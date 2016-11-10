Афиша на выходные: Therr Maitz, «Оперные шедевры» и победитель «Кинотавра»

«Фаренгейт»

В ресторане «Фаренгейт» звездный гость - титулованный бармен Нико де Сото. Он входил в пятерку лучших барменов Нью-Йорка 2013 г. по версии Grandlife, а в 2014 г. на Cocktails & Spirits Bar Show в Париже его назвали «самым влиятельным французским барменом». В Москве он будет готовить коктейли на основе виски. 11 и 12 ноября, с 19:00

4/10