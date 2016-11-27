В Москве прошла вечеринка фестиваля Burning Man
В этом году Moscow Decompression посвящена творчеству Леонардо да Винчи
В ночь с 26 на 27 ноября в Москве в четвертый раз прошла Moscow Decompression – официальная вечеринка фестиваля Burning Man
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Очередь, как шутят участники, стала главной инсталляцией вечера. Ночью на улицу уже выпускали только тех, кто обратно готов был не возвращаться
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Адрес места проведения вечеринки держался в секрете до последнего — его объявили прямо накануне в соцсетях
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Пространство BEREG District организаторы разделили на семь арт-зон. На втором этаже гости могли попасть в «Тайную комнату», в очереди к которой приходилось стоять по нескольку часов
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Каждый год у фестиваля есть особая тема, соответственно, каждый год придумываются новые объекты и композиции. В этом году событие посвящено Da Vinci's Workshop - Ренессансу и Леонардо да Винчи
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Тему Витрувианского человека можно было встретить почти в каждом зале
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На вечеринке был специальный зал - Costume Camp Russia, где можно было принять участие в создании необычных костюмов или дополнить уже имеющийся
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Работа Владимира Омутова Big Black Form
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Гости вечеринки
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Изобретатели из Варенъйе организм создали «Веселятор, или Облучатель Абстрактом», чтобы "подарить опыт странного и удивительного"
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Электроперфоманс от команды FreeFire
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Элемент циркового перфоманса «Создатели» от независимого творческого объединения Freak Fabrik
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Гости вечеринки
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Гости вечеринки
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Работа от Галагены Телепатовой — The Punksters - «Спаси и сохрани как»/ Save Me As
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Эксперименты от лаборатории необычных праздников OGO
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В зале Costume Camp можно было не только найти костюм, но и воспользоваться услугами художников с аквагримом
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История самого фестиваля Burning Man началась в 1986 г., когда Ларри Харви и Джерри Джеймс сожгли на пляже Бэйкер в Сан-Франциско деревянное чучело в день летнего солнцестояния. То же самое они решили повторить и на следующий год. Так все продолжалось до 1990 г., пока полиция не запретила сожжение 12-метровой фигуры, поглядеть на которое собралось уже 500 человек. Мероприятие решили перенести в пустыню Блэк-Рок в Неваде
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В этом году Burning Man собрал 70 000 участников. На встречу Moscow Decompression 2016 в Facebook собиралось пойти более 3000 человек
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