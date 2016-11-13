Евгений Разумный / Ведомости

Пушкинский музей открыл выставку тактильных картин, воспроизводящих знаменитые полотна из собрания музея и изготовленных по специальной технологии специально для слепых и слабовидящих людей. На фото посетитель у картины «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха-старшего

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