Как прошла ярмарка Art Basel Miami Beach
Выставки, городские инсталляции, гости и вечеринки арт-смотра в США
В Майами-Бич завершилась 15-я ярмарка Art Basel. За четыре дня работы ярмарку посетили около 77 000 человек. Смотр собрал 269 галерей из 29 стран. В этом году художники уделили много внимания политике, например, они выражали свое отношение к прошедшим в США выборам президента. На фото: портрет Хиллари Клинтон работы американского художника Карла Хэнделя
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Ярмарка в Майами-Бич - самая тусовочная из всех Art Basel, параллельно с выставочной программой проходят десятки приемов и вечеринок с участием знаменитостей. На фото: теннисистка Серена Уильямс и актриса Кэти Холмс
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Концерт Bon Jovi тоже стал частью Art Basel - 2016
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Ярмарка в Майами очень популярна у российских коллекционеров и любителей искусства. На фото: (справа налево) основатель музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова, журналист Дерек Бласберг и кинопродюсер Вэнди Мердок
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Самым громким светским мероприятием ярмарки оказался благотворительный вечер Мадонны (на фото). В пользу фонда Raise Malawi певице удалось собрать $7,5 млн
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Официально ярмарка работала с 1 до 4 декабря, но для VIP гостей она открылась 30 ноября. На фото: гость осматривает скульптуру PixCell-Deer#24 художника Кохея Навы в день VIP-открытия
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Важная часть ярмарки - экспозиция Design Miami, где представлены работы промышленных дизайнеров, предметы мебели и интерьера
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Art Basel Miami Beach - большое событие для всего города, многие галереи и художники устанавливают инсталляции и художественные произведения прямо на улицах
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Художник Тео-Магма за работой в Wynwood Art District
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