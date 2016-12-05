Москва встала из-за снегопада

Максим Стулов / Ведомости

«Прогнозируются осложнения дорожного движения в вечерний час пик по направлению в область, а именно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов. Кроме того, возможны затруднения движения на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах», - передает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения

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