10 самых богатых велокоманд

Naseem Zeitoon / Reuters

Второй по величине бюджет у российской велокоманды Katusha – 32 млн евро. Игорь Макаров, создавший Katusha в 2009 г., привлек в нее с 2017 г. нового титульного спонсора – укрепляющие шампуни Alpecin (ранее эта марка спонсировала команду Giant). С нового года команда будет выступать не под российской, а под швейцарской лицензией, но «Макаров не вышел из проекта Katusha. Он все еще на 100% является владельцем команды», рассказал «Ведомостям» ее генеральный менеджер Вячеслав Екимов

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