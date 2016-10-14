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В Орле установили памятник Ивану Грозному

В 1566 году царь для охраны южных земель поручил построить крепость Орел в месте слияния Оки и Орлика
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В Орле состоялось церемония открытия первого в России памятника царю Ивану Грозному. На мероприятии присутствовали губернатор Орловской области Вадим Потомский (в центре) и министр культуры Владимир Мединский
Александр Рюмин/ТАСС
В Орле состоялось церемония открытия первого в России памятника царю Ивану Грозному. На мероприятии присутствовали губернатор Орловской области Вадим Потомский (в центре) и министр культуры Владимир Мединский
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Многие из пришедших принесли иконы
Александр Рюмин/ТАСС
Многие из пришедших принесли иконы
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Открытие памятника приурочено к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы
Александр Рюмин/ТАСС
Открытие памятника приурочено к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы
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Потомский считает, что установка монумента - значимое событие не только для региона, но и для России в целом. Он поблагодарил жителей Орла, поддержавших установку монумента
Александр Рюмин/ТАСС
Потомский считает, что установка монумента - значимое событие не только для региона, но и для России в целом. Он поблагодарил жителей Орла, поддержавших установку монумента
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Памятник установили вблизи Богоявленского собора, в месте слияния Оки и Орлика. По преданию, именно в этом месте в 1566 г. по царскому указу в целях безопасности южных земель была заложена крепость Орел
Александр Рюмин/ТАСС
Памятник установили вблизи Богоявленского собора, в месте слияния Оки и Орлика. По преданию, именно в этом месте в 1566 г. по царскому указу в целях безопасности южных земель была заложена крепость Орел
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Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) и политолог Александр Проханов (слева направо) на церемонии открытия памятника
Александр Рюмин/ТАСС
Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) и политолог Александр Проханов (слева направо) на церемонии открытия памятника
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«Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня - это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемственности всех этапов нашей истории», - сообщается на сайте правительства Орла
Александр Рюмин/ТАСС
«Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня - это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемственности всех этапов нашей истории», - сообщается на сайте правительства Орла
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  • В Орле состоялось церемония открытия первого в России памятника царю Ивану Грозному. На мероприятии присутствовали губернатор Орловской области Вадим Потомский (в центре) и министр культуры Владимир Мединский
  • Многие из пришедших принесли иконы
  • Открытие памятника приурочено к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы
  • Потомский считает, что установка монумента - значимое событие не только для региона, но и для России в целом. Он поблагодарил жителей Орла, поддержавших установку монумента
  • Памятник установили вблизи Богоявленского собора, в месте слияния Оки и Орлика. По преданию, именно в этом месте в 1566 г. по царскому указу в целях безопасности южных земель была заложена крепость Орел
  • Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) и политолог Александр Проханов (слева направо) на церемонии открытия памятника
  • «Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня - это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемственности всех этапов нашей истории», - сообщается на сайте правительства Орла
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