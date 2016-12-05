Как прошла ярмарка Art Basel Miami Beach

Scott McIntyre/Bloomberg

В Майами-Бич завершилась 15-я ярмарка Art Basel. За четыре дня работы ярмарку посетили около 77 000 человек. Смотр собрал 269 галерей из 29 стран. В этом году художники уделили много внимания политике, например, они выражали свое отношение к прошедшим в США выборам президента. На фото: портрет Хиллари Клинтон работы американского художника Карла Хэнделя

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