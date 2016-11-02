Лучшие отели 2016 года по версии Prix Villegiature

Oetker Hotel Management Company

Лучшая терраса в загородном отеле - в Chateau Saint-Martin, расположенном в городе Ванс в 24 км от Ниццы. Для онлайн-бронирования отель доступен только в следующем году с 21 апреля до 15 октября. Chateau Saint-Martin входит в сеть Oetker Collection, которая удостоилась награды как лучшая гостиничная компания

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