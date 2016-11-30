Досуг

В метро Москвы запустили поезд с репродукциями из Третьяковской галереи

Это часть проекта, который посвящен истории русского искусства ХХ века
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30 ноября Третьяковская галерея и Московский метрополитен открыли просветительский проект «Интенсив ХХ». Он стартовал с запуска поезда с репродукциями русских художников
Е. Ширинкина / для Ведомостей
30 ноября Третьяковская галерея и Московский метрополитен открыли просветительский проект «Интенсив ХХ». Он стартовал с запуска поезда с репродукциями русских художников
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Поезд с 78 фрагментами картин из собрания Третьяковской галереи начал курсировать на кольцевой линии Московского метрополитена
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Поезд с 78 фрагментами картин из собрания Третьяковской галереи начал курсировать на кольцевой линии Московского метрополитена
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Каждый вагон поезда рассказывает об одном из десятилетий в истории изобразительного искусства России XX века
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Каждый вагон поезда рассказывает об одном из десятилетий в истории изобразительного искусства России XX века
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Для проекта была выбрана модель поезда «Русич» 81-740/741
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Для проекта была выбрана модель поезда «Русич» 81-740/741
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30 ноября была запущена и другая часть проекта - интернет-портал Intensiv20.ru, где в форме коротких лекций и подкастов размещена информация о коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу
Е. Ширинкина / для Ведомостей
30 ноября была запущена и другая часть проекта - интернет-портал Intensiv20.ru, где в форме коротких лекций и подкастов размещена информация о коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу
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Информация о проекте появится на лимитированной коллекции проездных билетов «Единый», рассказали организаторы проекта
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Информация о проекте появится на лимитированной коллекции проездных билетов «Единый», рассказали организаторы проекта
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Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова надеется, что пассажиры метро после знакомства с репродукциями захотят посетить и музей
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова надеется, что пассажиры метро после знакомства с репродукциями захотят посетить и музей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
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  • 30 ноября Третьяковская галерея и Московский метрополитен открыли просветительский проект «Интенсив ХХ». Он стартовал с запуска поезда с репродукциями русских художников
  • Поезд с 78 фрагментами картин из собрания Третьяковской галереи начал курсировать на кольцевой линии Московского метрополитена<br>
  • Каждый вагон поезда рассказывает об одном из десятилетий в истории изобразительного искусства России XX века
  • Для проекта была выбрана модель поезда «Русич» 81-740/741
  • 30 ноября была запущена и другая часть проекта - интернет-портал Intensiv20.ru, где в форме коротких лекций и подкастов размещена информация о коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу
  • Информация о проекте появится на лимитированной коллекции проездных билетов «Единый», рассказали организаторы проекта
  • Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова надеется, что пассажиры метро после знакомства с репродукциями захотят посетить и музей
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