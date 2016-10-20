Все талисманы чемпионата мира по футболу

Chiaki Tsukumo / AP

Талисманы чемпионата 2002 г., который прошел сразу в двух странах - Японии и Южной Корее. Эти существа были созданы при помощи компьютерной графики. Ато, Каз и Ник подчеркивали высокотехнологичность Кореи и Японии. Имена были выбраны пользователями интернета и посетителями McDonald’s в странах - хозяйках чемпионата

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