В метро Москвы запустили поезд с репродукциями из Третьяковской галереи
Это часть проекта, который посвящен истории русского искусства ХХ века
30 ноября Третьяковская галерея и Московский метрополитен открыли просветительский проект «Интенсив ХХ». Он стартовал с запуска поезда с репродукциями русских художников
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Поезд с 78 фрагментами картин из собрания Третьяковской галереи начал курсировать на кольцевой линии Московского метрополитена
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Каждый вагон поезда рассказывает об одном из десятилетий в истории изобразительного искусства России XX века
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Для проекта была выбрана модель поезда «Русич» 81-740/741
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30 ноября была запущена и другая часть проекта - интернет-портал Intensiv20.ru, где в форме коротких лекций и подкастов размещена информация о коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу
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Информация о проекте появится на лимитированной коллекции проездных билетов «Единый», рассказали организаторы проекта
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Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова надеется, что пассажиры метро после знакомства с репродукциями захотят посетить и музей
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