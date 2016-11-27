В Москве прошла вечеринка фестиваля Burning Man

А. Гордеев / Ведомости

История самого фестиваля Burning Man началась в 1986 г., когда Ларри Харви и Джерри Джеймс сожгли на пляже Бэйкер в Сан-Франциско деревянное чучело в день летнего солнцестояния. То же самое они решили повторить и на следующий год. Так все продолжалось до 1990 г., пока полиция не запретила сожжение 12-метровой фигуры, поглядеть на которое собралось уже 500 человек. Мероприятие решили перенести в пустыню Блэк-Рок в Неваде

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