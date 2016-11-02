Лучшие отели 2016 года по версии Prix Villegiature
Российские гостиницы остались без наград, большинство победителей – из Франции
Prix Villegiature - французская премия, учрежденная в 2003 г., ее победителей тайным голосованием выбирает жюри из 22 представителей международной прессы. Отдельное внимание уделяют отелям Европы: лучших награждают в отдельных номинациях, а также присуждают Гран-при «Лучший отель в Европе». В этом году награду завоевал парижский отель La Reserve Paris Hotel and Spa
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По одной премии присуждают отелям Азии, Африки и Ближнего Востока. Гран-при «Лучший отель Азии» удостоился курорт Viceroy Bali (Бали, Индонезия). Это уже четвертая награда отеля за 2016 г.
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Лучшим отелем в Африке жюри посчитало Tigmiza в Марракеше. В отеле 10 сьютов, три «марокканских дома» по 80 кв. м и 14 отдельно стоящих вилл с террасой и бассейном
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Звание «Лучший отель на Ближнем Востоке» в 2016 г. оказалось у Mamilla Hotel (Иерусалим). Его конкурентами были два дубайских отеля (Fairmont Dubai и Jumeirah Mina A'Salam), ливанский The Small Ville Hotel и Waldorf Astoria Jerusalem, также расположенный в Иерусалиме
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Лучшим европейским курортом признали Hotel Royal (Hotels & Preference) во французском городе Эвиан. Проживание здесь обойдется в сумму от 330 евро (стандартный номер без завтрака) до 2800 евро (президентский люкс с видом на Женевское озеро)
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Лучшим рестораном в европейском отеле стал La Table du Lancaster в парижском Lancaster. Специальное предложение от шефа Жюльена Рушто на осень 2016 г. – дегустационное сет-меню из восьми перемен за 190 евро или из десяти перемен за 225 евро. Все блюда готовятся из французских продуктов, подчеркивает сайт ресторана
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Лучший завтрак к Европе сервируют в отеле ME (Melia Hotels International) Ibiza на Ибице. В прошлом году эту награду получил московский Lotte Hotel
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За «лучший сервис в отеле больше чем на 80 номеров» наградили лондонский отель The Savoy
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Еще одна премия The Savoy - «Лучший бар». Награду завоевал бар-шеф The American Bar Эрик Лоринц, много раз признававшийся одним из лучших в мире, а также учивший барменов на съемках фильма о Джеймсе Бонде «Скайфолл», как правильно «смешивать, но не взбалтывать»
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Премия за лучший сервис в отеле меньше чем на 80 номеров досталась «Лучшему отелю в Европе» La Reserve Paris Hotel and Spa
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Лучшая терраса в загородном отеле - в Chateau Saint-Martin, расположенном в городе Ванс в 24 км от Ниццы. Для онлайн-бронирования отель доступен только в следующем году с 21 апреля до 15 октября. Chateau Saint-Martin входит в сеть Oetker Collection, которая удостоилась награды как лучшая гостиничная компания
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Награда «Лучшая терраса в городском отеле» досталась InterContinental в Марселе. Она оказалась лучше, чем в парижских Le Bristol и Raphaël, мадридском ME Madrid Reina Victoria и InterContinental Le Grand Hôtel в Бордо
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Лучшим спа в Европе выбрали Thermes Marins Monte-Carlo в отеле Hermitage в Монте-Карло - 4-этажный комплекс площадью 7000 кв. м с видом на море
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Награда за лучший дизайн в этом году досталась отелю Valverde в Лиссабоне
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