Новости

Первый снег в Москве

Настоящий снегопад ожидается в выходные
Preloader gallery
Небольшой снегопад начался в Москве ранним утром 27 октября
М. Стулов / Ведомости
Небольшой снегопад начался в Москве ранним утром 27 октября
1/10
Настоящий снегопад ожидается в столице в выходные, сообщили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос»
М. Стулов / Ведомости
Настоящий снегопад ожидается в столице в выходные, сообщили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос»
2/10
По прогнозу московского метеобюро, в четверг в столице местами продолжится мокрый снег при температуре от нуля до 2 градусов тепла
М. Стулов / Ведомости
По прогнозу московского метеобюро, в четверг в столице местами продолжится мокрый снег при температуре от нуля до 2 градусов тепла
3/10
В столице сохранится южный ветер с порывами до 10 м/с
М. Стулов / Ведомости
В столице сохранится южный ветер с порывами до 10 м/с
4/10
Власти Москвы вечером в среду сообщили, что специализированная коммунальная техника готова для сплошной обработки дорог противогололедными материалами
М. Стулов / Ведомости
Власти Москвы вечером в среду сообщили, что специализированная коммунальная техника готова для сплошной обработки дорог противогололедными материалами
5/10
«В выходные североатлантический циклон атакует Москву и принесет уже заметные снегопады, особенно в субботу. Может выпасть до 5–7 см снега в субботу и еще порядка 2–3 см в воскресенье», – отметили в «Фобосе»
М. Стулов / Ведомости
«В выходные североатлантический циклон атакует Москву и принесет уже заметные снегопады, особенно в субботу. Может выпасть до 5–7 см снега в субботу и еще порядка 2–3 см в воскресенье», – отметили в «Фобосе»
6/10
Департамент транспорта предупредил о возможном образовании гололедицы на дорогах и призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах
М. Стулов / Ведомости
Департамент транспорта предупредил о возможном образовании гололедицы на дорогах и призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах
7/10
Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, передал предупреждение МЧС «Интерфакс»
М. Стулов / Ведомости
Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, передал предупреждение МЧС «Интерфакс»
8/10
Более 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы, еще 7 задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Расписание»
М. Стулов / Ведомости
Более 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы, еще 7 задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Расписание»
9/10
Первый снег в Москве
М. Стулов / Ведомости
Первый снег в Москве
10/10
  • Небольшой снегопад начался в Москве ранним утром 27 октября
  • Настоящий снегопад ожидается в столице в выходные, сообщили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос»
  • По прогнозу московского метеобюро, в четверг в столице местами продолжится мокрый снег при температуре от нуля до 2 градусов тепла
  • В столице сохранится южный ветер с порывами до 10 м/с
  • Власти Москвы вечером в среду сообщили, что специализированная коммунальная техника готова для сплошной обработки дорог противогололедными материалами
  • «В выходные североатлантический циклон атакует Москву и принесет уже заметные снегопады, особенно в субботу. Может выпасть до 5–7 см снега в субботу и еще порядка 2–3 см в воскресенье», – отметили в «Фобосе»
  • Департамент транспорта предупредил о возможном образовании гололедицы на дорогах и призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах
  • Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, передал предупреждение МЧС «Интерфакс»
  • Более 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы, еще 7 задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Расписание»
  • Первый снег в Москве
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото