Самые необычные лобби гостиниц
Hotels.com изучил, как изменились вестибюли отелей за последние 25 лет
Hotels.com проследил, как менялись лобби отелей за последние 25 лет, и выбрал 11 самых интересных и необычных вестибюлей. Наибольшие изменения произошли благодаря техническому прогрессу, считают эксперты сайта. Например, в отеле в U&Me Hotel, Umeå в шведском городе Умео фактически нет вестибюля в традиционном понимании, так как все здесь делается через интернет: заказ гостиничных услуг, например, регистрация во время приезда или отъезда осуществляются при помощи специальных электронных киосков
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В отеле Room Mate Grace в Нью-Йорке есть закрытый бассейн, сауна и парная
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В гостинице Ovolo 1888 Darling Harbour в Сиднее оборудовали «Инстаграм»-вестибюль: гости регистрируются через Instagram, рядом с баром установлена фоторамка, в которой можно сфотографироваться и тут же опубликовать фото, а гости, у которых больше 10 000 подписчиков, не платят за проживание
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Основная достопримечательность отеля Barcelo Malaga в Малаге — стальная горка, по которой гости могут съехать со второго этажа прямо в бар B-Lounge, который находится в вестибюле
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Изюминка InterContinental Hong Kong - смотровая площадка с видом на бухту Виктория и небоскребы Гонконга
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Вестибюль для ценителей кофе в отеле Lux Belle Mare на Маврикии, в котором расположен кофе-бар с дегустациями разных сортов напитка
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В холле Hotel ICON в Гонконге находится самый большой (свыше 8000 растений) в Азии крытый вертикальный сад, спроектированный ботаником Патриком Бланом
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В вестибюле с игровой зоной в Hotel Zetta в Сан-Франциско нашлось место для 9-метровой игровой стены Plinko и пространства, где можно поиграть в бильярд, шаффлборд или настольный теннис
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Отель Molitor Paris by MGallery открылся на месте художественной галереи. В память об истории места лобби сделали похожим на временную художественную выставку, в центре которой — граффити с изображением Rolls-Royce
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Тема оформления лобби в нью-йоркском CitizenM New York Times Square - современная гостиная. В холле выставлены живопись и фотоработы Энди Уорхола и Дэвида Лашапеля, а зарегистрироваться можно через планшет
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В Ace Hotel London Shoreditch вестибюль превратили в музыкальную гостиную: здесь проходят живые концерты и играют диджеи
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