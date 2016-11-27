Досуг

В Москве прошла вечеринка фестиваля Burning Man

В этом году Moscow Decompression посвящена творчеству Леонардо да Винчи
Preloader gallery
В ночь с 26 на 27 ноября в Москве в четвертый раз прошла Moscow Decompression – официальная вечеринка фестиваля Burning Man
А. Гордеев / Ведомости
В ночь с 26 на 27 ноября в Москве в четвертый раз прошла Moscow Decompression – официальная вечеринка фестиваля Burning Man
1/30
Очередь, как шутят участники, стала главной инсталляцией вечера. Ночью на улицу уже выпускали только тех, кто обратно готов был не возвращаться
А. Гордеев / Ведомости
Очередь, как шутят участники, стала главной инсталляцией вечера. Ночью на улицу уже выпускали только тех, кто обратно готов был не возвращаться
2/30
Адрес места проведения вечеринки держался в секрете до последнего — его объявили прямо накануне в соцсетях
А. Гордеев / Ведомости
Адрес места проведения вечеринки держался в секрете до последнего — его объявили прямо накануне в соцсетях
3/30
Пространство BEREG District организаторы разделили на семь арт-зон. На втором этаже гости могли попасть в «Тайную комнату», в очереди к которой приходилось стоять по нескольку часов
А. Гордеев / Ведомости
Пространство BEREG District организаторы разделили на семь арт-зон. На втором этаже гости могли попасть в «Тайную комнату», в очереди к которой приходилось стоять по нескольку часов
4/30
Каждый год у фестиваля есть особая тема, соответственно, каждый год придумываются новые объекты и композиции. В этом году событие посвящено Da Vinci's Workshop - Ренессансу и Леонардо да Винчи
А. Гордеев / Ведомости
Каждый год у фестиваля есть особая тема, соответственно, каждый год придумываются новые объекты и композиции. В этом году событие посвящено Da Vinci's Workshop - Ренессансу и Леонардо да Винчи
5/30
Тему Вит­ру­ви­анс­кого человека можно было встретить почти в каждом зале
А. Гордеев / Ведомости
Тему Вит­ру­ви­анс­кого человека можно было встретить почти в каждом зале
6/30
На вечеринке был специальный зал - Costume Camp Russia, где можно было принять участие в создании необычных костюмов или дополнить уже имеющийся
А. Гордеев / Ведомости
На вечеринке был специальный зал - Costume Camp Russia, где можно было принять участие в создании необычных костюмов или дополнить уже имеющийся
7/30
А. Гордеев / Ведомости
8/30
Работа Владимира Омутова Big Black Form
А. Гордеев / Ведомости
Работа Владимира Омутова Big Black Form
9/30
Гости вечеринки
А. Гордеев / Ведомости
Гости вечеринки
10/30
А. Гордеев / Ведомости
11/30
А. Гордеев / Ведомости
12/30
Изобретатели из Варенъйе организм создали «Веселятор, или Облучатель Абстрактом», чтобы "подарить опыт странного и удивительного"
Ю. Ерашова / Ведомости
Изобретатели из Варенъйе организм создали «Веселятор, или Облучатель Абстрактом», чтобы "подарить опыт странного и удивительного"
13/30
Электроперфоманс от команды FreeFire
Ю. Ерашова / Ведомости
Электроперфоманс от команды FreeFire
14/30
Элемент циркового перфоманса «Создатели» от независимого творческого объединения Freak Fabrik
Ю. Ерашова / Ведомости
Элемент циркового перфоманса «Создатели» от независимого творческого объединения Freak Fabrik
15/30
Гости вечеринки
А. Гордеев / Ведомости
Гости вечеринки
16/30
А. Гордеев / Ведомости
17/30
Гости вечеринки
А. Гордеев / Ведомости
Гости вечеринки
18/30
Работа от Галагены Телепатовой — The Punksters - «Спаси и сохрани как»/ Save Me As
А. Гордеев / Ведомости
Работа от Галагены Телепатовой — The Punksters - «Спаси и сохрани как»/ Save Me As
19/30
А. Гордеев / Ведомости
20/30
А. Гордеев / Ведомости
21/30
А. Гордеев / Ведомости
22/30
Эксперименты от лаборатории необычных праздников OGO
Ю. Ерашова / Ведомости
Эксперименты от лаборатории необычных праздников OGO
