Памяти Фиделя Кастро

Репродукция Фотохроники ТАСС

В 1953 г. Кастро участвовал в нападении на казармы Монкада, за что был приговорен к 15 годам тюрьмы. В 1955 г. Кастро был освобожден из тюрьмы под давлением общественности и уехал в Мексику. И вернулся на Кубу уже в 1956 г.

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