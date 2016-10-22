Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 стал Волк
Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года выбрали волка. Результаты голосования за талисман объявили в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» 21 октября
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Голосование в разное время проходило на сайтах FIFA и Первого канала
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«Волк олицетворяет собой спорт, дружелюбие, активность, таким и должен быть талисман», - цитирует ТАСС автора персонажа Екатерину Бочарову
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На представление официального талисмана Чемпионат мира по футболу 2018 года приехал бразильский футболист Роналдо
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За волка проголосовали 52,8%, за тигра - 26,8%, за кота - 20,4%
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Вице-премьер Виталий Мутко дал талисману имя Забивака
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«Самый молодой игрок в команде, но при этом самый быстрый, решительный и техничный. Талант Волка практически всегда приносит его команде победу», - так на сайте FIFA описывается талисман ЧМ-2018
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