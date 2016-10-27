Первый снег в Москве
Настоящий снегопад ожидается в выходные
Небольшой снегопад начался в Москве ранним утром 27 октября
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Настоящий снегопад ожидается в столице в выходные, сообщили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос»
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По прогнозу московского метеобюро, в четверг в столице местами продолжится мокрый снег при температуре от нуля до 2 градусов тепла
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В столице сохранится южный ветер с порывами до 10 м/с
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Власти Москвы вечером в среду сообщили, что специализированная коммунальная техника готова для сплошной обработки дорог противогололедными материалами
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«В выходные североатлантический циклон атакует Москву и принесет уже заметные снегопады, особенно в субботу. Может выпасть до 5–7 см снега в субботу и еще порядка 2–3 см в воскресенье», – отметили в «Фобосе»
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Департамент транспорта предупредил о возможном образовании гололедицы на дорогах и призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах
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Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, передал предупреждение МЧС «Интерфакс»
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Более 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы, еще 7 задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Расписание»
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Первый снег в Москве
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