Культура

«Союзмультфильм» здесь больше не живет

Студия анимации 1 декабря освобождает помещение, в стенах которой создавала шедевры 80 лет
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«Союзмультфильм», единственная российская государственная анимационная студия, 1 декабря сменит свой адрес. С 1946 года студия находилась в здании на улице Долгоруковской
А. Гордеев / Ведомости
«Союзмультфильм», единственная российская государственная анимационная студия, 1 декабря сменит свой адрес. С 1946 года студия находилась в здании на улице Долгоруковской
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В год своего юбилея, 80 лет, «Союзмультфильм» перееде в новое здание на ул. Академика Королева, 21.
А. Гордеев / Ведомости
В год своего юбилея, 80 лет, «Союзмультфильм» перееде в новое здание на ул. Академика Королева, 21.
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«Полностью производство будет выстроено к середине весны. Порадует новыми мультфильмами, если все пойдёт без сбоев, к концу 2017 года», - сказал Давыдов (цитата по РИА Новости)
А. Гордеев / Ведомости
«Полностью производство будет выстроено к середине весны. Порадует новыми мультфильмами, если все пойдёт без сбоев, к концу 2017 года», - сказал Давыдов (цитата по РИА Новости)
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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  • «Союзмультфильм», единственная российская государственная анимационная студия, 1 декабря сменит свой адрес. С 1946 года студия находилась в здании на улице Долгоруковской
  • В год своего юбилея, 80 лет, «Союзмультфильм» перееде в новое здание на ул. Академика Королева, 21.
  • «Полностью производство будет выстроено к середине весны. Порадует новыми мультфильмами, если все пойдёт без сбоев, к концу 2017 года», - сказал Давыдов (цитата по РИА Новости)
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