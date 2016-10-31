Памяти Владимира Зельдина

ТАСС

Владимир Зельдин – единственный в мировой театральной практике играющий актер в возрасте 100 лет. В связи с этим его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На бенефисе в честь своего 100-летия Зельдин не сходил со сцены в течение пяти часов, сообщает ТАСС. На фото актер в спектакле «Дядюшкин сон», 2015 г.

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