Афиша на выходные: шедевры Ватикана, вечеринка Burning Man, катки и рок-концерты

Е. Разумный / Ведомости

Неразлучные с подросткового возраста Шура и Лёва из группы «Би-2» сыграют свои главные хиты, собранные для программы The Best Of. Более двух десятков хитов из всех альбомов «Би-2» исполнят на сцене Crocus City Hall 25 и 26 ноября

7/10