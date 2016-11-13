Пушкинский музей открыл выставку тактильных картин
Шедевры Пикассо и Гогена теперь можно трогать руками
Пушкинский музей открыл выставку тактильных картин, воспроизводящих знаменитые полотна из собрания музея и изготовленных по специальной технологии специально для слепых и слабовидящих людей. На фото посетитель у картины «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха-старшего
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Фотографии картин подверглись специальной обработке, были подобраны такие текстуры и проработаны те особенности изображения, которые важны для понимания сюжета. На фото картина Поля Гогена «А, ты ревнуешь?»
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Зрячие посетители могут понять ощущения невидящих людей благодаря темным очкам, которые будут выдаются при входе на выставку. На фото картина «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо
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«Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена
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«Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо
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Вице-премьер правительства Ольга Голодец и директор Пушкинского музея Марина Лошак на открытии выставки
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Актер Евгений Миронов у картины Пикассо «Старый еврей с мальчиком»
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