Памяти Олега Попова
«Солнечному клоуну» было 86 лет
В Ростове умер клоун Олег Попов. По словам гендиректора «Росгосцирка» Дмитрия Иванова, артист «чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно». «Солнечному клоуну» было 86 лет. Директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный выразил готовность организовать прощание в цирке на Вернадского
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Олег Попов родился 31 июля 1930 г. (на фото артист в гостях у родителей) в деревне Вырубово Кунцевского района Московской области (сейчас входит в Одинцово). Тайком от матери он поступил в Государственное училище циркового искусства (ГУЦИ; ныне - Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. Михаила Румянцева). По окончании училища в 1950 г. был направлен в Тбилисский цирк, но очень скоро он вернулся в Москву
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Несколько лет Попов ассистировал Карандашу, и затем за ним укрепилось амплуа клоуна. Образ со знаменитой клетчатой кепкой на копне соломенных волос был создан в 60-е, а после гастролей в Великобритании Попов получил прозвище «Солнечный клоун».
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В своих выступлениях он использовал эквилибристику, акробатику, жонглирование и пародию на другие цирковые жанры
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Кроме работы в цирке Попов снимался с кинофильмах и в телепередаче «Будильник».
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После распада СССР он переехал в Германию, сохранив российское гражданство. В Германии продолжил выступать под псевдонимом Счастливый Ганс. В Россию он вернулся только через 24 года после отъезда, летом 2015 г. В Россию он вернулся только через 24 года после отъезда, летом 2015 г.
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Олег Попов был народным артистом СССР, кавалером Ордена Ленина, трех Орденов Трудового Красного Знамени и Ордена Дружбы. В 2010 г. он был удостоен почетной грамоты президента России за вклад в развитие циркового искусства
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