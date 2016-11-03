10 самых высокооплачиваемых певиц – рейтинг Forbes
Тейлор Свифт снова заработала больше всех
Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной-музыкантом по версии Forbes. Ежегодный рейтинг журнала опубликован 2 ноября. По подсчетам Forbes, за год Свифт заработала $170 млн. Ее успеху способствовал гастрольный тур «1989», который начался в мае 2015 г. и который принес певице в общей сложности более $250 млн
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На втором месте в рейтинге – Адель с $80,5 млн. Большая часть ее доходов приходится на продажи альбомов, что отличает британскую певицу от многих суперзвезд
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На третьем месте – Мадонна с $76,5 млн, преимущественно за счет турне Rebel Heart, которое принесло ей всего $170 млн
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Рианна оказалась на 4-й строчке рейтинга с $75 млн, которые принесли ей радиохиты и рекламные контракты с Dior, Puma, Samsung и Stance
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На пятом месте – Бейонсе с $54 млн
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Кэти Перри с $41 млн дохода на шестом месте
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Дженнифер Лопес заработала $39,5 млн и заняла седьмое место. На фото певица участвует в предвыборной кампании Хиллари Клинтон
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Далее идет Бритни Спирс с $30,5 млн
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Шанайя Твейн с $27,5 млн на девятом месте
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Замыкает десятку Селин Дион с $27 млн
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