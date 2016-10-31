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Памяти Владимира Зельдина

Актер скончался на 102-м году жизни
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Актер Владимир Зельдин скончался на 102-м году жизни. Зельдин был ведущим актером Центрального академического театра Российской Армии, где служил с 1945 г. На фото Зельдин в популярной комедии Лопе де Вега «Учитель танцев», 1971 г.
Фред Гринберг / РИА Новости
Актер Владимир Зельдин скончался на 102-м году жизни. Зельдин был ведущим актером Центрального академического театра Российской Армии, где служил с 1945 г. На фото Зельдин в популярной комедии Лопе де Вега «Учитель танцев», 1971 г.
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В комедии «Учитель танцев» Зельдин (справа) сыграл более 1000 раз, фото 1949 г.
Репродукция Фотохроники ТАСС
В комедии «Учитель танцев» Зельдин (справа) сыграл более 1000 раз, фото 1949 г.
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Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу, 1956 г.
Борис Рябинин / РИА Новости
Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу, 1956 г.
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Зельдин также известен по ролям в кинофильмах «Свинарка и пастух» (на фото, 1941 г.), «Учитель танцев», «Карнавальная ночь», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «Дуэнья», «Десять негритят»
Кадр из фильма «Свинарка и пастух»
Зельдин также известен по ролям в кинофильмах «Свинарка и пастух» (на фото, 1941 г.), «Учитель танцев», «Карнавальная ночь», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «Дуэнья», «Десять негритят»
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Артисты Центрального академического театра Советской Армии Лариса Голубкина и Владимир Зельдин во время поздравления коллектива театра кукол имени Образцова с праздником, 1981 г.
Кузьмин Валентин / Фотохроника ТАСС
Артисты Центрального академического театра Советской Армии Лариса Голубкина и Владимир Зельдин во время поздравления коллектива театра кукол имени Образцова с праздником, 1981 г.
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В 2004 г. режиссер Юлий Гусман поставил к 90-летнему юбилею актера мюзикл «Человек из Ламанчи»
Александр Куров / ТАСС
В 2004 г. режиссер Юлий Гусман поставил к 90-летнему юбилею актера мюзикл «Человек из Ламанчи»
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Зельдин принимал активное участие в общественной жизни. На фото актер вручает награду в номинации «За волю к победе» волейболистке Екатерине Гамовой, 2007 г.
Алексей Крутов / ТАСС
Зельдин принимал активное участие в общественной жизни. На фото актер вручает награду в номинации «За волю к победе» волейболистке Екатерине Гамовой, 2007 г.
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Президент России Дмитрий Медведев и актер Владимир Зельдин (слева направо) во время встречи в подмосковной резиденции «Горки», 2010 г.
Дмитрий Астахов / ТАСС
Президент России Дмитрий Медведев и актер Владимир Зельдин (слева направо) во время встречи в подмосковной резиденции «Горки», 2010 г.
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Владимир Зельдин во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 г.
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Владимир Зельдин во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 г.
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Владимир Зельдин – единственный в мировой театральной практике играющий актер в возрасте 100 лет. В связи с этим его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На бенефисе в честь своего 100-летия Зельдин не сходил со сцены в течение пяти часов, сообщает ТАСС. На фото актер в спектакле «Дядюшкин сон», 2015 г.
ТАСС
Владимир Зельдин – единственный в мировой театральной практике играющий актер в возрасте 100 лет. В связи с этим его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На бенефисе в честь своего 100-летия Зельдин не сходил со сцены в течение пяти часов, сообщает ТАСС. На фото актер в спектакле «Дядюшкин сон», 2015 г.
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Владимир Зельдин – народный артист СССР, лауреат Сталинской премии II степени и Премии правительства России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото актер на вручении ордена с президентом России Владимиром Путиным, 2015 г.
Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Зельдин – народный артист СССР, лауреат Сталинской премии II степени и Премии правительства России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото актер на вручении ордена с президентом России Владимиром Путиным, 2015 г.
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  • Актер Владимир Зельдин скончался на 102-м году жизни. Зельдин был ведущим актером Центрального академического театра Российской Армии, где служил с 1945 г. На фото Зельдин в популярной комедии Лопе де Вега «Учитель танцев», 1971 г.
  • В комедии «Учитель танцев» Зельдин (справа) сыграл более 1000 раз, фото 1949 г.
  • Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу, 1956 г.
  • Зельдин также известен по ролям в кинофильмах «Свинарка и пастух» (на фото, 1941 г.), «Учитель танцев», «Карнавальная ночь», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «Дуэнья», «Десять негритят»
  • Артисты Центрального академического театра Советской Армии Лариса Голубкина и Владимир Зельдин во время поздравления коллектива театра кукол имени Образцова с праздником, 1981 г.
  • В 2004 г. режиссер Юлий Гусман поставил к 90-летнему юбилею актера мюзикл «Человек из Ламанчи»
  • Зельдин принимал активное участие в общественной жизни. На фото актер вручает награду в номинации «За волю к победе» волейболистке Екатерине Гамовой, 2007 г.
  • Президент России Дмитрий Медведев и актер Владимир Зельдин (слева направо) во время встречи в подмосковной резиденции «Горки», 2010 г.
  • Владимир Зельдин во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 г.
  • Владимир Зельдин – единственный в мировой театральной практике играющий актер в возрасте 100 лет. В связи с этим его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На бенефисе в честь своего 100-летия Зельдин не сходил со сцены в течение пяти часов, сообщает ТАСС. На фото актер в спектакле «Дядюшкин сон», 2015 г.
  • Владимир Зельдин – народный артист СССР, лауреат Сталинской премии II степени и Премии правительства России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото актер на вручении ордена с президентом России Владимиром Путиным, 2015 г.
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Комментарии  ()
ЛАРИР
12:38 31.10.2016
Была пару лет назад на его выступлении в театре Вахтангова. Выглядел великолепно. Более молодые актеры выглядели беспородными дворняжками на его фоне. Особенно поразило это несоответствии тогда, когда зельдин и кто-то из 40-летних вышли на сцену в одинаковых костюмах. Зельдин, 99-летний - бравый, подтянутый, в великолепно сидящем, выглаженном костюме. И некто 45 лет, рыхлый, с выпирающим животом. Неглаженый, жеванный костюм, сидящий как на корове седло. Как это несоответствие было заметно. Как более молодой проигрывал более зрелому. А ведь разница была в 40-50 лет. Жалко, уходят люди, на которых не стыдно равняться!
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