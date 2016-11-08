Афиша на выходные: книжная ярмарка, рождественские базары и «Молодой папа»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В Посольстве Италии в воскресенье пройдет благотворительный «Итальянский базар», для которого сад резиденции посла преобразится в рождественский рынок. Продавать будут продукты, одежду и сувениры, сделанные в Италии. В траттории «Базара» приготовят традиционные блюда итальянской кухни. Все вырученные средства перечислят Федеральному научно-клиническому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. 4 декабря, с 10:00 до 19:00
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Главное событие художественной Москвы, конечно, выставка из Музеев Ватикана в Третьяковской галерее. Но придется стоять в очереди: желающих много, а онлайн-билетов в продаже нет
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В Москве начали работу все главные катки. Последним из крупнейших открылся ГУМ-каток на Красной площади, который в этом году оформили в стилистике русского авангарда. Вместе с катком стартовала и традиционная ГУМ-ярмарка, где можно перекусить и купить сувениры
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«Молодой папа» Паоло Соррентино официально стартовал в России. Эффектно снятый итальянским режиссером сериал о понтифике-американце (Джуд Лоу), настроившем против себя весь Ватикан, представляет онлайн-сервис «Амедиатека», где доступен весь первый сезон в двух версиях – дублированной и оригинальной с субтитрами
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Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction состоится уже в 18-й раз. В этом году в ЦДХ как всегда будут представлены главные хиты всех крупнейших издательств, пройдет ярмарка антикварных книг, а также около 400 мероприятий, от встреч с писателями до детских развлечений. Полное расписание размещено на сайте ярмарки
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Также на время ярмарки в ЦДХ откроется кинотеатр документально кино. Со 2 по 4 декабря здесь покажут три телевизионных проекта знаменитого британского художника Грейсона Пэрри, а также представят фестивальные хиты, например, «Бал» (открывший в этом году фестиваль TRIBECA в Нью-Йорке) и «Завтра» (лучший документальный фильм на премии «Сезар»)
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«Поезд в Пусан» - чрезвычайно бодрый корейский боевик про зомби на железной дороге. Подкупает не здоровыми новациями, а чистой энергией и любовью режиссера к теме. На родине картина стала самым кассовым фильмом 2016 г.
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На нескольких площадках фестиваля «Фуд Шоу» организуют ярмарки продуктов, кулинарные школы и мастер-классы, выступления шеф-поваров крупнейших московских ресторанов. Главная тема праздника - Рождество и Новый год. Поэтому в программе особенно много мероприятий, посвященным традиционным зимним угощениям (от салата оливье до рождественских кексов), а также подаркам и новогоднему антиражу. 2-4 декабря, парк «Сокольники»
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«Сергей Эйзенштейн. Монтаж аттракционов» - большая выставка в «Мультимедиа арт музее» позволяет увидеть рисунки великого режиссера и кадры из его фильмов на больших и малых экранах одновременно
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«Gimme Danger: история Игги и The Stooges» – документальный фильм Джима Джармуша о его любимой группе. Для иллюстрации событий наряду с архивными съемками классик американского независимого кино использует цитаты из старых фильмов, коллажи и анимацию в духе «Бивиса и Баттхеда».
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