10 самых высокооплачиваемых певиц – рейтинг Forbes

Mario Anzuoni / AP

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной-музыкантом по версии Forbes. Ежегодный рейтинг журнала опубликован 2 ноября. По подсчетам Forbes, за год Свифт заработала $170 млн. Ее успеху способствовал гастрольный тур «1989», который начался в мае 2015 г. и который принес певице в общей сложности более $250 млн

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