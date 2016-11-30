Что представляет собой самый богатый музей мира
Комплекс зданий за $1,3 млрд, годовой бюджет в $300 млн и бесплатный вход
J. Paul Getty Museum (Музей Гетти) — самый крупный художественный музей на Западном побережье США и самый богатый музей в мире. Он открылся в 1976 г., а в 1997 г. для разросшейся коллекции был построен новый комплекс – Getty Center. На фото: вид на Getty Center с высоты птичьего полета
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Комплекс Getty Center построен по проекту американского архитектора, лауреата Притцкеровской премии Ричарда Мейера. Строительство длилось с 1987 по 1997 г. и обошлось в $1,3 млрд. Getty Center включает музейные корпуса, исследовательский институт, административные здания
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Фасады зданий Getty Center облицованы итальянским травертином и алюминиевыми панелями, выкрашенными специальной жемчужно-белой краской. Благодаря этому здания меняют свой цвет в зависимости от солнечного освещения – на рассвете, днем и на закате. На фото: центральный вход в Getty Center
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Внутренний двор Getty Center
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Многие стены и потолки галерей Getty Center выполнены из стекла. Это сделано для того, чтобы произведения искусства можно было рассматривать при естественном освещении
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Вид с террасы Getty Museum на Лос-Анджелес
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Сад во дворе Getty Center оформил ландшафтный дизайнер Роберт Ирвин
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Почти все, за что в других музеях посетителям обычно приходится платить, в J. Paul Getty Museum бесплатное: посещение постоянных экспозиций музея и временных выставок, посещение лекций и практикумов
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Центральный атриум Getty Museum
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Первоначально J. Paul Getty Museum был открыт в Малибу в здании, которое называется Getty Villa
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Когда вилла была вновь открыта после реконструкции в 2006 г., там осталось только античное искусство
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Общий бюджет J. Paul Getty Museum составляет около $300 млн в год: по правилам Getty Trust музей ежегодно обязан тратить 5% эндаумента, который на 31 декабря 2015 г. составлял $6,3 млрд.
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С января 2017 г. экпозиция Getty Villa полностью поменяется: ее будут организовывать в хронологическом порядке
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До этого все искусство в Getty Villa было сгруппировано по тематическому принципу
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В J. Paul Getty Museum ежегодно приезжают приблизительно 2,1 млн человек: примерно 1,6 млн человек посещают Getty Center и около 0,5 млн человек - Getty Villa
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