23/30
А. Гордеев / Ведомости
24/30
В зале Costume Camp можно было не только найти костюм, но и воспользоваться услугами художников с аквагримом
А. Гордеев / Ведомости
В зале Costume Camp можно было не только найти костюм, но и воспользоваться услугами художников с аквагримом
25/30
А. Гордеев / Ведомости
26/30
А. Гордеев / Ведомости
27/30
А. Гордеев / Ведомости
28/30
История самого фестиваля Burning Man началась в 1986 г., когда Ларри Харви и Джерри Джеймс сожгли на пляже Бэйкер в Сан-Франциско деревянное чучело в день летнего солнцестояния. То же самое они решили повторить и на следующий год. Так все продолжалось до 1990 г., пока полиция не запретила сожжение 12-метровой фигуры, поглядеть на которое собралось уже 500 человек. Мероприятие решили перенести в пустыню Блэк-Рок в Неваде
А. Гордеев / Ведомости
История самого фестиваля Burning Man началась в 1986 г., когда Ларри Харви и Джерри Джеймс сожгли на пляже Бэйкер в Сан-Франциско деревянное чучело в день летнего солнцестояния. То же самое они решили повторить и на следующий год. Так все продолжалось до 1990 г., пока полиция не запретила сожжение 12-метровой фигуры, поглядеть на которое собралось уже 500 человек. Мероприятие решили перенести в пустыню Блэк-Рок в Неваде
29/30
В этом году Burning Man собрал 70 000 участников. На встречу Moscow Decompression 2016 в Facebook собиралось пойти более 3000 человек
А. Гордеев / Ведомости
В этом году Burning Man собрал 70 000 участников. На встречу Moscow Decompression 2016 в Facebook собиралось пойти более 3000 человек
30/30
  • В ночь с 26 на 27 ноября в Москве в четвертый раз прошла Moscow Decompression – официальная вечеринка фестиваля Burning Man
  • Очередь, как шутят участники, стала главной инсталляцией вечера. Ночью на улицу уже выпускали только тех, кто обратно готов был не возвращаться
  • Адрес места проведения вечеринки держался в секрете до последнего — его объявили прямо накануне в соцсетях
  • Пространство BEREG District организаторы разделили на семь арт-зон. На втором этаже гости могли попасть в «Тайную комнату», в очереди к которой приходилось стоять по нескольку часов
  • Каждый год у фестиваля есть особая тема, соответственно, каждый год придумываются новые объекты и композиции. В этом году событие посвящено Da Vinci's Workshop - Ренессансу и Леонардо да Винчи
  • Тему Вит­ру­ви­анс­кого человека можно было встретить почти в каждом зале
  • На вечеринке был специальный зал - Costume Camp Russia, где можно было принять участие в создании необычных костюмов или дополнить уже имеющийся
  • Работа Владимира Омутова Big Black Form
  • Гости вечеринки
  • Изобретатели из Варенъйе организм создали «Веселятор, или Облучатель Абстрактом», чтобы "подарить опыт странного и удивительного"
  • Электроперфоманс от команды FreeFire
  • Элемент циркового перфоманса «Создатели» от независимого творческого объединения Freak Fabrik
  • Гости вечеринки
  • Гости вечеринки
  • Работа от Галагены Телепатовой — The Punksters - «Спаси и сохрани как»/ Save Me As
  • Эксперименты от лаборатории необычных праздников OGO
  • В зале Costume Camp можно было не только найти костюм, но и воспользоваться услугами художников с аквагримом
  • История самого фестиваля Burning Man началась в 1986 г., когда Ларри Харви и Джерри Джеймс сожгли на пляже Бэйкер в Сан-Франциско деревянное чучело в день летнего солнцестояния. То же самое они решили повторить и на следующий год. Так все продолжалось до 1990 г., пока полиция не запретила сожжение 12-метровой фигуры, поглядеть на которое собралось уже 500 человек. Мероприятие решили перенести в пустыню Блэк-Рок в Неваде
  • В этом году Burning Man собрал 70 000 участников. На встречу Moscow Decompression 2016 в Facebook собиралось пойти более 3000 человек
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото