Петербург завалило снегом
Жители города скупают лопаты
Снег в Санкт-Петербурге идет третий день, за день 7 ноября и ночь на 8 ноября выпало 20 мм осадков. Горожанам приходится откапывать свои автомобили из сугробов
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Улицы и тротуары занесены снегом
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На дорогах образовались пробки
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Коммунальные службы не успевают расчищать дороги
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В магазинах отмечается повышенный спрос на снеговые лопаты, отмечает «Интерфакс»
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«Фонтанка» напоминает, что в городе отказались от использования соли
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В Петербурге с начала ноября температура воздуха не поднимается выше нуля
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Накануне вечером пресс-служба МЧС города предупредила о ненастной ночи
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В частности, в МЧС сообщали, что ночью во вторник сохранится метель при усилении северо-восточного ветра до 12-15 м/с, с ухудшением видимости до 500-1000 м
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Согласно прогнозам синоптиков обильные осадки и гололедица на дорогах сохранятся в городе в ближайшие дни
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