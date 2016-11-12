Москва в снежном плену
В столице был установлен рекорд по количеству осадков
Снег с дождем парализовал движение на столичных магистралях вечером в пятницу 11 ноября
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Непогода спровоцировала транспортный коллапс в центре Москвы и на МКАД, пробки достигли 9 баллов по шкале Яндекса
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На дорогах и тротуарах образовлась сильная гололедица
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Дерево, упавшее на автомобиль на одной из улиц Москвы
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Рекорд по количеству осадков был установлен в Москве в пятницу, он же позволил превысить месячную норму, сообщили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос». «День превысил рекордную сумму суточных осадков. Если раньше она составляла 13,5 мм, это было зафиксировано в 1969 г., то теперь составляет 25 мм», - сообщили в центре. На фото житель столицы очищает свой автомобиль от снега утром в субботу
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В субботу 12 ноября в Москве продолжает идти снег
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Столичный главк МЧС прогнозирует вечером в субботу, 12 ноября, повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, заторы на дорогах, ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и ДТП
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Более 40 авиарейсов задержано, около 100 отменено утром и днем в субботу, 12 ноября, в московских аэропортах. «Расчистка рулежек и взлетно-посадочных полос проводится с высокой интенсивностью в круглосуточном режиме», - сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах
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