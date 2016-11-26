Памяти Фиделя Кастро
Лидер кубинской революции скончался в возрасте 90 лет
Государственный деятель, лидер кубинской революции, лидер Кубы с 1959 по 2008 гг. Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает AP. Фидель Кастро родился в 1926 г. в городе Биран на Кубе в семье владельца сахарной плантации. В 1950 г. получил диплом юридического факультета гаванского университета. В годы студенчества состоял в Партии кубинского народа
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В 1953 г. Кастро участвовал в нападении на казармы Монкада, за что был приговорен к 15 годам тюрьмы. В 1955 г. Кастро был освобожден из тюрьмы под давлением общественности и уехал в Мексику. И вернулся на Кубу уже в 1956 г.
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После победы революции и свержения диктатуры Батисты 1 января 1959 г. Кастро взял на себя командование кубинской армией, а в феврале 1959 г. занял пост главы правительства. На фото Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара
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В 1959 г. Кастро стал главой правительства Кубы. На фото Фидель Кастро и Никита Хрущев в 1960 г.
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С октября 1965 года Фидель Кастро - первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы. На фото Фидель Кастро Рус (в центре) и Майя Плисецкая (слева) с труппой Большого театра .
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Фидель Кастро празднует свой семидесятилетний юбилей в 1996 г.
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19 февраля 2008 года Фидель Кастро объявил об уходе в отставку с поста руководителя Кубы. В этот день газета «Гранма» опубликовала обращение Кастро к кубинскому народу, в котором он заявил, что не вернется к руководству страной.
После ухода с государственных должностей Фидель Кастро сохранял пост первого секретаря Компартии Кубы
После ухода с государственных должностей Фидель Кастро сохранял пост первого секретаря Компартии Кубы
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В 2008 г. на посту главы государства Фиделя Кастро сменил его брат Рауль. 19 апреля 2011 года Фидель официально заявил о своем уходе и с поста первого секретаря Компартии Кубы. Компартию также возглавил Рауль Кастро
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В последние годы жизни Фидель Кастро испытывал проблемы со здоровьем. Он признался, что переложил руководство страной на брата из-за болезни желудка. Кастро сообщил, что в 2006 г. врачи поставили ему смертельный диагноз. В мае прошлого года Кастро пожаловался на проблемы с коленом и на то, что ему тяжело стоять. На фото Фидель Кастро и папа Римский Франциск
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В связи с кончиной лидера кубинской революции в стране объявлен девятидневный траур. 29 ноября в Гаване пройдет демонстрация, посвященная Фиделю Кастро. Тело будет кремировано 26 ноября, похоронят его утром 4 декабря на кладбище в Сантьяго-де-Куба
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