Москва встала из-за снегопада
Пробки в столице оценивались в 9 баллов
Из-за снегопада и метели на московских улицах наблюдаются сильные затруднения
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По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на 18.17 пробки в столице оценивались в 9 баллов
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Наибольшие затруднения зафиксированы в пределах Садового кольца
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На некоторых участках в центре Москвы скорость автомобильного потока не превышает 3 км/ч
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На Третьем транспортном кольце заторы в обе стороны. Здесь скорость движения в среднем от 5-7 км/ч до 40-60 км/ч
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Улучшение ситуации ожидается приблизительно к 21.00 мск
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«Прогнозируются осложнения дорожного движения в вечерний час пик по направлению в область, а именно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов. Кроме того, возможны затруднения движения на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах», - передает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения
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В мэрии Москвы сообщили, что последствия снегопада ликвидируют около 11 000 единиц спецтехники и 20 000 человек
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