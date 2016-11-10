Афиша на выходные: Therr Maitz, «Оперные шедевры» и победитель «Кинотавра»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Прибытие» - научно-фантастический фильм с Эми Адамс в роли лингвиста, вступающего в контакт с инопланетным разумом. Режиссер Дени Вильнев не стал вникать в язык пришельцев, а снял картину редкой красоты. Корабль пришельцев – образец совершенства, идеальная форма. Сами инопланетяне похожи скорее на гигантские кисти рук
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«Катерина Измайлова» - вторая авторская редакция оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», поставленная Римасом Туминасом на Исторической сцене Большого театра. В главной роли — немецкая певица Надя Михаэль. 11, 12, 13 ноября, 19:00
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Немецкий художник Герхард Рихтер не первый год возглавляет списки самых дорогих современных художников. Его выставка «Абстракция и образ» в Еврейском музее представляет как крупные работы музейного уровня, например «Биркенау» или «Агад», так и небольшие произведения
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В ресторане «Фаренгейт» звездный гость - титулованный бармен Нико де Сото. Он входил в пятерку лучших барменов Нью-Йорка 2013 г. по версии Grandlife, а в 2014 г. на Cocktails & Spirits Bar Show в Париже его назвали «самым влиятельным французским барменом». В Москве он будет готовить коктейли на основе виски. 11 и 12 ноября, с 19:00
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В прокат выходит победитель «Кинотавра-2016» – комедия «Хороший мальчик». Картина может похвастаться отличными актерами (Константин Хабенский и Михаил Ефремов хороши, да и к Семену Трескунову, сыгравшему главную роль, не предъявишь претензий) и симпатичными шутками
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«Вертер» – лирическая опера Жюля Массне по роману в письмах Гете – будет дана в концертном исполнении. Это интернациональный вокальный проект, входящий в филармонический цикл «Оперные шедевры». В заглавной партии – российский тенор Андрей Дунаев, его возлюбленную Шарлотту поет француженка Карин Дейе, оркестром «Новая Россия» дирижирует итальянец Лучано Акочелла. Концертный зал Чайковского, 12 ноября, 19:00
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В этом году группе Therr Maitz исполнилось пять лет, и к первому юбилею коллектив подошел в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music по итогам прошлого года. На пятничном концерте в клубе Bud Arena Therr Maitz представят композиции, сделавшие их знаменитыми, и новые песни. 11 ноября, 20:00
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Пианист Андрей Гугнин (на фото), альтернативный лидер последнего Конкурса Чайковского, и виолончелист Александр Рамм, один из его лауреатов, выступят в программе Госоркестра имени Светланова под управляением Константина Чудовского. Рамм сыграет Виолончельный концерт Шумана, Гугнин – «Бурлеску» Рихарда Штрауса и «Пляску смерти» Листа. Концертный зал Чайковского, 11 ноября, 19:00
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Ресторан Balzi Rossi открывался как классический fine dining - работал несколько дней в неделю и только на ужин. Сейчас ресторан работает в обычном для Москвы режиме, а днем здесь действует дегустационное сет-меню: пять любых блюд основного меню в мини-версии плюс десерт предлагают по фиксированной цене - 3500 руб.
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По мотивам «Бременских музыкантов» сделали новый мультфильм - «Бременские разбойники». Сюжет связали с актуальными в обществе проблемами, героям дали новые имена - например, Трубадур превратился в Трубин Гуда, пес стал собакой Баскервиль
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