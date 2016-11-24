Афиша на выходные: шедевры Ватикана, вечеринка Burning Man, катки и рок-концерты

Jim Urquhart / Reuters

Дочернее мероприятие культового фестиваля Burning Man в Неваде (на фото сожжение чучела, напоминающего Витрувианского человека Леонардо да Винчи, в Неваде) Moscow Decompression – вечеринка для всех, кто был или хотел бы побывать на дне высохшего соляного озера в Блэк-Рок-Сити. Выступать будут как резиденты американского фестиваля DJ Tennis, TIMUJIN и Jon Charnis, так и около двух десятков местных диджеев вроде Andrei Oid, Marymoon, Тимура Омара, Никиты Забелина, CultKitchen. Кроме музыкальной части предполагается и визуальная – перформансы и инсталляции российских художников. Moscow Decompression начнется 26 ноября в 21.00, место ее проведения опубликуют на странице мероприятия в Facebook 25 ноября

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