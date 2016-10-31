Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу в Москве
В соревнованиях приняла участие предполагаемая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова
В Москве 30 октября прошли чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и международные соревнования Мировой Мастерс по буги-вуги. На фото пара из России Дмитрий Алексеев и Екатерина Тихонова во время выступления в четвертьфинале
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В начале 2016 г. Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству МГУ, сообщал, что Екатерина Тихонова – руководитель фонда «Иннопрактика» при МГУ – дочь президента Владимира Путина. Президент и его пресс-секретарь Дмитрий Песков эту информацию не подтверждали. На фото выступление Тихоновой в полуфинале
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Пара из Польши Яцек Торчило и Анна Мядзелец заняли первое место в акробатическом рок-н-ролле
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Финалисты чемпионата из России - Алексей Кондрашин и Дарина Козлова, они по итогам соревнований стали вторыми
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Третье место в соревнованиях заняла пара из Германии Тобиас Блудау и Мишель Уль
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В чемпионате приняли участие сильнейшие спортсмены из 22 стран мира. «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» не смогла предоставить «Ведомостям» аккредитацию на мероприятие, не объяснив причины
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Акробатический рок-н-ролл признан в России с 1986 г. и в этом году отмечает 30-летний юбилей, говорится на сайте Москомспорта
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