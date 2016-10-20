Все талисманы чемпионата мира по футболу
Талисман мирового первенства 2018 года объявят 21 октября
Первый талисман у чемпионата мира по футболу появился в 1966 г. на первенстве в Англии. Им стал лев Вилли - традиционный для страны символ
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Мальчик Хуанито - талисман чемпионата мира, состоявшегося в Мексике в 1970 г.
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Два мальчика, одетые в форму сборной Германии, - талисманы чемпионата 1974 г., прошедшего в ФРГ
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Гаучито - мальчик в форме аргентинской сборной - талисман чемпионата мира 1978 г., состоявшегося в Аргентине. Его шапка, шейный платок и плеть типичны для гаучо (аналог ковбоев, живущих в аргентинских пампасах)
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Апельсин Наранхито - символ чемпионата 1982 г. в Испании. Имя происходит от испанского naranja — апельсин
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Красный перец Пике - талисман чемпионата 1986 г., состоявшегося в Мексике. Его имя происходит от испанского picante, обобщающего названия для специй
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Чао - фигурка, раскрашенная в цвета итальянского флага с мячом вместо головы - талисман ЧМ 1990 г. Имя - самое популярное слово в Италии
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Собака Страйкер - талисман ЧМ 1994 г. Персонаж был придуман компанией Диснея
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Галльский петух Футикс, символ Франции, стал талисманом чемпионата 1998 г. Его имя происходит от английского football и окончания -ix, по аналогии с именем галла Астерикса — популярного во Франции героя комиксов и фильмов
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Талисманы чемпионата 2002 г., который прошел сразу в двух странах - Японии и Южной Корее. Эти существа были созданы при помощи компьютерной графики. Ато, Каз и Ник подчеркивали высокотехнологичность Кореи и Японии. Имена были выбраны пользователями интернета и посетителями McDonald’s в странах - хозяйках чемпионата
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Талисман чемпионата мира 2006 г., состоявшегося в Германии - лев, одетый в футболку немецкой сборной с номером 06.
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Леопард с зелёными волосами Закуми - талисман ЧМ в ЮАР 2010 г. Сочетание зелёного и жёлтого - цвета национальных спортивных команд ЮАР. Имя Закуми (Zakumi) образовано от ZA (международное обозначение ЮАР) и kumi, на некоторых африканских языках это означает «десять»
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Броненосец Фулеко — талисман Чемпионата мира по футболу 2014 г. в Бразилии. Имя Фулеко (Fuleco) образовано от Fu (futebol, футбол) и leco (ecologia, экология)
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В шорт-лист российских талисманов попали кот, амурский тигр и серый волк. Голосовать в разное время можно на сайтах FIFA и Первого канала. Победитель будет назван в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант»
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