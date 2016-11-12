Москва в снежном плену

Дмитрий Серебряков / ТАСС

Рекорд по количеству осадков был установлен в Москве в пятницу, он же позволил превысить месячную норму, сообщили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос». «День превысил рекордную сумму суточных осадков. Если раньше она составляла 13,5 мм, это было зафиксировано в 1969 г., то теперь составляет 25 мм», - сообщили в центре. На фото житель столицы очищает свой автомобиль от снега утром в субботу

5/8