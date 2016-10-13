Афиша на выходные: Кубок Кремля, Анна Нетребко и лучший фильм Тима Бёртона
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
С 14 по 16 октября в Центре документального кино состоятся показы кинофестиваля «2morrow/Завтра». В его программе 16 короткометражных фильмов, многие из них – призеры главных международных кинофестивалей. Завершится уик-энд показами пяти новых короткометражек всемирно известных режиссеров – Цзя Чжанкэ, Аббаса Киаростами, Дени Коте, Лав Диаса и Бертрана Бонелло
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В ГУМе начинает работу выставка одного из самых знаменитых фоторепортеров мира - Стива МакКарри, автора знаменитого снимка «Афганская девочка». В этот раз экпозиция посвящена не портретам, а путешествиям: фотограф посетил 12 уголков мира, чтобы сделать по пять снимков каждого. Россия там тоже есть. Первая линия ГУМа, с 15 октября
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Усачевский рынок в Хамовниках открывается после реконструкции. Здесь появились фуд-корт, кофейня и пекарни, кафе с грузинской и ближневосточной кухней. Вся фермерская продукция тоже представлена по-новому – с понятными ценниками на обновленных прилавках
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«Элегантность и роскошь ар деко» в Кремле - выставка прекрасных дамских нарядов, привезенных из Института костюма в Киото. К исключительным по красоте и сохранности платьям добавлены соответствующие украшения от Cartier и Van Cleef & Arpels.
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В выходные в СК «Олимпийский» стартует Кубок Кремля по теннису, первыми пройдут квалификационные матчи. Женский состав турнира, как и в прошлый год, представительнее мужского. Например, на корт выйдут олимпийские чемпионки в парном разряде Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина
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Параллельно с Московским гастрономическим фестивалем в ресторанах Le Restaurant, «Честная Кухня», Le Provos, Brasserie Мост, «Хлебная Лавка», «Гранд Экспресс Европейский», Cook'kareku, Wine Religion и G Graf проходит еще один - «Искусство жить в регионе Овернь - Рона-Альпы», для которого шефы готовят специальные меню с традиционными французскими блюдами
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«Дом странных детей мисс Пелегрин» - лучший за годы фильм главного голливудского выдумщика Тима Бёртона. В роли мисс Пелегрин - роскошная Ева Грин. А зрители получают суперспособность - видеть невидимых чудовищ
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