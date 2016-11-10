10 самых богатых велокоманд
Какими бюджетами располагали профессионалы шоссейного велоспорта в 2016 году
Team Sky – самая богатая велокоманда, ее бюджет в 2016 г. составил 35 млн евро. Sky принадлежит Джону Мердоку, сыну медиамагната Руперта Мердока. На фото: главная звезда команды – трехкратный победитель Tour de France Крис Фрум. Только на на зарплаты в 2016 г. Team Sky потратила более 24 млн евро. Зарплата Фрума составляет примерно 4,5 млн евро в год
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Второй по величине бюджет у российской велокоманды Katusha – 32 млн евро. Игорь Макаров, создавший Katusha в 2009 г., привлек в нее с 2017 г. нового титульного спонсора – укрепляющие шампуни Alpecin (ранее эта марка спонсировала команду Giant). С нового года команда будет выступать не под российской, а под швейцарской лицензией, но «Макаров не вышел из проекта Katusha. Он все еще на 100% является владельцем команды», рассказал «Ведомостям» ее генеральный менеджер Вячеслав Екимов
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Замыкает тройку самых богатых команда велопроизводителя BMC, ее бюджет в 2016 г. составил 28 млн евро. На фото лидер BMC – голландец Грег Ван Авермат
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Бюджет велокоманды Tinkoff в 2016 г. – 25 млн евро. Банкир Олег Тиньков владел командой, входящей в Международный союз велосипедистов (UCI) c 2013 г. и потратил на нее около 50 млн евро, но со следующего года Тиньков перестает спонсировать велоспорт
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Бюджет казахстанской команды Astana, которую поддерживает государство – 20 млн евро
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Бюджет бельгийской команды Etixx-Quickstep в 2016 году составил 18 млн евро
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Бюджет испанской Movistar в 2016 г. – 15 млн евро. Командой владеет одноименная телекоммуникационная компания, крупнейшая на рынках Испании и Латинской Америки, где сейчас бум велосипедного спорта
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Бельгийская команда Lotto-Soudal располагала в 2016 году бюджетом в 14 млн евро
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Такой же бюджет – 14 млн евро – в 2016 г. и у голландской Lotto-Jumbo. На фото гонщик команды Роберт Гесинк во время испанской веломногодневки Vuelta Robert Gesink 2016
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Замыкает десятку самых богатых велокоманд южноафриканская Dimension Data - ее бюджет в 2016 году составил 13,5 млн евро. На фото спринтер команды Марк Кэвендиш
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