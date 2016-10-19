Самые необычные лобби гостиниц

U&Me Hotel

Hotels.com проследил, как менялись лобби отелей за последние 25 лет, и выбрал 11 самых интересных и необычных вестибюлей. Наибольшие изменения произошли благодаря техническому прогрессу, считают эксперты сайта. Например, в отеле в U&Me Hotel, Umeå в шведском городе Умео фактически нет вестибюля в традиционном понимании, так как все здесь делается через интернет: заказ гостиничных услуг, например, регистрация во время приезда или отъезда осуществляются при помощи специальных электронных киосков

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