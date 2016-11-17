Афиша на выходные: кино от Джоан Роулинг, Garbage, каток и «Дама с камелиями» в Большом

beatweekend.ru

На Beat Film Weekend показывают документальное кино о Дэвиде Боуи, который вышел на сцену лондонского Hammersmith Odeon, чтобы дать свой последний концерт в образе Зигги Стардаста в 1973-м году. Еще один фильм на этих выходных о том, какими увидели 10 российских городов британские рокеры Placebo во время турне по стране. 19 и 20 ноября, Каро 11 Октябрь, 17.00 и 19.00

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