Первый снег в Москве

М. Стулов / Ведомости

«В выходные североатлантический циклон атакует Москву и принесет уже заметные снегопады, особенно в субботу. Может выпасть до 5–7 см снега в субботу и еще порядка 2–3 см в воскресенье», – отметили в «Фобосе»

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