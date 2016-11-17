Афиша на выходные: кино от Джоан Роулинг, Garbage, каток и «Дама с камелиями» в Большом
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Фильм по сценарию Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают» – это не предыстория «Гарри Поттера», но расширение его волшебного мира. Баланс веселья и мрачности выдержан удачно, а проблемы мире магов те же, что и в мире людей. Новая история Джоан Роулинг настолько же сказка, насколько сатира. В прокате с 17 ноября
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В Московском музее современного искусства открыта выставка «Не кажется ли тебе, что пришло время любви?», и она и вправду о любви, но не сентиментальная, а аналитическая
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«Дама с камелиями» – чувствительный сюжетный балет Джона Ноймайера, требующий от исполнителей не только хорошего танца, но и выразительной игры. Партию Маргариты Готье 18, 19 и 20 ноября танцуют соответственно Светлана Захарова, Нина Капцова и Ольга Смирнова. Историческая сцена Большого театра, в 19 часов
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Рокеры Garbage приезжают в Москву в шестой раз, в этом году они дают сразу два концерта. На пятничный еще можно успеть. Осеннее выступление организовано в поддержку нового альбома Strange Little Birds. 18 ноября, Yotaspace, 20.00
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Давид Герингас, мэтр виолончельного искусства, выступает в ходе фестиваля Viva cello с молодым пианистом Филиппом Копачевским. В программе – виолончельные сонаты Бетховена. Большой зал консерватории, воскресенье 20 ноября, в 19 часов
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Парк Горького первым из Московских парков открыл свой каток. В этом году он оформлен в стиле стрит-арт. Каждую неделю на катке обещают вечеринки c московскими диджеями. Открытие катков в остальных парках - через неделю
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Спортивное событие этих выходных – матч 14-го тура российской премьер-лиги «Спартак-Амкар». 20 ноября, стадион «Открытие-арена», 17.00
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Выствка Герхарда Рихтера в Еврейском музее небольшая, и не дает возможность до конца понять, почему он самый востребованный музеями и рынком современный художник, но представление о нем «Абстракция и образ» дает
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Детектив «Мой убийца» похож на корейские и гонконгские образцы жанра, но снят он в Якутии. В последнее время якутское кино стало локальным и фестивальным феноменом. Насколько оно самобытно, теперь можно проверить в обычном кинотеатре
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На Beat Film Weekend показывают документальное кино о Дэвиде Боуи, который вышел на сцену лондонского Hammersmith Odeon, чтобы дать свой последний концерт в образе Зигги Стардаста в 1973-м году. Еще один фильм на этих выходных о том, какими увидели 10 российских городов британские рокеры Placebo во время турне по стране. 19 и 20 ноября, Каро 11 Октябрь, 17.00 и 19.00
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