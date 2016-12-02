«Кроссовки будущего» уже в продаже

Nike Inc.

22 октября 2015 г. Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag, которые были созданы по образцу футуристической обуви из фильма «Назад в будущее». Президент и гендиректор Nike Марк Паркер отметил, что сначала компания стала придумывать нечто для вымышленной истории, но затем решила воплотить это в реальность и изобрела «технологию, которой смогут воспользоваться все спортсмены»

2/9