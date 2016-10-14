В Орле установили памятник Ивану Грозному
В 1566 году царь для охраны южных земель поручил построить крепость Орел в месте слияния Оки и Орлика
В Орле состоялось церемония открытия первого в России памятника царю Ивану Грозному. На мероприятии присутствовали губернатор Орловской области Вадим Потомский (в центре) и министр культуры Владимир Мединский
1/7
Многие из пришедших принесли иконы
2/7
Открытие памятника приурочено к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы
3/7
Потомский считает, что установка монумента - значимое событие не только для региона, но и для России в целом. Он поблагодарил жителей Орла, поддержавших установку монумента
4/7
Памятник установили вблизи Богоявленского собора, в месте слияния Оки и Орлика. По преданию, именно в этом месте в 1566 г. по царскому указу в целях безопасности южных земель была заложена крепость Орел
5/7
Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) и политолог Александр Проханов (слева направо) на церемонии открытия памятника
6/7
«Установка монумента Ивану Грозному в городе Орле сегодня - это не только дань памяти царю и воину, но и признание преемственности всех этапов нашей истории», - сообщается на сайте правительства Орла
7/7