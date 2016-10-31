Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу в Москве

Евгений Биятов / РИА Новости

В начале 2016 г. Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству МГУ, сообщал, что Екатерина Тихонова – руководитель фонда «Иннопрактика» при МГУ – дочь президента Владимира Путина. Президент и его пресс-секретарь Дмитрий Песков эту информацию не подтверждали. На фото выступление Тихоновой в полуфинале

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