Афиша на выходные: шедевры Ватикана, вечеринка Burning Man, катки и рок-концерты
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«По соображениям совести» Мела Гибсона – фильм смирения и ярости. Это реальная, хотя и фантастическая история о том, как рядовой американской армии Десмонд Досс спасет 75 человек – как американцев, так и японцев. В финале фильма появятся архивные кадры, на которых старенький Досс вспоминает свой подвиг, а завершится он фразой, от которой многие заплачут
1/10
Фильм «Артист», снятый в эстетике немого кино и ставший триумфатором премий «Оскар» (лента завоевала пять наград), BAFTA и «Золотой глобус», покажут в Москве под аккомпанемент Московского государственного академического симфонического оркестра. Сольные партии на рояле исполнит автор музыки фильма - оскароносный композитор Людовик Бурс, за дирижерский пульт встанет Эрнст Ван Тиль. Большой зал Московской Консерватории им. П. И. Чайковского, 25 и 26 ноября, 20.00
2/10
Дочернее мероприятие культового фестиваля Burning Man в Неваде (на фото сожжение чучела, напоминающего Витрувианского человека Леонардо да Винчи, в Неваде) Moscow Decompression – вечеринка для всех, кто был или хотел бы побывать на дне высохшего соляного озера в Блэк-Рок-Сити. Выступать будут как резиденты американского фестиваля DJ Tennis, TIMUJIN и Jon Charnis, так и около двух десятков местных диджеев вроде Andrei Oid, Marymoon, Тимура Омара, Никиты Забелина, CultKitchen. Кроме музыкальной части предполагается и визуальная – перформансы и инсталляции российских художников. Moscow Decompression начнется 26 ноября в 21.00, место ее проведения опубликуют на странице мероприятия в Facebook 25 ноября
3/10
Фильм по сценарию Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают» – это не предыстория «Гарри Поттера», а расширение его волшебного мира. Баланс веселья и мрачности выдержан удачно, а проблемы в мире магов те же, что и в мире людей. Новая история Джоан Роулинг настолько же сказка, насколько сатира
4/10
Ватиканская выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Москве – удивительное и счастливое событие. Музеи Ватикана очень редко дают на вывоз свои ценнейшие экспонаты, а в таком количестве – Третьяковская галерея показывает 42 работы
– они гастролируют впервые
– они гастролируют впервые
5/10
В городских парках продолжается старт зимнего сезона. Вслед за Парком Горького катки начинают работать на ВДНХ и в «Сокольниках». Площадка на ВДНХ — все еще самый большой каток страны — открывается 25 ноября с 19.00, праздник по случаю первого дня работы завершится фейерверком в 20.40, но каток продолжит работу до 23:00. Каток в «Сокольниках» в этом году оформили в рок-тематике, он заработает 26 ноября в 19.00
6/10
Неразлучные с подросткового возраста Шура и Лёва из группы «Би-2» сыграют свои главные хиты, собранные для программы The Best Of. Более двух десятков хитов из всех альбомов «Би-2» исполнят на сцене Crocus City Hall 25 и 26 ноября
7/10
«Булгаков. Две биографии» в Новом Манеже – выставка трагическая и антисоветская. Иной и не могла быть: документальные свидетельства травли писателя заставляют не раз ужаснуться выпавшим на его долю испытаниям
8/10
Vivacello – фестиваль виолончельной музыки, которым руководит Борис Андрианов – заканчивается концертом, в котором вместе с хозяином фестиваля выступят его коллеги Клаудио Бохоркес из Германии и Джованни Соллима из Италии. Последний появится и в качестве композитора: российской премьерой станет исполнение его опуса Antidotum Tarantulae XXI («Противоядие от тарантулов» XXI) – концерта для двух виолончелей с оркестром. Прозвучат также сочинения Прокофьева, Гранадоса, Альбениса, де Фальи, Лео. Концертный зал Чайковского, 25 ноября
9/10
Латышские рокеры Brainstorm запланировали большой тур по России и СНГ, который продлится до весны 2017 г. Первое шоу с обновленной программой состоится в эти выходные в Москве. 25 ноября, 20.00, Stadium Live
10/10