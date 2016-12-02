«Кроссовки будущего» уже в продаже
Nike начала продавать самозашнуровывающиеся кроссовки HyperAdapt стоимостью $720
На экране самозашнуровывающиеся кроссовки появились в 1989 г., во второй части трилогии «Назад в будущее»
1/9
22 октября 2015 г. Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag, которые были созданы по образцу футуристической обуви из фильма «Назад в будущее». Президент и гендиректор Nike Марк Паркер отметил, что сначала компания стала придумывать нечто для вымышленной истории, но затем решила воплотить это в реальность и изобрела «технологию, которой смогут воспользоваться все спортсмены»
2/9
1 декабря компания начала продавать самозашнуровывающиеся кроссовки HyperAdapt по $720, сообщает The Wall Street Journal
3/9
Приобрести их можно только через приложение Nike+ и в новом магазине Nike в Нью-Йорке. Это связано с тем, что компания хочет снизить зависимость от ритейлеров и продавать больше товаров напрямую потребителям
4/9
Вот так выглядит коробка с кроссовками. Помимо самой обуви в ней можно найти USB-кабель и адаптер
5/9
Вместо традиционных шнурков у них актуатор, который регулирует посадку на ногах
6/9
С помощью двух кнопок по бокам можно сделать шнуровку свободнее или туже
7/9
Зарядка встроенных аккумуляторов
8/9
Разработка HyperAdapt началась более 10 лет назад, и они должны стать первой версией того, что Nike называет продуктами «адаптивного исполнения»
9/9