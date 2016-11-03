Памяти Олега Попова

Вячеслав Ун Да-син / Фотохроника ТАСС

Олег Попов родился 31 июля 1930 г. (на фото артист в гостях у родителей) в деревне Вырубово Кунцевского района Московской области (сейчас входит в Одинцово). Тайком от матери он поступил в Государственное училище циркового искусства (ГУЦИ; ныне - Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. Михаила Румянцева). По окончании училища в 1950 г. был направлен в Тбилисский цирк, но очень скоро он вернулся в Москву

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