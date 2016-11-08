Афиша на выходные: книжная ярмарка, рождественские базары и «Молодой папа»

Кадр из фильма «Бал»

Также на время ярмарки в ЦДХ откроется кинотеатр документально кино. Со 2 по 4 декабря здесь покажут три телевизионных проекта знаменитого британского художника Грейсона Пэрри, а также представят фестивальные хиты, например, «Бал» (открывший в этом году фестиваль TRIBECA в Нью-Йорке) и «Завтра» (лучший документальный фильм на премии «Сезар»)

6/10