Новости

Петербург завалило снегом

Жители города скупают лопаты
Preloader gallery
Снег в Санкт-Петербурге идет третий день, за день 7 ноября и ночь на 8 ноября выпало 20 мм осадков. Горожанам приходится откапывать свои автомобили из сугробов
Евгений Егоров / Ведомости
Снег в Санкт-Петербурге идет третий день, за день 7 ноября и ночь на 8 ноября выпало 20 мм осадков. Горожанам приходится откапывать свои автомобили из сугробов
1/10
Улицы и тротуары занесены снегом
Евгений Егоров / Ведомости
Улицы и тротуары занесены снегом
2/10
На дорогах образовались пробки
Евгений Егоров / Ведомости
На дорогах образовались пробки
3/10
Коммунальные службы не успевают расчищать дороги
Евгений Егоров / Ведомости
Коммунальные службы не успевают расчищать дороги
4/10
В магазинах отмечается повышенный спрос на снеговые лопаты, отмечает «Интерфакс»
Евгений Егоров / Ведомости
В магазинах отмечается повышенный спрос на снеговые лопаты, отмечает «Интерфакс»
5/10
«Фонтанка» напоминает, что в городе отказались от использования соли
Евгений Егоров / Ведомости
«Фонтанка» напоминает, что в городе отказались от использования соли
6/10
В Петербурге с начала ноября температура воздуха не поднимается выше нуля
Евгений Егоров / Ведомости
В Петербурге с начала ноября температура воздуха не поднимается выше нуля
7/10
Накануне вечером пресс-служба МЧС города предупредила о ненастной ночи
Евгений Егоров / Ведомости
Накануне вечером пресс-служба МЧС города предупредила о ненастной ночи
8/10
В частности, в МЧС сообщали, что ночью во вторник сохранится метель при усилении северо-восточного ветра до 12-15 м/с, с ухудшением видимости до 500-1000 м
Евгений Егоров / Ведомости
В частности, в МЧС сообщали, что ночью во вторник сохранится метель при усилении северо-восточного ветра до 12-15 м/с, с ухудшением видимости до 500-1000 м
9/10
Согласно прогнозам синоптиков обильные осадки и гололедица на дорогах сохранятся в городе в ближайшие дни
Евгений Егоров / Ведомости
Согласно прогнозам синоптиков обильные осадки и гололедица на дорогах сохранятся в городе в ближайшие дни
10/10
  • Снег в Санкт-Петербурге идет третий день, за день 7 ноября и ночь на 8 ноября выпало 20 мм осадков. Горожанам приходится откапывать свои автомобили из сугробов
  • Улицы и тротуары занесены снегом
  • На дорогах образовались пробки
  • Коммунальные службы не успевают расчищать дороги
  • В магазинах отмечается повышенный спрос на снеговые лопаты, отмечает «Интерфакс»
  • «Фонтанка» напоминает, что в городе отказались от использования соли
  • В Петербурге с начала ноября температура воздуха не поднимается выше нуля
  • Накануне вечером пресс-служба МЧС города предупредила о ненастной ночи
  • В частности, в МЧС сообщали, что ночью во вторник сохранится метель при усилении северо-восточного ветра до 12-15 м/с, с ухудшением видимости до 500-1000 м
  • Согласно прогнозам синоптиков обильные осадки и гололедица на дорогах сохранятся в городе в ближайшие дни
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото