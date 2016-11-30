Что представляет собой самый богатый музей мира

The J. Paul Getty Trust

J. Paul Getty Museum (Музей Гетти) — самый крупный художественный музей на Западном побережье США и самый богатый музей в мире. Он открылся в 1976 г., а в 1997 г. для разросшейся коллекции был построен новый комплекс – Getty Center. На фото: вид на Getty Center с высоты птичьего полета

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