • Параллельно с Московским гастрономическим фестивалем в ресторанах Le Restaurant, «Честная Кухня», Le Provos, Brasserie Мост, «Хлебная Лавка», «Гранд Экспресс Европейский», Cook'kareku, Wine Religion и G Graf проходит еще один - «Искусство жить в регионе Овернь - Рона-Альпы», для которого шефы готовят специальные меню с традиционными французскими блюдами
  • «Дом странных детей мисс Пелегрин» - лучший за годы фильм главного голливудского выдумщика Тима Бёртона. В роли мисс Пелегрин - роскошная Ева Грин. А зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
  • Настасья Хрущева – талантливый и плодовитый петербургский композитор, лауреат альтернативного приза конкурса композиторов к 100-летию завода им. Лихачева - представляет свой перформанс «Азбука ЗИЛа». Культурный центр ЗИЛа, 15 октября, 19.00
  • Новая серия выставок «Гаража» как всегда представляет разные жанры современного искусства. Самая большая и идеологически нагруженная среди них – «Свидетельства» американца Роберта Лонго, включившего в свою экспозицию офорты Франсиско Гойи и фильмы Сергея Эйзенштейна
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